秋田発「いぶりがっことチーズのオイル漬」 国際線JALファーストクラス機内食に採用

株式会社ノルテカルタ

株式会社ノルテカルタ（本社：秋田県山本郡八峰町、代表取締役：岡本 大介）は、同社が販売する人気商品「いぶりがっことチーズのオイル漬」が、国際線 日本航空（JAL）ファーストクラスの機内食メニューに採用されたことをお知らせいたします。

本商品は 2026年3月～5月の期間、国際線JALファーストクラス機内食として提供されます。

※提供路線・期間は変更となる場合があります

本商品は、秋田の伝統食である燻製漬物「いぶりがっこ」とチーズをオイルで漬け込んだ発酵のうまみを活かしたおつまみです。燻製の香りとチーズのコク、オイルのまろやかさが調和した味わいが特徴です。日本酒やワインなど幅広い酒類と相性が良く、“新しい和のおつまみ”として評価されています。

今回、世界各国の乗客が利用する国際線 JALファーストクラスの機内食として提供されることで、日本の発酵文化と秋田の食の魅力を空の上から発信する機会となります。

航空会社の機内食として評価される食品ブランド

秋田の伝統食「いぶりがっこ」燻製の香りが特徴の「いぶりがっこ」とチーズをオイルで漬け込んだ商品パンやクラッカーに乗せてワインと合わせて楽しめるおつまみ

当社の製品は、これまでにも航空会社の機内食として採用されています。 2020年および2021年には、同社商品 「とろっとうまみ 椎茸タプナード」 が 国内航空会社のビジネスクラス機内食として採用されました。

今回の国際線JALファーストクラス採用により、同社製品は、国内航空会社の国際機内食で提供されるブランドとして評価されています。

また本商品は、全国商工会連合会主催 「buyer’s room 2020」において、最高賞である経済産業大臣賞を受賞するなど、味わいの独自性と商品完成度が高く評価されています。

当社は今後も、地域の食文化や素材を活かした商品開発を通じて、秋田から世界へ発信できる食品ブランドづくりを進めてまいります。

商品概要

商品名：いぶりがっことチーズのオイル漬

内容量：100g

希望小売価格：980円（税込）

販売場所：公式オンラインショップ、各種ECサイト、全国の土産店・専門店など

会社概要

会社名：株式会社ノルテカルタ

ブランド名：Norte Carta

代表取締役：岡本 大介

所在地：秋田県山本郡八峰町八森古屋敷１８

事業内容：「Norte Carta」ブランドの企画・製造・販売 等

主な商品：いぶりがっことチーズのオイル漬

とろっとうまみ 椎茸タプナード

しょっつるナッツ

URL：https://www.nortecarta.com