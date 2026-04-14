DMM GAMES『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』にて、4.5周年記念！最大100連引ける1日1回10連無料ガチャ開催！さらに「アンドロメダ＆カシオペア」が新コンビキャラとして登場！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』（https://www.legend-clover.net/）にて、4月14日（火）から4.5周年を記念！最大100連引ける1日1回10連無料ガチャ開催！さらに「アンドロメダ＆カシオペア」「ジャック・ザ・リッパー」「シャーロック・ホームズ」が新登場！

▼こちらからゲームをプレイ！

DMM GAMES https://games.dmm.com/detail/legeclo

App Store https://apps.apple.com/jp/app/id1536354906

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.legeclo

▼公式サイト https://www.legend-clover.net/

▼公式X https://x.com/legeclo

▼4.5周年記念！最大100連引ける1日1回10連無料ガチャ開催！

4.5th Anniversary！

本日より最大100連分引くことができる、4.5周年 1日1回10連無料ガチャを開催いたします！

開催開始日からプレイヤーの皆様に毎日10連分のガチャ権利が付与され、

10日間で最大100連分のガチャを無料で引くことができます！

期間中に新規でゲームを開始されたプレイヤーの皆様につきましても、

初日からの10連分のガチャ権利が合わせて付与されます。

開催開始日から10日目以降に新規でゲームを開始された場合は、いきなり100連分のガチャを引くことができます！

【開催日】

・2026年4月14日 メンテナンス終了後 ～ 2026年4月28日 11:59

※ログインの有無に関わらず、毎日10連分のガチャ権利が付与されます

※本ガチャから期間限定キャラは出現しません

※開催期間は予告なく変更する場合がございます

▼4.5周年記念！「アンドロメダ＆カシオペア」がコンビキャラとして登場！

本日より、「コンビキャラガチャ（アンドロメダ＆カシオペア）」を開催いたします！

コンビキャラガチャは他のガチャと異なる特別なガチャとなり、開催期間中は、1体の「コンビキャラ」の出現率がアップします！

さらに、コンビキャラガチャの開催を記念して、プレイヤーの皆様へコンビキャラガチャ 10連無料券を順次配布いたします。

【ガチャ名】

・コンビキャラガチャ（アンドロメダ＆カシオペア）

【出現率アップキャラ】

メイン「アンドロメダ＆カシオペア」（SSR/シューター）

【開催日】

2026年4月14日 メンテナンス終了後 ～ 2026年4月28日 11:59

【配布内容】

・コンビキャラガチャ 10連無料券 ×1

【受取期限】

2026年4月28日 11:59

※新しく登場したコンビキャラの伝説録は1のみとなります

※対象キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください

※期間中、本ガチャで登場するコンビキャラは他のガチャからは出現しません

また、本ガチャでは「アンドロメダ＆カシオペア」以外のコンビキャラは出現しません

※開催期間は予告なく変更する場合がございます

▼新キャラピックアップガチャを開催！

本日より、以下の新キャラピックアップガチャを開催いたします！

さらに開催期間中は、新キャラの出現率がアップします！

・新キャラピックアップガチャ（ジャック・ザ・リッパー/シャーロック・ホームズ）

・新キャラピックアップガチャ（ジャック・ザ・リッパー）

【出現率アップキャラ】

メイン「ジャック・ザ・リッパー」（SSR/アサシン）

サポート「シャーロック・ホームズ」（SSR/ランサー）

【開催日】

・新キャラピックアップガチャ（ジャック・ザ・リッパー/シャーロック・ホームズ）

⇒2026年4月14日 メンテナンス終了後 ～ 2026年4月28日 11:59

・新キャラピックアップガチャ（ジャック・ザ・リッパー）

⇒2026年4月14日 メンテナンス終了後 ～ 2026年4月21日 11:59

※以下のガチャも開催予定です

・新キャラピックアップガチャ（シャーロック・ホームズ）

⇒2026年4月21日 12:00から予定しております

※新しく登場したキャラの伝説録は1のみとなります

※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください

※期間中「ジャック・ザ・リッパー」「シャーロック・ホームズ」は下記ガチャでのみ

出現し、おまけで獲得できるガチャメダルは同じものとなります

・新キャラピックアップガチャ（ジャック・ザ・リッパー/シャーロック・ホームズ）

・新キャラピックアップガチャ（ジャック・ザ・リッパー）

・新キャラピックアップガチャ（シャーロック・ホームズ）

※開催期間は予告なく変更する場合がございます

▼イベント「二つで一つの宝物」開催！

本日より、イベント「二つで一つの宝物」を開催いたします！

イベント限定装備品をはじめとした報酬をGETしましょう！イベントスコアアタックも開催中！

【イベント名】

二つで一つの宝物

【開催日】

2026年4月14日 メンテナンス終了後 ～ 2026年4月27日 23:59

【あらすじ】

今後の戦いを見据え、指輪の調査を続けるクルセイダーズたちは、

東西の街で、領主が代々継承されている、指輪の情報を入手する。

二手に分かれ調査することになり、隊長は西の調査に向かうが……

※詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください

▼新たなセット商品が販売開始！

本日よりショップ「チャージ」にて、以下の商品を販売中です！

・4.5周年記念金コイン付！ガチャ券セット

・4.5周年記念金コイン付！魔宝石セット

・4.5周年記念金コイン付！アイテムセット

・4.5周年記念金コイン付！毎日魔宝石セット

・コンビキャラガチャ無料券セット（大/中/小）

・コンビキャラフラグメントセット

・新キャラガチャ無料券セット（大/中/小）

・新キャラ実装記念フラグメントセット

・4.5周年記念SSR確定ガチャセット

・復刻！コンビキャラガチャ無料券セット（大/中/小）

・復刻！コンビキャラ実装記念フラグメントセット

・復刻！深淵の来訪者ガチャ無料券セット（大/中/小）

・復刻！深淵の来訪者フラグメントセット

※詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください

▼製品概要

タイトル：『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』

プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）／App Store／Google Play

販売価格：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）

権利表記：(C)2021 EXNOA LLC / テクロス

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/

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