完全無料の「クリックポスト拡張機能 by GoQSystem」がAmazon Payの新UIに対応。UI変更による発送作業の遅延をゼロへ。

株式会社GoQSystem

クラウド型受注管理システム「GoQSystem」を運営する株式会社GoQSystem（本社：東京都中央区、代表取締役：藤本 卓治）は、提供中の完全無料ツール「クリックポスト拡張機能 by GoQSystem」において、Amazon Payの新UI（ユーザーインターフェース）への対応を完了したことをお知らせいたします。

本アップデートにより、クリックポストの仕様変更に伴う作業停止のリスクを回避し、EC事業者の皆さまがこれまで通りスムーズに発送業務を行える環境をいち早く提供いたします。

■アップデートの背景

日本郵便が提供する「クリックポスト」において、決済手段であるAmazon PayのUI変更が行われました。

一般的に、システムのUI変更は既存の自動化ツールや拡張機能が動作しなくなる要因となります。

発送業務の停滞は、購入者への配送遅延に直結する大きな課題です。

当社では、ユーザーの皆さまが混乱することなく、安定して業務を継続できるよう最優先で開発を行い、新UIへの完全対応を完了いたしました。

■「クリックポスト拡張機能 by GoQSystem」とは？

クリックポストの利用時に発生する「申込」「支払」「印字」「追跡番号取得」といった煩雑な手作業を、CSVの取り込みだけで一括・自動化できる無料拡張機能です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62228/table/281_1_7c714a07e543a35b0f6957636da4bdbc.jpg?v=202604150551 ]

■本ツールの主な機能

お届け先情報の一括反映

CSVを取り込むだけで、上限なくお届け先情報を一括で反映。

1件ずつのコピー＆ペースト作業から解放されます。

「申込」から「追跡番号取得」までの全自動化

各工程をワンクリックで処理。

また、ボタン一つで「印字」から「追跡番号取得」までの一連の流れをノンストップで完了させることも可能です。

送り状番号入りのCSV出力

送り状番号が含まれたお届け先情報をCSV形式で一括ダウンロード。

発送通知メールの作成などにそのまま活用いただけます。

選べるレイアウト出力

PDFの出力レイアウトをA4（4面）またはA6（1面）など、計3パターンから選択可能。

ご利用のラベルシールに合わせた運用ができます。

受注管理システム「GoQSystem」との併用でさらなる効率化へ

本拡張機能は単体でもご活用いただけますが、当社の受注管理システム「GoQSystem」と連携することで、受注から発送完了報告までをワンストップで自動化できます。

EC運営における「発送処理のストレス」を限りなくゼロに近づけ、本来注力したい業務に集中できる環境を実現します。

今後の展望

GoQSystemは、「こうだったらいいのに」をカタチにする現場発想のシステムです。

今後もユーザーの皆さまの声に耳を傾け、対応形式の拡充や機能向上をスピーディーに行い、EC業界全体の生産性向上に寄与してまいります。

詳しくはこちら :https://goqsystem.com/clickpost/

株式会社GoQSystem

GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。



全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。



■「GoQSystem」公式Webサイト

https://goqsystem.com/



【会社概要】

株式会社GoQSystem

所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

設立： 2009年2月25日

事業内容：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業

代表者：代表取締役 藤本 卓治

コーポレートサイト：https://goq.co.jp/