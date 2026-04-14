日本インフォメーションとMIPマーケティングが調査×マーケティング支援による協業を開始

日本インフォメーション株式会社

日本インフォメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：斎藤啓太 以下、日本インフォメーション）は、MIPマーケティング株式会社（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：今村隆之 以下、MIPマーケティング）と、調査とマーケティング支援を一気通貫で提供する新たな協業の取り組みを開始しました。

本協業では、生活者の『本音』や未充足ニーズを捉えるリサーチを起点に、得られた示唆を『売れる商品コンセプト』へ落とし込み、企画段階から上市前後の検証までを一貫して支援します。

1．協業の背景

消費財市場では、カテゴリーの成熟化や競争激化により、ヒット商品創出の難易度が高まっています。市場データやトレンドだけでは見えない、生活者の本音や未充足ニーズを捉えることが重要です。

一方で、調査結果を商品企画や意思決定へ十分に活かしきれていないという課題も多く聞かれます。両社はこれらの課題を解決するため、本協業を開始しました。

2．協業の概要

本協業では、両社が以下の役割を担い、連携して支援を行います。

日本インフォメーション：調査設計、データ取得・分析の提供

全国規模の調査を実現する1800万人の生活者パネルと実績豊富な定量・定性手法を活用し、生活者の行動・意識を多面的に可視化します。商品開発の起点となる高品質なデータと分析を提供します。

MIPマーケティング：カテゴリーNo.1を実現するヒット商品の開発支援（MIP開発支援）

創立以来、多様なカテゴリーでヒット商品を創出しています。生活者の未充足ニーズを見出し、生活者価値と競争力を両立した「売れる商品コンセプト」へ体系的に落とし込みます。

両社による連携支援

企画段階から上市前後まで、多面的な効果検証を行い、商品開発・マーケティングの意思決定精度を高めます。

3.企業概要

4．協業の取り組み：ヒット商品開発マニュアルの無償進呈

日本インフォメーション株式会社[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48646/table/136_1_64c0e5110d2f41b8d2c4d1596aeb9140.jpg?v=202604150351 ]MIPマーケティング株式会社[表2: https://prtimes.jp/data/corp/48646/table/136_2_b5e43286bed87dcb635335a8da8e1b41.jpg?v=202604150351 ]

本協業の取り組みの一環として、MIPマーケティング株式会社が編纂した『ヒット商品開発マニュアル』を、法人様向けに無償で進呈します。

本資料では、ヒット商品創出に向けた考え方や、商品開発における意思決定のポイントを体系的に整理しており、商品開発に課題を感じている企業や、リサーチを意思決定に活かしたい担当者に活用いただける内容です。ご興味がございましたらぜひ下記よりお問い合わせください。

ヒット商品開発マニュアル 資料請求フォーム

https://www.n-info.co.jp/white-paper/product-development-manual/