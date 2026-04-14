冷蔵庫やデスク周りを彩る新定番。高品質プリントで魅せる「オリジナル アクリルマグネット」OEM販売スタート！【株式会社ケイオー】

株式会社ケイオー

日常の中で何気なく使うマグネットを、もっと“自分らしく”楽しめたら--。

そんな声に応える新商品「オリジナル アクリルマグネット」が登場しました。

アクリル部分はダイカット加工に対応しており、丸型・四角型はもちろん、自由な形状での制作も可能。販売用グッズや企業ノベルティ、記念品、同人グッズなど、幅広いシーンで活用できる実用的なアイテムです。国内生産・小ロット対応のため、オリジナル商品を検討中の方にも導入しやすい仕様となっています。

▼オリジナル アクリルマグネットの制作はこちらから(https://www.keio-inc.co.jp/order_case/acrylic_magnet/)

https://www.keio-inc.co.jp/order_case/acrylic_magnet/

◆自由な形で作れる！ダイカット対応アクリルマグネット

大きな特長は、自由度の高いダイカット加工に対応している点です。

丸型や四角型といった定番形状はもちろん、キャラクターの輪郭やロゴ、エンブレムの形状に沿ったカットも可能。高精度なカット技術により、曲線や細かなディテールまで美しく再現できるため、デザインの世界観をそのまま形にできます。

イベント物販や販売用グッズ、企業ノベルティとしても採用しやすく、サイズ設計や用途に応じた仕様相談にも柔軟に対応。OEM案件やオリジナル商品の制作を検討している企業様にとっても、導入しやすいアイテムです。

◆透明感×高発色！高品質アクリル＆UVフルカラー印刷

素材には透明度の高いクリアアクリルを採用。アクリル特有の艶やかな光沢と奥行きのある質感が、デザインを一層引き立てます。

印刷はUVインクジェットによるフルカラー対応。写真やイラスト、繊細なグラデーションまで高精細に再現でき、キャラクターグッズやブランドロゴ入りアイテムにも最適です。色鮮やかで高級感のある仕上がりは、販売用グッズや記念品としても安心して展開できます。

“飾る”だけでなく、“魅せる”マグネットへ。クオリティにこだわる方にも満足いただける仕様です。

◆薄くてしっかり固定！1.5mmシートマグネット採用

裏面のマグネットは約1.5mm厚のシートタイプを使用。薄型設計で軽量ながら、冷蔵庫やホワイトボードなどの金属面にしっかり固定できます。

アクリルの透明感やデザイン性を損なわないスマートな設計で、見た目と機能を両立。マグネット形状は丸型・四角型の2タイプ、サイズは直径30mm・40mmの2種類を展開しており、用途やデザインに合わせて選択可能です。

日常使いにちょうどいいサイズ感で、手軽に取り入れられるのも嬉しいポイントです。

◆グッズにもノベルティにも！幅広く使えるアクリルマグネット

オリジナル アクリルマグネットは、インテリア性と実用性を兼ね備えたアイテム。冷蔵庫に貼って空間のアクセントとして楽しめるほか、メモや予定表の固定など実用面でも活躍します。

デスクやロッカー周りの装飾にも使いやすく、身近な場所でデザインを楽しめるのが特長。イベント物販、キャラクターグッズ、同人アイテム、企業ノベルティ、周年記念品など、多彩な展開が可能です。

さらに、他のアクリル製品とのシリーズ展開や、ガチャガチャカプセル封入での納品といったオプションにも対応。統一感のある商品ラインナップの構築にも貢献します。

「アクリルマグネット」は、以下のようなシーンで活用できます。

アニメやゲーム、同人グッズとしてアーティスト・キャラクターの推し活グッズとしてスポーツイベント・キャンペーンでの配布アイテム。記念品・ノベルティ・オリジナルグッズに

アクリルマグネットの詳細はこちら >> :https://www.keio-inc.co.jp/order_case/acrylic_magnet/

◆ 商品概要

商品名 ：アクリルマグネット

印刷方法：UVインクジェット印刷

素材 ：アクリル

サイズ ：四角タイプ／縦 約190mm 横 約65mm

：丸形タイプ／縦 約190mm 横 約65mm

▶OEMサイトでアクリルマグネットを詳しくみる(https://www.keio-inc.co.jp/order_case/acrylic_magnet/)

▶公式オンライン注文サイトでアクリルマグネットを注文する(https://originalgoods.market/products/detail/9191)

