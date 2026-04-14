【鎌倉初上陸】銀座、京都で人気の体験イベント「香り博」が鎌倉で初開催

香り博PR事務局

日本の香文化を体験できるイベント「香り博」が、2026年4月18日（土）〈お香の日〉から5月17日（日）までの約1カ月間、鎌倉エリアにて開催されます。銀座・京都で展開されてきた本イベントに、2026年は新たに古都・鎌倉が加わります。

「香り博」は、2024年より銀座・京都で開催されている回遊型イベントです。香りの店舗や施設をめぐるスタンプラリーやワークショップを通して、日本の香文化に親しむ機会を提供してきました。

2026年は新たに鎌倉エリアが加わり、小町通りに位置する香司・鬼頭天薫堂が初参加。さらに、五大堂 明王院や浄智寺といった寺院にて、香りに関連したワークショップを実施します。

プログラムでは、「匂い袋づくり」や「焼香づくり」など、自らの感性で香りを調合する体験に加え、伽羅・沈香・白檀といった貴重な香木の香りにふれる機会をご用意。全5種・計11回の実施を予定しています。

また、銀座・京都・鎌倉の各エリアでは、参加店舗や施設をめぐる「香りのスタンプラリー（参加無料）」を実施。スタンプを3つ集めた方には、「香り博」特製のお香をプレゼントします。※鬼頭天薫堂はスタンプ押印のみ

なかでも鎌倉エリアでは、香りの店舗に加え、寺院を会場とした開催により、由緒ある空間での香り体験とともに、護摩法要や坐禅もあわせて体験できる点が特徴です。春の鎌倉をはじめ、銀座・京都をめぐりながら、香りを通じて日本の文化にふれる機会を提供します。

香木の香り（六国）体験会白檀の香りと匂い袋作り体験会

■イベント名：香り博2026

■開催期間：2026年4月18日（土）〈お香の日〉～5月17日（日）

■開催エリア：銀座、京都、鎌倉 同時開催

■テーマ：「明日につなげる香り -Where Scents Meet Tomorrow-」

■主な内容：香りのスタンプラリー、「匂い袋づくり」や「焼香づくり」など、5種類11回のワークショップ開催

※各店舗でのテーマ展示や限定商品の発売は銀座、京都エリア限定となります。

■参加店舗：

【鎌倉エリア】鬼頭天薫堂、鎌倉五大堂明王院、浄智寺

※体験やワークショップは、事前予約が必要です。詳しくは

公式サイト（https://kaorihaku.com）にて順次公開予定。

■主催：香り博実行委員会（主催：鳩居堂、松栄堂、日本香堂）

■体験ワークショップの開催スケジュール

詳細やお申込みについては香り博ホームページ（https://kaorihaku.com）よりご確認ください。

■香木の香り（六国）体験会 ＠鬼頭天薫堂2階 立礼席（椅子席） 3,000 円（税込）

貴重な香木（沈香・白檀）の香りをお楽しみいただく体験会です。香木は御家流香道の分類である六国（伽羅・羅国・真南蛮・真那伽・佐曽羅・寸門多羅）の香りを体験していただきます。また様々な香原料で調香したお香、お線香の香りもお楽しみいただきます。

体験会で使用するお香（香木・お香）あるいは香炉は、参加者分を準備いたします。お聞きいただきました香木（六国）は、お土産としてお持ち帰りいただきます。

開催日：4/19（11:00-）5/3（11:00-）5/4（11:00-）5/6（11:00-）

■白檀の香りと匂い袋作り体験会 ＠鬼頭天薫堂2階 立礼席（椅子席） 2,500 円（税込）

白檀の香りと、オリジナルの香りの匂い袋をお作りいただく体験会です。貴重な白檀の香りを体験していただきます。

インド産、あるいはインドネシア産の白檀などを中心に様々な香原料を調合していただき、お好みの袋を選んでオリジナルの匂い袋をお作りいただきます。

開催日：4/19（14:00-）5/3（14:00-）5/4（14:00-）5/6（14:00-）

■ご焼香作り体験会と特別参拝 ＠鎌倉五大堂明王院 5,000円（税込）

お不動様のご縁日に貴重な香原料を調合し、オリジナルのご焼香を作る体験会です。古来より良い香りは邪気払いになるとともに、運気向上に繋がると言われています。貴重な香原料（沈香・白檀など）を使い、オリジナルの香りのご焼香をお作りください。

お作りいただいた焼香は、オリジナルのご焼香入れに詰めてお持ち帰りいただきます。また、当日はご本尊様にオリジナルのご焼香をお供えします。

開催日：4/29（13:00-）

■香木の香り（六国）体験会と護摩法要 ＠鎌倉五大堂明王院 5,000円（税込）

護摩法要への参加と、香木（伽羅・沈香・白檀）の香りをお楽しみいただく体験会です。明王院客殿にて六国（伽羅・羅国・真南蛮・真那伽・佐曽羅・寸門多羅）の香りを鑑賞していただきます。その後、明王院本堂にて護摩法要にご参加いただけます。

開催日：5/14（13:00-）

■坐禅と香り体験会 ＠浄智寺 5,000円（税込）

坐禅と香木の香りを鑑賞していただく体験会です。当日はご住職様にご指導をいただき、坐禅を体験していただきます。

坐禅体験後、香木の香りを鑑賞していただきます。坐禅の初心者の方も、是非お気軽にご参加ください。

開催日：5/13（13:00-）

■鎌倉会場 参加店舗

香司 鬼頭天薫堂

〒248-0005

神奈川県鎌倉市雪ノ下1-7-5

OPEN：10：00～18：00

TEL：0467-22-1081

「香り博2026」開催概要

■イベント名：香り博2026

■開催期間：2026年4月18日（土）〈お香の日〉～5月17日（日）

■開催エリア：銀座（一部渋谷、新宿、池袋で商品展開）・京都・鎌倉

■テーマ：「明日につなげる香り -Where Scents Meet Tomorrow-」

■参加店舗：

【東京エリア】東京鳩居堂（銀座本店・渋谷店・新宿店・池袋店）/松栄堂 銀座店/香十 銀座本店/銀座らん月/無印良品 銀座

【京都エリア】京都鳩居堂/松栄堂（京都本店・薫習館・薫々・産寧坂店）/香十 二寧坂店/無印良品 京都BAL

【鎌倉エリア】鬼頭天薫堂

■主催：香り博実行委員会（主催：鳩居堂、松栄堂、日本香堂）参加店：香十、鬼頭天薫堂、銀座らん月、無印良品

■主な内容：香りをめぐるスタンプラリー、香道や調香体験、匂い香づくりなどのワークショップを各地で開催（合計22種類98回開催）、各店舗でのテーマ展示、限定商品の発売など

香り博とは

『香り博』は2024年春に東京・京都で初開催されたイベントです。300年以上の歴史を持つ香りの老舗3社（鳩居堂、松栄堂、日本香堂）が、「春の心地よい季節に街歩きをしながら香りを楽しんでほしい」という想いと、1400年続く「日本の香文化」を未来に継承することを目的として企画しました。4月18日の「お香の日」より1カ月間開催され、香りのお店を巡るスタンプラリー、限定商品の展開、体験型のワークショップなど、街歩きをしながら香りのお店をめぐる回遊型のイベントです。2025年は無印良品 銀座、無印良品 京都BALも加わり、2026年は鎌倉エリアが加わります。

公式サイト：https://kaorihaku.com

Instagram：https://www.instagram.com/kaorihaku_official/

X：https://x.com/kaorihaku_418