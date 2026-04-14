マーケティングAI OS「ENSOR」、CTA・コピーデザイン変更機能を追加──既存バナーのコピーとCTAを改善した5パターンを即時生成

REHATCH株式会社

広告クリエイティブの内製化を進めるチームにとって、CTAデザインの改善バリエーションを素早く量産できるかどうかは、ABテストの速度に直結する課題です。REHATCH株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：迫田 亮太）は、マーケティングAI OS「ENSOR（エンソー）」に、このCTA改善をAIが5パターン即時生成する新機能「CTA・コピーデザイン変更」を追加したことをお知らせいたします。

■ リリースの背景

広告バナーのクリック率（CTR）改善において、コピー表現とCTAボタンの設計は直接的な影響因子です。しかし「どのコピーが刺さるか」「CTAの文言・色・形状をどう変えるか」を検証するには、複数の改善案を制作してABテストを回す工数が必要になります。

- コピーのパターン違いを量産しようとすると、都度デザイン作業が発生する- CTAのデザイン変更だけでも制作依頼フローが必要になることがある- ABテスト用のバリエーションが制作リソースによって制限される

広告運用の内製化を進める企業ほど、この制作ボトルネックがABテストの手数を制限する課題になりやすいです。ENSORはこの機能により、既存バナーのコピー文言とCTAデザインをAIが改善し、5パターンのバリエーションバナーを即時生成する環境を提供します。

■ 新機能の詳細

CTA・コピーデザイン変更機能とは、既存の広告バナーをENSORに渡すと、AIがコピー表現の改善案とCTAデザイン（ボタンテキスト・形状・配色など）の最適化案を組み合わせた5パターンのバリエーションバナーを自動生成する機能です。

▼ 利用の流れ（3ステップ）

Step 1: 改善対象の広告バナー画像をENSORにアップロードする

Step 2: 改善の方向性や重視する要素（CTRアップ・訴求変更など）があれば任意で入力する

Step 3: AIがコピーとCTAの改善案を5パターン生成し、バナー画像として出力する

生成された5パターンはそのままABテストの入稿素材として活用できます。テキスト変更のみでなく、ボタンの配色・形状・サイズの調整も含めた総合的なCTA改善が一操作で完結します。

▼ Before

コピーやCTAのバリエーション制作には、テキスト変更でもデザイナーへの依頼が必要で、ABテストの素材準備に時間がかかっていた。

▼ After

既存バナーをENSORに渡すだけで、コピー・CTAを改善した5パターンを即生成。ABテストの仮説数を制作工数に依存せず増やせる。

▼ 想定される活用シーン

- すでに広告運用をインハウス化しているチーム：週単位でABテストを回す中で、CTA改善の素材準備に外部依頼が発生していた工程をENSOR単体で完結できる。テストの量と速度を制作リソースに縛られない体制を整えられる。- 広告運用のインハウス化を進めたい企業：デザイナーなしでもCTAバリエーションを量産できる環境を整えることで、外部制作依存から段階的に脱却するための第一歩として活用できる。■ ENSOR（エンソー）について

ENSORは、「勝ちバナーを量産するAI──学び続けるマーケティングOS」をコンセプトとしたマーケター向けAIクリエイティブ生成プラットフォームです。クリエイティブの施策立案から連携・生成までを従来の1/5の時間で実行し、広告・CRM・GAなどに散在するデータを統合してAIがリアルタイムで分析・施策提案を実行するマーケティングAI OSとして機能します。

主な機能

- AI編集：高品質なデザイン生成で、背景差し替えや横展開を含め、3分での修正・10分での入稿完了を実現- ラフ作成：ブランド理解済みAIとの対話で、最適な訴求軸とコピーを生成- 動画生成：静止画バナーを簡単操作で動画化し、背景の動き、人物モーション、CTAボタンアニメーション、全体エフェクトなど多彩な表現が可能- LP生成：チャット形式でAIと会話し、完成度の高いランディングページのイメージと実装用コードを取得- データ連携：複数マーケティングデータを統合し、分析から施策改善まで活用- ブランドトンマナ：URLを入力するだけでカラー・フォント・トンマナを自動抽出- ブランドチェック：企画・レビューを集約し、広告表現ルールやブランド準拠性をAIが自動チェック- テンプレート：100種類以上のテンプレートから選択し、業種・用途に合わせたクリエイティブ制作が可能

▼ENSOR サービスサイト

https://www.ensor-ai.com/



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https://calendar.app.google/E59WFyTSMFQN1CXLA

■ REHATCH株式会社について

- 会社名：REHATCH株式会社- 所在地：東京都千代田区東神田2-10-9 THE PORTAL AKIHABARA 8F- 代表者：代表取締役 迫田 亮太- 設立：2019年8月- 事業内容：マーケティング特化AIエージェント「ENSOR」の開発・提供、マーケティング支援事業- コーポレートサイト：https://re-hatch.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

REHATCH株式会社 広報担当

E-mail：sdt@re-hatch.jp / TEL：03-5846-9184

※ 本プレスリリース内の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。