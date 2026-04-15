ゼファー株式会社（本社：東京都、代表取締役：久保 昌也）は、東京都の「令和６年度 次世代再生可能エネルギー技術社会実装推進事業*1」に採択され、多摩エリアの経済活動拠点において次世代中型風力発電機の設置および性能評価に関する実証を実施いたしました。

本実証は、都市部や居住エリアにおける「分散型電源」の確立を目指す取り組みです。今回の実証では、電力系統の状況に柔軟に対応可能な自家消費型電源としての活用を見据えた運用など、本風力発電機が持つ多角的な可能性を確認いたしました。特に、従来は設置が困難とされていた居住地近接エリアにおいて、実機の設置を通じ、地域の関係者の理解及び都市部における施工・運用の有効性を確認いたしました。 2050年の「ゼロエミッション東京」の実現に向け、資源循環やエネルギーの地産地消を含む地域特性を活かし、取組の更なる推進に資する新たなエネルギーの選択肢を提示します。

*1 東京都HP：https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2024/09/2024092715

■本実証のポイント

1. 世界初、EVパワートレイン技術を転用した中型風力発電機の社会実装へ

環境省事業で開発した出力50kWの中型風力発電機の量産機を、東京都内の経済活動エリアに設置し、事業化に向けた実証評価と社会受容性の実証を実施致しました。 世界で初めてEV（電気自動車）のパワートレイン技術を風力発電機へ転用することに成功しました 。これにより、系統の制約を受けずに大量の電力が必要なデータセンターや工場などの自家消費用の電源として活用することで、電力系統の安定化に大きく貢献します。

2. 都市型再エネの課題解決と「ゼロエミッション東京」への貢献

都市部での再生可能エネルギー導入の課題（地方依存、送電網の限界）に対し、自家消費型（系統への逆潮流なし）の風力発電設備を都内に設置することで、都内の再エネ発電量を向上させ、東京都の2030年カーボンハーフに貢献します。

3. 事業化に必要な多角的な技術・社会受容性の実証

量産体制構築に向けたサプライヤーとの連携強化、工場や建物近傍での安全な施工技術の実証を行いました。 騒音、シャドーフリッカなど、生活圏に近い場所での設置におけるネガティブ要因をアンケート調査により数値化し、当機種の社会受容性における実証を行いました。

4. 本実証完了後を見据えた継続的な再エネ普及展開

本実証のデータ（特に建造物に囲まれた場所での発電データ）は、中型風力発電機の健全な事業計画策定に有用であり、実証完了後も、発電所の建設・販売を主たる事業として継続的な普及を目指します。

■従来の風力発電が抱える「3つの壁」

1.社会受容性の確保（騒音・外観）： 従来の風車は騒音やシャドーフリッカ（影）の影響が大きく、生活圏内への設置が困難でした。 2.日本特有の過酷な気象条件： 山岳地や島嶼部特有の激しい風の乱れ（乱流）により、外国産風車では発電量予測との乖離や、故障によるダウンタイムが長くなる傾向にありました。 3.系統への影響と電力の不安定さ： 従来の発電システムでは電力の需要と供給のバランスをとるため、主に集中制御可能な火力発電所によって行われていました。しかし、多くの再生可能エネルギーの導入により、電力の需要と供給のバランスは低電圧レベルに移行しており、送配電網の安定性を支える分散型電源と既存の送配電網との協調的な運用が必要になっております。

ゼファーは、これらの課題を「低騒音・高乱流対応・系統負荷低減型」な風力発電機によって解決します。

■実施内容と実証結果

今回の多摩エリアでの実証では、改良版50kW風力発電機の量産試作機を投入し、以下の項目を実証しました。

♢施工性の実証： 省スペース設計による都市部での組立・設置工程の有効性を確認。 基礎工事完了後、3日で設置が完了。 ♢性能評価: 発電量を計測し、設計値との比較において高い整合性を確認。 ♢社会受容性の調査: 近隣住民や近隣の就業者を対象に、アンケートを実施し、都市部における適用可能性を確認。 ♢国内サプライヤー連携: 量産化に向け、部品メーカーとKPIや課題を共有。生産コスト・生産品質の実証を行い安定製造体制の基盤を構築。

■今後の展望

今後は、本実証で得られたデータを基に量産化技術をさらに研ぎ澄ませ、東京都内の経済活動エリアへの本格導入を目指します。また、工場、倉庫、データセンター等の消費電力の高い設備用の自家消費電源として、EV技術の転用により風力発電設備の発電出力を安定させる技術を確立し、資源循環の促進やエネルギーの地産地消等、地域特性を踏まえた分散型エネルギーシステムとして展開してまいります。

■会社概要

会社名 : ゼファー株式会社 設立 : 1997年6月11日 本社所在地: 東京都港区海岸 1丁目9番18号 国際浜松町ビル 4階 代表取締役: 久保 昌也 公式HP : https://www.zephyreco.co.jp/