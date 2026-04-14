ESSアイウェア新商品 “ロビンズエッグブルー”及び“マットブロンズ” フレームのニューカラー発売開始。

株式会社ノーベルアームズ

株式会社ノーベルアームズ（代表取締役：富永真也、所在地：東京都渋谷区）は、日本総代理店を務める米国アイウェアメーカー「Eye Safety Systems, Inc.（以下、ESS）」より、日本限定モデル「JAPAN LIMITED CERAKOTE SERIES（セラコートシリーズ）」の新作として、CROSSBLADE NAROの新色2色を2026年5月15（金）に発売いたします。

鮮やかな「ロビンズエッグブルー」、及び 洗練されたシックな「マットブロンズ」のフレームカラー発売開始。

「ESS」はOAKLEY ESS MILITARY/GOVERNMENT事業部としてミリタリー市場に特化し、過酷な環境下での使用を想定した製品開発を行い、アメリカ・オレンジカウンティの工場で製造を行っております。世界中の軍・法執行機関に採用されてきた実績を持つアイウェアブランドです。本製品はESSが独自に開発した極めて曇りづらいレンズコーティングや、MIL SPEC MIL-PRF-32432に準拠した耐衝撃性に優れたレンズです。そして、長時間着用しても目が疲れず、快適な装着感 及び ハイビジョンな視界を提供します。

ESS CROSSBLADE NAROセラコートシリーズは、米軍基準（ミルスペック）の塗料・コーティング剤「Cerakote(R)（セラコート）」を採用した日本限定のフレームカラーとなります。

澄み切った空や海を想起させる鮮やかな青緑カラー「ロビンズエッグブルー」フレームは、従来のミリタリーアイウェアのイメージを刷新し機能性に加えて強いファッション性をもたらします。上品な重厚感と深みのある「マットブロンズ」フレームは、洗練された大人のスタイルを演出します。ミリタリーカラーから逸脱したカラーとミリタリーグレードの高性能なアイウェアは、スポーツやアウトドアシーンのみならず、ファッションの一アイテムとして注目を集める逸品です。

本製品はスモークグレイレンズ及びハイデフブロンズレンズを装着した各モデルを発売致します。

株式会社 ノーベルアームズ 〒150-0047 東京都渋谷区神山町2-8 三木ビル Tel：03-6416-8902／Fax：03-6416-8903 URL：https//esseyepro.jp Mail: info@esseyepro.jp

2026年4月

プレスリリース

ESS CROSSBLADE NARO CERAKOTE ロビンズエッグブルー/ハイデフブロンズレンズ

ESS CROSSBLADE NARO CERAKOTE ロビンズエッグブルー/スモークグレーレンズ

MADE IN THE USA

ESS CROSSBLADE NARO CERAKOTE マットブロンズ/ハイデフブロンズレンズ

MADE IN THE USA

ESS CROSSBLADE NARO CERAKOTE マットブロンズ/スモークグレーレンズ

MADE IN THE USA