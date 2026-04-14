【岩手・夏油温泉】休業中の観光ホテルを「令和の社交湯」へ再生

GETO Village 株式会社

岩手県北上市にて地域まちづくり事業を展開するGETO Village 株式会社（共同代表：村岡葉子、木村祐輔）は、2024年に無期限休業となった秘湯「夏油（げとう）温泉観光ホテル」の再生を目指し、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて、2026年5月31日まで支援募集プロジェクトを実施いたします。最終目標金額は1,000万円です。

全国的な課題である「人手不足」を逆手にとり、もてなす側と受ける側を固定しない「主客混在」の新たな湯治スタイルを提案。現代人のウェルビーイングに寄与する「令和の社交湯」として、100年先も続く居場所づくりを目指します。

2025年のプレオープン時の夏油温泉観光ホテル

■ プロジェクト開始の背景と社会的意義

岩手県北上市の山奥に位置する夏油温泉は、開湯1000年以上の歴史を持ち、かつて「東の大関」と称された東北を代表する名湯です。しかし、近年は全国的な観光地が直面する人手不足の波を受け、かつて4つあった施設は現在2つにまで減少。当ホテルも2024年に無期限休業を余儀なくされました。 さらに、毎年5メートルを超える豪雪地帯という過酷な環境により、建物の老朽化や水漏れが深刻化しています。私たちは、この存続の危機にある歴史的遺産を単なる観光地としてではなく、現代の課題解決につながる場所として再生すべく、本プロジェクトを立ち上げました。

冬期閉鎖を行うための雪囲い老朽化により閉鎖を余儀なくされている自炊館

■ 特徴：「主客混在」と「令和の社交湯」

本プロジェクトでは、以下の2つの新しいコンセプトを軸に据え、持続可能な温泉地のあり方を提示します。

1. 現代人のウェルビーイングに寄与する「令和の社交湯」

江戸時代、温泉は身分や立場を超えて人々が語り合う「社交の場」でした。日々の肩書きを脱ぎ捨てて対話を楽しむ、そんな「長屋的」な温かさを持つ居場所を創出します。

2. 人手不足を繋がりに変える「主客混在」の湯治スタイル

もてなす側と受ける側を固定せず、できる人ができることを担う「主客混在」モデルを導入します。過干渉はせず、ゆるやかに助け合う仕組みを取り入れることで、人手不足の時代でも温泉地を持続させる新しい運営モデルに挑みます。

前支配人から教わりながら内湯を掃除している風景夏油温泉の復興を考えるワークショップ

■ クラウドファンディング概要

プロジェクト名：開湯1000年超の夏油温泉を令和の社交湯に。泊まるから関わる新しい湯治を創る。実施期間：2026年4月15日（水）～2026年5月31日（日） 23:59:59

目標金額：10,000,000円（All-in方式）

プラットフォーム：CAMPFIRE（URL：https://camp-fire.jp/projects/919845/view）

「夏油温泉を守る」ということは、ここを愛する人々がそれぞれの距離感で関わり続けられる「居場所」を守ることです。「泊まる」から「関わる」へ。皆様の「一歩」が新しい灯となります。

■ 資金の使い道と今後のロードマップ

皆様からのご支援は、100年先も続く「みんなの居場所」を作るための強固な土台づくりに活用させていただきます。

【第1目標：200万円】安心の土台づくり：最優先課題である「水回り・トイレ」の全面改修。

【第2目標：500万円】「社交」の心臓部を創る：シェアキッチンや共用スペースの整備。

【第3目標：700万円】「学びと挑戦」の環境整備：一歩踏み出す人を応援する機能強化。

【最終目標：1,000万円以上】伝説の「自炊館」再興へ：最も古い象徴的な建物の補修。

■ 注目のリターン（一部抜粋）

純粋に温泉を楽しむプランから、運営に深く関わっていただくプランまで、多様な関わり方をご用意しています。

10,000円：【夏油を着る／名を刻む】第1期会員（オリジナルTシャツまたは館内木札掲出＋年6回のビレッジ本会議参加券）

30,000円：【共に働く、共に住まう】4泊5日の「湯守」体験お手伝い宿泊券

1,000,000円：【企業のウェルビーイングに】社員全員・入浴フリーパス「法人カード」

1,000,000円：【1000年の歴史に名を刻む】お部屋の命名権（3年）＆オーナー権

美しい自然に囲まれた夏油温泉観光ホテル復活を待つ夏油川沿いにある新太郎の湯

■ お問い合わせ先

GETO Village 株式会社 広報担当：木村、村岡

メールアドレス：info@geto-village.com

GETO Village Inc.（GETO Village 株式会社）

・設立：2025 年 1 月

・所在地：岩手県北上市

・共同創業者：村岡葉子、木村祐輔

・公式ホームページ：https://www.geto-village.com/



GETO Village Inc.は、温泉と湯治文化を未来につなぐことを使命とする夏油地域にある会社です。人口減少や後継者不足により失われつつある温泉地の再生に取り組み、温泉を「社会課題解決の資源」として活かす新しい事業モデルを展開していきます。夏油温泉観光ホテルの運営を基盤に、地域再生や持続可能な観光・福祉のモデルづくりを推進。さらに温泉を核にした新しい働き方・学びの実践を通じて、人と地域、社会をウェルビーイングにととのえる取り組みを進めていきます。理念は 「湯治をつなぎ、共に未来をひらく。」癒しの文化を継承しながら、社会の未来を共に創り出す企業です。