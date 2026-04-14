創業80周年を迎える和歌山の老舗スーパー「ヒダカヤ」、キックオフミーティングで次なる100周年へ始動

株式会社ヒダカヤ

和歌山県を中心にスーパーマーケットを展開する株式会社ヒダカヤ（本社：和歌山県和歌山市、代表取締役：川端 慎治、以下「ヒダカヤ」）は、2026年3月12日、幹部社員を対象とした「2026年度キックオフ会議」を開催いたしました。

創業80周年の節目を迎え、次の100周年に向けた中長期ロードマップと、

2026年度の重点方針を発表しましたのでお知らせいたします。

1. キックオフミーティング開催の報告

KeySite和歌山にて

本ミーティングは「創業80周年の節目と次の100周年に向けて」をテーマに開催されました。

1946年に和歌山市アロチで青果業として創業して以来、地域のお客様に支えられてきた歩みを振り返るとともに、2046年の創業100周年に向けた「売上1,000億円企業」への飛躍を幹部で誓いました。

2. 2025年度の業績報告と振り返り

2025年度は、将来の成長を見据えて大胆な投資を実行した「攻め」の一年となりました。

【業績ハイライト】

・全社売上高は約125億円、前年比109％（速報値ベース）を達成。

・惣菜・非生鮮部門が利便性ニーズを捉えて大きく伸長し、生鮮3部門（青果・精肉・鮮魚）も

鮮度強化と価格訴求により業績復活の兆しを見せています。

【2025年度内の主な取り組み】

・大阪市内への初出店となる「Hidaca京橋コムズガーデン店」のオープン、

・高品質な商品提供を実現する「ヒダカヤPC（精肉プロセスセンター）」の本格稼働

・全店POSシステムの統合によるデータ経営基盤の構築など、次世代への基盤を強化。

3.ヒダカヤの事業紹介

●「おいしさ」と「安さ」のハイブリッドモデル

ヒダカヤは 『おいしさ』と『楽しさ』で日本で一番地域のみんなを元気にする会社

という経営理念のもと、独自の事業モデルを展開しています。

●ハイブリッド型スーパー

全体は効率を優先して「安さ」を提供し、一部は手間をかけ「おいしさ」を徹底追求する独自モデル。

●都市型ミニスーパー「Hidaca」

都心立地に特化し、生鮮から惣菜までを高効率な売場で提供。

大阪エリアでの多店舗展開のモデルケースとして注力しています。

●生鮮・惣菜のこだわり

プロセスセンターを活用し、精肉のプロとしての強みを活かした高付加価値な「肉惣菜」の開発などを

推進しています。

4. 今後の活動方針

・200億円体制への土台づくり

2026年度は、中期目標である「売上200億円」の達成に向けた、強固な土台づくりの年と位置づけ。

・大阪戦略の加速

「Hidaca」を起点に、2030年までに大阪エリアで10店舗体制の構築を目指します。

・事業の多角化

店舗販売に加え、「わかやま物産」による卸・外販事業を本格稼働させ、収益の柱として再設計。

・人材への積極投資

200億円体制を支える幹部・若手人材の採用強化、個々の成長が会社の成長に直結する教育体制を構築。

今後もヒダカヤは、地域に根ざした「なくてはならない店」として、

常にお客様の期待を超える価値を提供し続けてまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ヒダカヤ 広報担当 073-475-2231

【株式会社ヒダカヤ 企業プロフィール】

■ 創業80年、和歌山から「おいしさ」と「楽しさ」の革新を。

1946年、終戦直後の和歌山市・アロチで青果商「日高屋」として産声を上げたヒダカヤは、2026年に創業80周年を迎えました。「『おいしさ』と『楽しさ』で日本で一番地域のみんなを元気にする会社」を経営理念に掲げ、和歌山県内を中心にドミナント展開する地域密着型スーパーマーケットです。

■ 独自の「ハイブリッド型」事業モデル

効率化を徹底し「安さ」を追求する一方で、生鮮部門や惣菜にはプロの目利きと手間をかけ、「驚きのあるおいしさ」を提供する独自のハイブリッドモデルを構築。2025年には大阪市内へ都市型ミニスーパー「Hidaca」を出店し、これまでの地方型スーパーの枠を超えた新たな小売業態の確立に挑戦しています。

■ 食のプラットフォームへの進化

小売事業のみならず、自社精肉センター（プロセスセンター）の運営や、2023年に設立した「株式会社わかやま物産」による県産品の開発・卸・外販事業など、川上から川下までを統合した「食のプラットフォーム」への進化を加速させています。

【会社概要】

社名： 株式会社ヒダカヤ

本社所在地： 和歌山県和歌山市黒田127-5

創業： 1946年（昭和21年）

設立： 1965年（昭和40年）

代表者： 代表取締役社長 川端 慎治

事業内容： 生鮮食品を中心としたスーパーマーケット「ヒダカヤ」、都市型ミニスーパー「Hidaca」、業務スーパーの運営、外販・商品開発事業

【代表取締役社長 川端 慎治 プロフィール】

川端 慎治（かわばた しんじ）

株式会社ヒダカヤ 代表取締役社長

1978年、和歌山県生まれ。立命館大学大学院卒業。

大学院では人工知能（AI）を専攻し、卒業後は東京のシステム会社でシステムエンジニアとして勤務。金融関連のシステムに携わり、論理的思考とITを駆使した効率化のノウハウを培う。

2007年、29歳で「生まれ育った地域に貢献したい」との想いから帰郷し、祖父が創業し父が拡大させた株式会社ヒダカヤに入社。現場の青果担当からスタートし、バイヤー、専務を経て2016年に代表取締役社長に就任。

エンジニア時代の経験を活かし、IT導入による店舗運営の効率化とデータ経営を推進。一方で、「スーパーの本質は、おいしさ・値ごろ感・ワクワク感」という信念のもと、職人技術の継承と人材育成に注力している。2025年度からは大阪進出やセンター新設など、2046年の創業100周年に向けた「売上1,000億円」というビジョンに向け、伝統ある老舗企業の第二創業を牽引している。