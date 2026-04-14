移動式建築ブランド「SiNRA」、大阪トレーラーハウスショー2026に出展

株式会社SiNRA4月15日～17日開催『第1回大阪トレーラーハウスショー』に出展します。

株式会社SiNRA（本社：神奈川県相模原市、代表取締役：中沢浩）は、2026年に開催される「大阪トレーラーハウスショー」に出展し、同社が展開する移動式建築プロダクトの展示を行います。

本展示では、移動型サウナ「SiNRA 750 SAUNA」と、タイニーハウス「MOVING WORK HOUSE」を中心に、“空間を動かす”という新しい価値を体験できる機会を提供します。

■出展概要

本展示では、従来の「建てる建築」とは異なる、「動かせる建築」という新しい選択肢を提示します。

SiNRAのプロダクトは、トレーラーハウスとして登録可能な可動式構造を採用し、観光施設、宿泊事業、商業施設、地方創生プロジェクトなど、多様なシーンでの活用が可能です。

「必要な場所に、必要な空間を持っていく」

その発想により、これまで活用されてこなかった土地や遊休スペースの価値を最大化することができます。

・SiNRA 750 SAUNA

■展示プロダクト詳細

国産総檜を使用した本格サウナをトレーラーに搭載した移動式サウナです。

普通免許で牽引可能で、キャンプ場や宿泊施設、リゾート地など、場所を問わず設置・運用が可能です。

高品質な電気ストーブや薪ストーブやロウリュ設備を備え、「ととのう」体験を本格的に提供できる点が特徴で、単なる設備ではなく“体験コンテンツ”としての導入が進んでいます。

観光施設における付加価値向上や、滞在時間の延長、単価向上など、収益性の高いコンテンツとしても注目されています。

タイニーハウス（MOVING WORK HOUSE）

※実際の展示品とは異なります

約8.3平方メートル のコンパクトな空間に、ワークスペースや宿泊機能を凝縮した移動式ハウスです。

リモートワーク拠点、グランピング施設、離れ、サテライトオフィスなど、多様な用途に対応可能で、「どこでも働ける・過ごせる環境」を実現します。

自然素材を活かした設計により、経年変化を楽しめる空間として長期的な価値を持つ点も特徴です。

■出展の背景

近年、働き方やライフスタイルの多様化が進む中で、「場所に縛られない空間」へのニーズが急速に高まっています。

一方で、建築においては依然として「固定された空間」が前提となっており、柔軟な活用やスピーディな事業展開が難しいという課題が存在しています。

SiNRAはこの課題に対し、「建築×モビリティ」というアプローチで解決を図り、

・初期投資の最適化

・短期間での事業立ち上げ

・土地活用の柔軟性向上

といった新たな価値を提供しています。

■想定される活用シーン

SiNRAのプロダクトは、単なる建築物としてではなく、「収益を生む空間」として、

さまざまな領域での活用が想定されています。



・観光施設、宿泊施設における体験コンテンツ強化

└ 滞在価値の向上による客単価アップ、差別化コンテンツとして活用

・グランピング施設やアウトドア事業への導入

└ 初期投資を抑えつつ、短期間での施設拡張や新規コンテンツ開発が可能

・遊休地や空きスペースの有効活用

└ 固定建築と異なり、柔軟に設置・移設ができるためリスクを抑えた活用が可能

・サテライトオフィスやワーケーション拠点の整備

└ 自然環境と仕事を両立する新しい働き方の拠点として活用

・新規事業としてのサウナ・宿泊ビジネス立ち上げ

└ 小規模からスタートし、段階的に拡張できるビジネスモデルを構築可能



さらに、可動式であることにより、需要に応じた場所への移設や、イベント・期間限定施設としての展

開など、従来の建築では実現できなかった柔軟な運用が可能です。

これにより、「空間＝固定資産」という従来の考え方から、「空間＝運用可能なビジネス資産」へと価値転換を実現します。

牽引免許なしで移動可能な「SiNRA 750 SAUNA」■今後の展望（強化版）

SiNRAは今後、移動式建築を軸に、単なるプロダクト提供にとどまらず、企画・開発・運用までを一体化したトータルプロデュース体制を強化していきます。



具体的には、導入企業や自治体に対して、

・事業コンセプト設計

・収益モデルの構築

・空間設計および導入支援

・運用改善および集客支援

までを一貫してサポートし、「導入して終わりではない」持続的な価値提供を目指します。



また、観光・宿泊・地域活性といった領域において、自治体や民間企業との連携を強化し、遊休地の活用や地域資源の再編集を通じて、新たな人流・経済圏の創出に取り組んでいきます。

今後は、サウナやタイニーハウスにとどまらず、用途に応じた可動式空間の開発を進め、「空間を動かす」という新しい選択肢を社会に浸透させていくことを目指しています。

■会社概要

会社名：株式会社SiNRA

代表者：代表取締役 中沢 浩

所在地：神奈川県相模原市緑区小渕51-17

設立：2024年10月4日

事業内容：可動式建築の設計・製造・販売、空間プロデュース、地域活性化支援

URL：https://sinra-x.co.jp/