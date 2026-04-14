【ベルアメール京都別邸】京都の伝統と季節を閉じ込めた涼菓コレクションをお届け― みずみずしさと彩りで楽しむ、和モダンショコラの世界 ―

ジェイ・ワークス株式会社

伝統と豊かな国際性が息づく町、京都から世界へ発信するショコラ専門ブランド「ベルアメール京都別邸」は、春から夏へと移ろう季節に寄り添い、涼やかなコレクションをお届けします。

日本の良き素材と技術を活かした涼菓、京都素材を活かしたショコラが、季節の情景をやさしく映し出します。ひと口ごとに広がる、涼やかで奥行きのある味わいをお楽しみいただけます。

公式ONLINE SHOP :https://belamer-kyoto.jp/collections/all

◆てまり涼菓子【季節限定】

てまり涼菓子

つるんとしたなめらかな口あたりのゼリーの中に、国産の果肉やピール、果汁を使った寒天ゼリーを閉じ込めた涼菓です。見た目にも涼やかで、春夏にふさわしい爽やかな趣を演出します。

軽やかな甘さの中に、果実の芳醇な香りがふんわりと広がり、ひと口ごとに季節の移ろいを感じられる味わい。桃、柚子、林檎の三種で、それぞれの果実の個性をお楽しみいただけます。

日本ならではの豊かな素材と職人の技が織りなす、京都らしい上質な一品。贈り物にも最適で、大切な方への季節のご挨拶にもおすすめです。

てまり涼菓子1コ \410（税込）／6コ \2,700（税込）

※4/17 ～発売開始

◆季（とき）のしずく

季（とき）のしずく

日本の四季の移ろいをジュレとショコラで表現した和モダンショコラです。枡に見立てたショコラの中には、京都ならではの爽やかな果実や華やかな香りのお茶、蜂蜜を丁寧に閉じ込めています。一粒ごとに季節の情景を映し出す繊細な味わいで、見た目の美しさと口どけの心地よさを両立。伝統的な素材選びと最新のショコラ技術が融合した、京都の季節を味わうひと粒です。

季のしずく4コ \1,944（税込）

◆瑞穂のしずく

瑞穂のしずく

枡型ショコラに、日本各地から厳選した素材をジュレにし、閉じ込めた人気のシリーズです。日本酒やお茶、国産果実と蜂蜜など、豊かな香りと深い味わいが一粒に凝縮されています。春夏の贈り物にも最適で、ひと粒ごとに季節の彩りと奥行きのある風味を感じられます。京都ブランドならではの厳選素材と職人の技が光る、上質で味わい豊かな逸品です。

[瑞穂のしずく]

日本酒・国産果実と蜂蜜・お茶 各5コ \1,836（税込）

アソート10コ \3,456（税込）／アソート15コ \5,076（税込）

◆京都ショコラ

京都ショコラ

京都の四季や風土、伝統を映し出す、十二種のショコラ。厳選した京都の素材を丁寧に組み合わせ、カカオの豊かな香りと重ねました。果実のみずみずしい酸味やお茶の奥深い旨みなど、それぞれ異なる風味や食感、彩りをまとい、「京都らしさ」を表現したコレクションです。京の香りに包まれながら、ひと粒ごとに広がる季節の物語をゆっくりとお楽しみいただけます。

京都ショコラ4コ \1,512（税込）／8コ \2,808（税込）／12コ \4,104（税込）

◆彩ショコラ

彩ショコラ

繊細な技術と和の美意識が融合した、美しい彩りのボンボンショコラ。花や鞠をモチーフに、和菓子のような優美なかたちをショコラで表現しました。キャラメルやプラリネを用いた、見た目にも味わいにも華やかさが広がるコレクションです。

彩ショコラ6コ \2,160（税込）／10コ \3,456（税込）

◆スティックショコラ

スティックショコラ

～新しく生まれ変わりました～

ひと口ごとに広がる軽やかな食感と口どけを目指し、素材の魅力を最大限に引き出す配合と製法にこだわり、ひと味ごとに上質な味わいを楽しめます。

バラエティ豊かなギフトに加え、「瑞穂のしずく」や「京都ショコラ」、「彩ショコラ」など人気のボンボンショコラとの詰め合わせもご用意。季節の贈り物や大切な方へのプレゼントとして、華やかさと上質感を兼ね備えた一箱です。

1本 \540（税込） 3本ギフト \1,620（税込） 5本ギフト \2,700（税込） 12本ギフト \6,912（税込）スティックショコラアソートS \1,728（税込） スティックショコラアソートL \3,240（税込）別邸ショコラアソート \6,696（税込）

◆京のうさぎサブレとケーク

京のうさぎサブレとケーク

はるか昔より、月を愛でてきた京の人々。夜空に浮かぶ満月にうさぎの影を見立て、そこに幸せを思い描いてきました。そんな雅な風情から生まれた、やさしい味わいの焼き菓子。一口頬張れば、ふわりとほどける口どけとともに、心にそっと小さな幸せを届けます。

