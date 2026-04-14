「Super Lady Festival 2026 -Season5-」への特別協賛を決定！愛と情熱溢れる女性アーティストたちの輝くステージを支援

日本賃貸保証株式会社

JID GROUPは、日本賃貸保証株式会社（本社：千葉県木更津市、代表取締役：梅田 真理子、以下「JID」）の社歌「君が光になるとき」を歌う中村 あゆみ氏がオーガナイザーを務める「Super Lady Festival 2026 -Season5-」に特別協賛いたします。

本イベントは2021年、コロナ禍で奮闘するママたちを元気づけるための音楽フェス「ママホリ」として誕生しました。JID GROUPは、オーガナイザーであるシンガー・中村あゆみ氏の「音楽の力で人を励ましたい」という想いに深く共感し、初開催時より継続して協賛を行ってまいりました。Season4からは「ひとり親への支援活動」も加わり、より社会的な意義を持つ活動へと進化しています。

■2026年、NHKホールにて「Super Lady Festival」として新始動

回を重ねるごとに世代を超えた支持を集めてきた本イベントは、2026年、会場をNHKホールへ移し「Super Lady Festival」へと名称を刷新。出演アーティストには、大黒摩季、一青窈、小柳ゆき、相川七瀬、hitomi、土屋アンナ氏ら、実力派アーティストが名を連ね、ナビゲーターはフジテレビアナウンサーの軽部真一氏が務めます。日本音楽界を牽引してきた女性アーティストたちが、豊かな人生経験をのせた歌声で、観客へ愛と情熱を届けます。

JID GROUPは特別協賛として、この象徴的なステージをバックアップし、挑戦し続ける女性たちの輝きを応援いたします。



【イベント 概要】

■ イベント名：Super Lady Festival 2026 -Season5-

■ 開催日時：2026年5月10日（日）開場15:30／開演16:30

■ 会場：NHKホール（東京都渋谷区）

■ オーガナイザー：中村あゆみ

■ 主催：株式会社Lady.A

■ 公式サイト：https://mamaholi.jp/

■ チケット一般発売：2026年2月14日（土）10:00～

（※主催者資料・フライヤー情報に基づく）

詳細は、Super Lady Festival 2026 -Season 5- 公式サイトをご覧ください。

公式サイトはこちら :https://mamaholi.jp/

ペアチケットプレゼントキャンペーン実施中！

日ごろの感謝を込めてJIDアプリをご利用中のご契約者さま（入居者さま）限定で、2組4名にSuper Lady Festival 2026 -Season 5- ペアチケットを抽選でプレゼントするキャンペーンを実施しています。JIDをご利用の入居者さまは、ぜひJID公式アプリよりご参加ください。

JIDアプリをDLする :http://advs.jp/cp/appredir/jidnet【キャンペーン概要】

■応募期間

2026年3月25日（水）9:00から 2026年4月30日（木）23:59まで

■賞品

Super Lady Festival 2026 -Season5- ペアチケット (2組4名)

■当選発表

2026年5月1日（金）

※当選者様にはアプリのプッシュ通知にて当選のご連絡とかえさせていただきます（当選者様のみにご連絡いたします）。

日本賃貸保証株式会社とは？

日本賃貸保証株式会社（JID）は、どなたにも差別なく安心して住宅に住まうことのできる社会の実現を目指して、1995年に創業しました。

「あらゆる人々のために、公平で公正な社会づくりに貢献していく。」

その実現に向けて、当社を中心とするJID GROUP一丸となって、これからも決して立ち止まることなく全力で事業に取り組んでいきます。



■JID GROUPの取り組みについて

https://jid-net.co.jp/company/csr/

【会社概要】

社名：日本賃貸保証株式会社

代表：代表取締役 梅田 真理子

本社所在地：〒292-0067 千葉県木更津市中央3丁目4-23

資本金：1億円

事業内容：賃貸住宅の保証事業

HP：https://jid-net.co.jp

X：https://twitter.com/jid_group

JID GROUP紹介ムービー：https://youtu.be/6NCN_Qe95Dw



【JID GROUP】

日本賃貸保証株式会社（賃貸住宅の保証事業、HM24駆け付けサービス）

└https://jid-net.co.jp



JIDINVESTMENTS株式会社（不動産に関するコンサルティング）

└https://jid-investments.co.jp



ムービングマスタージャパン株式会社（運送事業）

└https://mmjnet.jp



ジョブスタイル株式会社（職業紹介、派遣事業）

└https://job-style.co.jp



特定非営利活動法人Standard Opinion Society（職業支援、教育支援、生活支援）

└https://sos-foundation.or.jp