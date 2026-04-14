教員時代「5人に1人を東大へ」導いた著者が人生を生き抜く土台となる読解力を伝える『東大合格者が身につけた一生使える「読み方スキル」』を出版

株式会社The Rhythm

市野瀬教育研究所 所長の市野瀬 早織（いちのせ さおり）は、2026年4月15日（水）、初めての著書「東大合格者が身につけた 一生使える『読み方スキル』」（東洋経済新報社）を刊行します。

著者は、偏差値70超の都内難関私立中高で延べ3,000人以上の生徒を指導し、5人に1人を東京大学進学へ導いた実績を持ちます。本書は、その指導の中で体系化された「読み方」をまとめた一冊です。

これは単なる受験テクニックや読解力だけの解説ではなく、文章の“裏側”を読み解き、自分と他者を理解する力、すなわち「読解力」から「人間力」を育てる実践書です。子どもだけでなく大人にとっても、価値観を問い直し、発想を豊かにする一冊となっています。

【書籍概要】

「東大合格者が身につけた 一生使える『読み方スキル』」

■著者：市野瀬早織

■発行元：東洋経済新報社

■発売日：2026年4月15日（水）

■価格：1,870円（税込）

■ページ数：全 232P

5人に1人を東大へ導いた著者による、読解テクニックではない「人生の指南書」

●学歴より大事なこと

市野瀬は、今まで「学歴」を目的にした教育に違和感を抱いてきました。

進学校で教壇に立つ中で、多く生徒が高い目標として難関大学を目指す一方で、「 その進路、本当に自らが望んでいるか？ 」と生徒に問いかけてきました。本来、学歴人生を広げる“手段”であるずが、いつ間にか“目的”になってしまっている。親や周囲期待に応えようとする中で、自分本心やアイデンティティを見失ってしまう、そんな現実を数多く目当たりにしてきたのです。

●人生を自ら選択するのに必要なのは「読解力」

一方で、自らの経験も踏まえ、自らの意思で進む道を選ぶと、結果として学力や思考力を伸ばし、自分自身の力で未来を切り拓いていけます。こうして市野瀬は、「結果ではなく、“あり方”からすべてが始まる」という確信に至ります。自分の意思で人生を選ぶために必要な力は何か。その答えが、「自分と他者を読み解く力＝読解力」です。

現代文で求められるのは、書き手の意図を正確に捉え、テーマを抽出し、それに基づいて自分の考えを構築する力です。これは東京大学をはじめとする難関大学で問われる力であると同時に、社会に出てからも不可欠な思考力・コミュニケーション力の土台でもあります。それらを本来の意味で活かすために必要な“読解力”を育てることを目的としています。子どもが自分の意思で進路を選び、大人もまた自分の価値観で生きられる社会へ。その土台となる力を届けたい--その想いから、本書の出版に至りました。

本書の特徴

都内難関私立中高で延べ3,000人以上の生徒を指導「読解力を子育てに活かすメソッド」の受講生は460名を超える

本書は、現代文の読み方のスキルを学校の授業のように1時間目から5時間目まで5つの章で説明しています。そして番外編として6時間目で読解力を鍛えるための「読書習慣スキル」を紹介しています。

１．著者が東大合格者たちに教え、成果を出してきた読み方の工夫

本書は、東大のような難関大学への合格者を指導する中で培われた、「実際に成果を出してきた現代文の読み方」を紹介しています。

市野瀬は、現代文で求められるのは、単なる読解力ではなく、与えられた文章から書き手の意図を正確に読み取り、テーマを抽出し、それに基づいて自らの意見を構築する力と言います。

本書では、その力を身につけるための具体的な技術として、以下の5つを提示しています。

・書き手の主張がよく置かれる“定位置”を押さえる

・文法表現に隠された“書き手のサイン”を見抜く

・「誤読テンプレ」を知ることで、誤読を防ぐ

・ “事務処理能力”を応用し、複雑な文章を整理して読み解く

・ “革命的リーディング”で読み方を変える

これらはすべて、特別な才能に依存するのではなく、「読み方」を変えることで誰でも再現可能な技術となります。視点と手順を意識するだけで、理解力と記憶力を飛躍的に高めることができます。

