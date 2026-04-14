吉本が誇る“ガツガツ系アイドル”OWVが4人そろってゲストにやって来た！『つまみは紅しょうが 男子～!宅飲みするからウチ来ぃや～!』４月18日（土）23:00～放送

吉本興業株式会社

紅しょうがが、“宅飲み”スタイルでステキな男子ゲストと、食べて飲んでトークするBSよしもとの番組『つまみは紅しょうが 男子～！宅飲みするからウチ来ぃや～』（毎月第3・4土曜23:00～）。４月18日（土）の放送回では、これまでに何度か登場しているOWVが、満を持してメンバー4人全員でゲストとして登場します。

OWVの４人がみんな仲良くサウナに入った翌日に起きた事件とは！？

今回のゲストは、稲田曰く「ガツガツ系かつオラオラ系。かつイケイケでもある」というOWVが4人そろって登場します。これまでに本田はゲストとして登場したことがありますが、メンバー4人での登場は初めて。本田は前回出演について「思ったより飲みすぎていて、（オンエアみたら）ぽわぽわしてました」と振り返ります。

早速、メンバーのプロフィール紹介からスタート。浦野と中川の趣味がサウナということで、サウナトークが繰り広げられますが、浦野が「俺がもともとサウナ好きだったんだけど、（中川が）俺のこと忘れて」とサウナマウントを取る発言をしますが、それに対して中川は「俺、お前の何でもないからな」とピシャリ。そんなサウナ好きの2人に誘われてメンバー全員でサウナに入った翌日のパフォーマンスで起きた事件とは一体？！ 番組でチェックしてみてください。

続いて、毎晩20kmほど走るという佐野や筋トレが趣味という浦野、魚の三枚おろしができる中川などストイックな特技が目立つ3人に対して、「本田くんだけなんもしてへんやん！」と稲田に突っ込まれた本田。言われっぱなしでは帰れないという想いからか、前回も披露した五十音一発ギャグを気合十分で披露することに。果たして前回のリベンジを果たすことができるのでしょうか？

本田の特技を、紅しょうが＆OWVメンバーがあれこれ考える

番組後半では、メンバー4人がそれぞれOWVについてどんなふうに思っているかのアンケート結果も披露されます。OWVの良いところ、悪いところについて、それぞれが思っていることが明らかに！ また、「ずっと喋ってる」という良いところがあるだけに、「仲が良すぎてメンバー同士で話し過ぎて時間が押してしまう」という悪いところにつながってしまうなど、4人の仲の良さが存分に発揮されます。

そんな中、良いところは「俺がいる」、悪いところは「俺が一人しかいない」と書いた強気なメンバーは誰なのか、お楽しみに。また、「特技のない本田の特技を作ろう」という流れになり、紅しょうがの2人があれこれと深掘りしていきますが、本田の特技は果たしてどこに着地するのでしょうか？

『つまみは紅しょうが』は、4月から放送時間が30分繰り上がり、毎月第3・4土曜23:00より放送。見逃し配信もあるのでそちらもぜひチェックしてください！

【番組情報】 つまみは紅しょうが 男子～!宅飲みするからウチ来ぃや～!

放送局：BSよしもと (BS265ch)

放送日時：4月18日（土）23:00～23:30

出演者：熊元プロレス・稲田美紀（紅しょうが）

ゲスト：OWV（本田康祐、中川勝就、浦野秀太、佐野文哉）

視聴方法：【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【見逃し配信】https://video.bsy.co.jp/（無料配信）

HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000020984