・京のうさぎサブレ

芳醇なバターの香りと、サクッと軽やかな食感が広がるサブレ。コクのあるショコラと、素朴でやさしい甘みのプレーン、二つの味をご用意しました。月夜に跳ねるうさぎのように、心和むひとときを演出する焼き菓子です。

京のうさぎサブレ6枚 \1,080（税込）／12枚 \2,160（税込）

・京のうさぎケーク

うさぎの愛らしい姿をかたどった、ふんわりしっとりとした食感の米粉フィナンシェ。京都府産米粉を使用し、やさしくほどける口あたりに仕上げました。抹茶とプレーン、二つの味わいで、穏やかなお茶の時間を彩ります。

京のうさぎケーク1コ \270（税込）／5コ \1,404（税込）／10コ \2,700（税込）

京のうさぎアソート \3,240（税込）

◆ショコラパイサンド

ショコラパイサンド

じっくりと焼き上げたサクサクのパイ生地で、ほろりとほどける食感の焼きチョコレートをサンドしました。軽やかな食感とともに、ショコラのコクがやさしく広がります。

伊予柑、珈琲、抹茶、ショコラの四種をご用意。

それぞれ異なる香りと味わいをお楽しみいただけます。

ショコラパイサンド1コ \270（税込）／4コ \1,080（税込）

8コ \2,160（税込）／12コ \3,240（税込）

◆ジュレガトーショコラ

ジュレガトーショコラ

しっとりと焼き上げたチョコレート生地に、国産果実のピューレを使用したパートドフリュイを重ねました。濃厚なショコラのコクに、果実のみずみずしい酸味とやさしい甘みが重なり、奥行きのある味わいに仕上げています。

あまおう苺、日向夏、巨峰など、それぞれの果実の個性が引き立つバリエーションをご用意。春夏にふさわしい、軽やかで華やかな余韻をお楽しみいただけます。

ジュレガトーショコラ1コ \411（税込）／3コ \1,404（税込）／6コ \2,700（税込）

◆ショコラカステラ

ショコラカステラ

素焚糖を使用し、しっとりと焼き上げたカステラを、ショコラで丁寧にデコレーションしました。やさしい甘さとしっとりとした口あたりに、ショコラのコクが重なり、奥行きのある味わいを楽しめます。

ショコラカステラ1コ \238（税込）／5コ \1,404（税込）／10コ \2,700（税込）

ガトー&スティックアソート

◆ガトー＆スティックアソート

京都別邸オリジナルの焼き菓子と人気のスティックショコラを、バラエティ豊かに詰め合わせたアソートギフト。見た目にも華やかで、春夏の贈り物やティータイムに最適です。

ガトー＆スティックアソートS \3,672（税込）

ガトー＆スティックアソートM \5,400（税込）

ガトー＆スティックアソートL \6,588（税込）

◆別邸アソートギフト

京都別邸のオリジナル焼き菓子を厳選し、バラエティ豊かに詰め合わせました。素材の味わいと彩りを楽しめる、上質なギフトとして大切な方への贈り物に最適な一箱です。

別邸アソートS \3,456（税込）

別邸アソートM \4,320（税込）

別邸アソートL \5,616（税込）

別邸アソートギフト

◆ベルアメール 京都別邸

ベルアメール京都別邸 三条本店 外観

日本と世界を結ぶ 京都ショコラ。2025年9月で10周年を迎えた「ベルアメール 京都別邸」。

伝統と国際性の溢れる京都という町と京都を中心とした日本食材に徹底的に向き合い、京都三条でスタートしました。三条店の暖簾をくぐると、そこは一面ショコラの世界。

ショーケースや棚に所狭しと並ぶショコラや菓子をご覧いただけます。

◆三条店ショコラバーについて

三条本店 2F ショコラバー 内観

ショコラ専門店ならではのショコラスイーツやドリンクを趣のある町家造りの店内でお召し上がりいただけます。

町家の二階からは三条通りを見下ろせ、くつろぎの空間でお楽しみいただけます。ショコラ専門店がこだわって作り上げる、本格スイーツの数々。

アフタヌーンティーセット イメージ

ショコラとこだわりのお茶とのマリアージュから、季節でかわる本格的ショコラデセール（皿盛りデザート）や、アフタヌーンティーセットまでご用意しております。

※ジェイアール京都伊勢丹店にはカフェはございませんのでご注意ください。



【常設店】

-三条本店-

住所：京都市中京区三条通堺町東入ル桝屋町66

電話：075-221-7025



-ジェイアール京都伊勢丹店-

住所：京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル 東塩小路町ジェイアール京都伊勢丹B1F 洋菓子フロア

電話：075-352-1111(大代表)

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