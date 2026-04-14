レオナール、ふるさと納税返礼品に初登場

福井県勝山市

福井県勝山市は、2026年4月15日から勝山市のふるさと納税返礼品として「レオナール アップサイクルベアー」の受付を開始します。

本企画は、レオナールにとって初となるふるさと納税での取り組みで、同ブランドのものづくりを支える生産拠点・勝山市とのつながりから実現しました。

勝山市とレオナールの連携について

福井県勝山市は、レオナール ライセンス商品の生産拠点である北陸三共生興株式会社の所在地です。

今回の取り組みでは、レオナールの捨てない物づくり、生かすものづくりの考えと同市の企業である北陸三共生興株式会社が長年培ってきた縫製技術を活かし、ブランドの世界観と地域のものづくりを結びつけた返礼品として誕生しました。

本企画は、ものづくりの技術や背景を全国に向けて発信し、「世界基準の製品を支えるまち」としての価値をあらためて伝える取り組みでもあります。

勝山市ふるさと納税限定アイテム

レオナール アップサイクルベアー

今回返礼品として展開する「レオナール アップサイクルベアー」は、製造工程の中で生まれた未使用素材や残反を活用し、ひとつひとつ丁寧に仕立てた限定アイテムです。

使用する素材によって色柄や表情が異なるため、同じものがふたつとない一点性も大きな魅力です。

ブランドの美しいプリントの世界観を身近に感じられるとともに、インテリアやギフトとしても楽しめるプロダクトに仕上がっています。

アップサイクルというサステナブルな価値に加え、勝山市の技術と背景を感じられる“ストーリーを持つ返礼品”として、ふるさと納税ならではの特別感を提供します。

ふるさと納税のお申込み方法

本返礼品は、以下のふるさと納税ポータルサイトよりお申込みいただけます。

【楽天ふるさと納税（商品ページ（4月15日正午から公開）】

・アップサイクルベアー（ネイビー）

https://item.rakuten.co.jp/f182061-katsuyama/k-127001/

・アップサイクルベアー（スカイブルー）

https://item.rakuten.co.jp/f182061-katsuyama/k-127002/

・アップサイクルクッション（ネイビー）

https://item.rakuten.co.jp/f182061-katsuyama/f-127001/

・アップサイクルクッション（スカイブルー）

https://item.rakuten.co.jp/f182061-katsuyama/f-127002/

【その他ポータルサイト】

・ふるさとチョイス

https://www.furusato-tax.jp/city/product/18206

・ふるなび

https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=792

・ANAふるさと納税

https://furusato.ana.co.jp/donation/top/18206/

「寄付」ではなく、「価値への共感」としてのふるさと納税

本企画の特徴は単なる返礼品提供ではなく、ブランドと地域のものづくりを支える“価値への共感”を生み出すことにあります。

美しいプリントとともに、世代を超えて親しまれてきたレオナールが大切にしてきたものづくりへのこだわりとそれを支える高い技術力を知ることで、寄付者にとってのふるさと納税は、単なる消費ではなく、地域と技術、そして文化への投資としての意味を持ちます。

勝山市では、こうした高付加価値型の返礼品を通じて、寄付額の向上だけでなく、自治体としてのブランド価値向上や、地域産業の発信強化にもつなげていきます。

レオナールの考えるアップサイクルについて

1958年創業、華やかな多色プリントで知られるパリのブランド「レオナール」。

ブランドにとって、これまで生み出してきたプリント生地は単なる素材ではなく、歴史そのものであり、重要な資産です。

未使用素材を活用し、新たな価値へと昇華するアップサイクルは、ブランドが大切にするものづくりのひとつです。

勝山市商工文化課

TEL：0779-88-8105

MAIL：iju@city.katsuyama.lg.jp

公式HP：www.city.katsuyama.fukui.jp