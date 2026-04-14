Yahoo! JAPAN ID、安全性・利便性向上を目的としてログイン方法を「パスキー」に一本化へ

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、Yahoo! JAPAN IDにおいて、より安全で便利なログインを実現するため、ログイン方法を「パスキー」に一本化します。第一段階として、2027年春頃までに「パスワードのみでのログイン」の終了を予定しており（※1）、本日より、パスワードのみでログインしているユーザーに対し、ログイン画面で「パスキー」やSMS認証などの設定案内の表示を開始しました。「パスキー」への移行措置として、SMS認証を使用したパスワードレスログイン、およびパスワードとワンタイムパスワードを組み合わせたログインは当面の間利用できますが、今後の移行状況を踏まえながら段階的に「パスキー」に一本化していきます。

※1：スケジュールは移行状況により変更になる可能性があります。また一部のケースで期間を限定してパスワードが利用可能な場合があります。

近年、社会全体でフィッシング詐欺などの認証情報を狙ったサイバー攻撃は増加を続けており、より安全で利便性の高いログイン方法への移行は重要な課題となっています。Yahoo! JAPAN IDでは、ユーザーの安全性・利便性の向上を目的として、2017年よりSMS認証やパスキーなどのパスワードレスログインへの移行を推進しており、現在、ログインユーザーの約90％がパスワードレスログイン、約60％がパスキーを設定しています。

「パスキー」は、スマートフォンやPCで行われる生体認証などを活用した安全で便利なログインを実現するログイン方法です。ユーザーは、一度「パスキー」を登録すれば、端末の生体認証などによってより安全かつスムーズにYahoo! JAPAN IDへログインできるようになります（※2）。

※2：生体認証は端末上で行われるため、ユーザーの生体情報がLINEヤフーへ送信・保存されることはありません。

「WOW Our Users!」をミッションに掲げるLINEヤフーは、今後もユーザーの安全・安心なサービス利用を支えるため、セキュリティ強化と利便性向上の両立に取り組んでいきます。