２．子どもから大人まで使える、読書を習慣化するコツを伝授

文化庁による令和５年度「国語に関する世論調査」によると、1か月に1冊も本を読まない人は62.6％にのぼり、読書離れは年々深刻化しています。背景には、「スマートフォンなどの情報機器に時間を取られる」（43.6％）、「仕事や勉強で忙しく読む時間がない」（38.9％）といった現代特有の課題も浮き上がってきています。

本書はこうした状況を踏まえ、多忙な日常の中でも無理なく実践できる読書のコツを「スキマ時間の活用」、「読みたい本リスト」、「15分単位の短距離走読み」、「読めないという思い込みを捨てる」という4つのルールを用いて紹介しています。

市野瀬が指導してきた生徒たちは、限られた時間の中でもこのメソッドを実践し、東京大学合格レベルの読解力を身につけてきました。本書では、そのエッセンスを誰でも再現できる形に落とし込み、「忙しくてもできる」「すぐに使える」一冊になっています。

３．読むことが苦手・嫌いな人にも理解しやすい工夫

市野瀬は、読むことが嫌いだったり、読むことが苦手と思っている人にぜひ読んでほしいと言います。読むことが嫌い・苦手と思い込んでいる人にも理解しやすいように、本書では、「基本の30のルール」を漫画として収録、そして、適宜まとめとして「ワーク」を導入することで、読者の理解を確認しています。

本書では、読み方スキルを鍛える「基本の30のルール」を、すべて冒頭に4コマ漫画として収録しました。文章だけでは理解しづらい読解のコツも、ストーリー仕立てで直感的にイメージできる構成にしています。理論をまず“読む”のではなく、“見てわかる”構成にすることで、読むことが苦手な方へのハードルを下げています。

さらに、10年間教壇に立ってきた著者ならではの企画により、各章末には理解を定着させるためのワークを入れています。現代文の試験問題のような問いに取り組むことで、学んだ読解スキルをその場で実践し、確実に自分への理解が確認できます。

著者について

市野瀬 早織（いちのせ さおり）

市野瀬教育研究所 所長

https://ichinose-method.com/

岡山県生まれ、神奈川県横浜市育ち。早稲田大学教育学部在学中、教育実習で出会った生徒たちの姿に心を動かされ、教員の道を志す。アパレル企業の内定を辞退し、同大学大学院教育学研究科（国語教育専攻）へ進学。修士課程を修了（教育学修士）。2008年から2018年までの10年間、渋谷教育学園渋谷中学高等学校にて国語科教諭を務める。中高一貫で6年間にわたり生徒を指導し、担当生徒の5人に1人を東京大学合格へ導く。指導を通じて、読解力こそが思考力や自己理解の土台となる“生きる力”であると確信する。

その後、人材開発事業に携わり、2018年に独立。2024年8月には株式会社The Rhythmを創業。教育学の専門性と進学校での指導経験に加え、人材開発の知見を掛け合わせ、「読解力を子育てに活かす」独自メソッドを体系化。親が自分自身と子どもの本心を読み解くことで、子どもの主体性と問題解決力を育てる教育プログラムを展開し、受講生は460名を超える。

また、書道・音楽・ダンス・演劇・美術など多様な表現活動にも長年取り組み、銀座での個展開催や舞台出演など幅広い経験を持つ。こうした背景が、「読む・表現する・伝える力」を統合的に捉える独自の教育観の土台となっている。

「子どもが主体的に考え、よりよく生きていける社会」の実現を目指し、“子育ての読解法”の普及に取り組んでいる。

著者からのメッセージ

本書は「本を読むこと」を入り口にしていますが、私は世の中のあらゆることは“読解”だと考えています。今は、自分のことさえよく分からなくなりがちな時代です。だからこそ、読み解く力を身につけることで、自分の本心や他者の意図が見えてくる。すると、これまでとはまったく違う、面白い世界が広がっていきます。これまで多くの生徒たちと向き合い成長を見てきた中で、私はその変化を何度も実感してきました。読めるようになると、人は変わります。この本を通して、「読み解けることの楽しさ」をぜひ知っていただきたいと思っています。

書籍購入ページ :https://amzn.asia/d/03YWPkQt

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【問い合わせ】

市野瀬早織 著書「東大合格者が身につけた一生使える『読み方スキル』」出版PRプロジェクト事務局

安田佳世（やすだ かよ）

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TEL:080-4672-3362