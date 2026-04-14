キャスク、AIOのためのサイト分析レポートを無料で提供開始

株式会社ポストデータ

AIO分析プラットフォーム「キャスク」を提供する株式会社ポストデータは、「AIOのためのサイト分析レポート」の無料提供を開始したことをお知らせします。

背景

サイト分析レポート メインイメージ

Google AI Overviewに代表されるAI検索の利用が急速に拡大し、企業のブランド名・WebサイトがAIに「引用される」「推薦される」かどうかが、集客や認知に直結する時代が到来しています。

一方で、多くの企業やマーケターは次のような課題を抱えています。

- 自社サイトがAIにどのように評価されているのか把握できない- 競合と比較して、どのキーワードで引用されているのか不明- AIO対策を始めたいが、何から手をつければよいかわからない- 自分たちでデータを取得するのが大変

こうした課題に応えるため、キャスクは「URLを入力するだけで誰でも無料で受け取れる」AIOサイト分析レポートの提供を開始しました。

AIOのためのサイト分析レポートでわかること

サイト分析レポート 一部例

キャスクの無料サイト分析レポートでは、以下の5つの視点についての分析結果を提供します。

1. 引用キーワードカテゴリ分析

AIが自社サイトを引用したキーワードをカテゴリ別に分類・集計します。どのテーマや分野でAIに評価されているかを把握できます。

2. 引用ページ分析

ドメイン内で引用回数が多いページを集計します。AIに評価されているコンテンツと、そうでないページの傾向を把握することで、コンテンツ戦略の見直しに役立てられます。

3. 競合比較

競合サイトと比較し、AI引用における自社の立ち位置を可視化します。どのようなサイトと競合しているのか、自社にどの程度引用のポテンシャルがあるのかを一目で確認できます。

4. 引用トレンド（時系列）

AI引用の推移を時系列で表示します。施策の前後での変化や、トレンドの影響を把握するのに役立ちます。

5. 改善提案・アクションプラン

分析結果をもとに、AIに評価されやすいサイト・コンテンツへの改善提案を具体的なアクションプランとして提供します。

利用方法

無料AIOレポートは、以下の3ステップで取得できます。

- キャスクのサービスサイト(https://qask.tech/#aio-report)にアクセス- 分析したいサイトのURLとメールアドレスを入力- 1営業日以内にレポートがメールで届く

専門知識や事前登録は不要です。費用は一切かかりません。

※ ご要望が多い場合は、回数を制限させていただく場合もございます。

想定ユーザー

- 自社サイトのAIO対策を始めたいSEO担当者・Webマーケター- 競合サイトとのAI引用の差を把握したいアフィリエイトチーム- コンテンツの見直しを検討しているコンテンツマーケター- AI検索時代に向けた戦略立案を進めたい経営企画・広報担当者キャスクとはキャスク プロダクト紹介

キャスクは、AI検索時代におけるブランド露出を可視化し、改善につなげるAIO分析プラットフォームです。主に以下の機能を搭載しています。

- AI検索におけるブランド表示率を可視化- AIがどこから引用しているかを分析- ブランドがAIにどう語られているかを分析- ブランド表示率のための改善すべきコンテンツを優先度付きで提示

URL: https://qask.tech/

会社概要

会社名: 株式会社ポストデータ

所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木3丁目16番12号六本木KSビル5F

代表者: 坂本 貴則

事業内容: マーケティングプロダクトの開発・コンサルティング

URL: https://qask.tech/company/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ポストデータ

担当: 坂本 貴則

Email: contact@qask.tech