＼ケイオーでは、ほかにもいろいろな推し活グッズを制作いただけます／

▶ケイオーの「推し活」グッズ制作をチェックする(https://www.keio-inc.co.jp/order_case/product-objective/%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%ae%e3%82%b0%e3%83%83%e3%82%ba/%e6%8e%a8%e3%81%97%e6%b4%bb%e3%82%b0%e3%83%83%e3%82%ba%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8a%e3%81%9f%e3%81%84/)

◆ 短納期・高品質・低価格！小ロットから大ロットまでのOEM制作を承ります

オリジナルグッズ制作の採用実績5000社以上を誇るケイオーでは、各種オリジナルグッズの小ロットから大ロットまでのOEM制作に対応しております。取り扱いの商品は、定番人気のアクリルキーホルダーやアクリルスタンドなどのアクリルグッズから、パスケース、バッグなどのファッション雑貨、神社などの授与品としてのお守りグッズなど、多種多様なアイテムをご用意しており、お客様のご希望や条件に最適なグッズやプランをご提案させていただきます。

個人や店舗でオリジナルグッズを手軽に制作できるほか、公式販売グッズや、企業やブランドの販促グッズなど、さまざまなバリエーションのデザインを大ロットで制作していただくことも可能です。

当社は国内に自社工場を設けているため、余計なマージンがかからず、ハイクオリティで、高コスパ、短納期のオリジナルグッズ制作を実現いたします。経験豊富な専任のスタッフが、企画の段階からしっかりサポートいたしますので、ご希望の仕様やスケジュールなど、どんなことも安心しておまかせください。また、ゼロから制作する完全オリジナルの「フルオーダー」にも対応しています。

▼オリジナルグッズ制作のケイオーOEMサイトはこちらから(https://www.keio-inc.co.jp/order_case/)

https://www.keio-inc.co.jp/order_case/

◆ 公式オンライン注文サイトでは24時間いつでもご注文が可能！

公式オンライン注文サイト「オリジナルグッズマーケット」では24時間いつでも今すぐにご注文が可能です。人気のアクリルグッズはもちろん、パスケースやバッグ、マグカップなどバラエティに富んだオリジナルグッズを多数ご用意しております。

★ 試作品の制作や、サンプルのご依頼などにも対応しております！

サンプルは規定のデザインを実際の印刷機で加工したものをお送りしておりますので、素材やカラー、印刷の仕上がりを確認してから安心して量産していただけます。また、お客様の希望のデザインで試作品として1点制作してお送りすることも可能です。

▼公式オンライン注文サイト「オリジナルグッズマーケット」での制作はこちらから(https://originalgoods.market/)

https://originalgoods.market/

◆ 会社概要

会社名 ： 株式会社ケイオー

所在地 ： 千葉県野田市関宿台町1995-2

設立 ： 1978年(昭和53年)7月

代表取締役社長： 忍田 達平

事業内容 ： モバイル関連製品の企画・製造・販売

アパレル雑貨製品の企画・製造・販売

TEL ： 04-7196-0116

URL ： https://www.keio-inc.co.jp/

国内に自社工場を持ち、企画から開発まで行っている株式会社ケイオーは、コストを抑えた高品質なオリジナルグッズ制作に力を入れています。

採用実績は5,000社以上！様々なジャンルの企業様からご依頼をいただいております。

＜事業者向け(卸・OEM)製品一覧＞

https://www.keio-inc.co.jp/order_case/

＜公式オンライン注文サイト＞

https://originalgoods.market/

◆「お客様の笑顔のために」をモットーに

株式会社ケイオーは、お客様に喜びと感動を与えられるモノづくり企業であることを使命とし1978年に千葉県に創業しました。主にプラスチック製品や皮革製品の企画・開発・製造および各種塗装・印刷・組立、検査・梱包までを国内自社工場にて一貫して行っております。

長年の工業製品製造にて培った加工技術やノウハウを応用して、スマートフォン関連商品やファッション雑貨などの企画・製造・販売も行っており、芸能・アニメ・アパレルなどの様々な業界のお客様から多くの高い評価を頂戴しております。

これからもすべてのお客様が笑顔になるような製品づくりをモットーに、革新的な技術とアイデアで世の中を動かす企業を目指してまいります。

＜メディア関係者様へ＞

本件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

株式会社ケイオー 担当：小笠原

電話：04-7196-0116

メールアドレス：info-keio@keio-inc.co.jp

FAX：04-7196-4105