累計38万本突破、レビュー3,000件超。高級入浴剤「Chapon」が支持される3つの理由

株式会社Tokel

株式会社Tokel（東京都板橋区、代表：瀬戸口 翔大）が展開する天然精油100%の高級入浴剤ブランド「Chapon（チャポン）」は、累計販売本数38万本を突破しました。2020年9月9日（温泉の日）の創業以来、合成香料・着色料を使わない天然精油だけの入浴剤にこだわり、お客様レビューは全チャネル合計で3,000件を超え、LINE公式アカウントの友だち数は約4万人に成長。バスソルトとして初のグッドデザイン賞を受賞し、BIRTHDAY BAR全国27店舗をはじめとしたギフト専門店でのお取り扱いも順次拡大中です。本リリースでは、Chaponが多くの方に選ばれ続ける3つの理由をお伝えします。

理由1：天然精油100%、最大5種ブレンドのこだわり

Chaponの入浴剤は、すべて天然精油だけで香りを構成しています。合成香料や着色料は一切使用していません。

1本あたり最大5種類の天然精油を調香師がブレンドし、香りの組み合わせを設計しています。単一の香りでは表現できない、奥行きのある香りの変化を一度のバスタイムで楽しめます。湯船に入れた瞬間から広がるトップノート、じっくり温まるうちに変わっていくミドルノート、上がった後もほのかに残るラストノート--天然精油ならではの自然な香りの移ろいが、入浴の時間そのものを豊かにします。

理由2：バスソルトとして初のグッドデザイン賞受賞

Chaponは、バスソルトカテゴリとして初めて2021年度グッドデザイン賞を受賞しました。審査委員からは「『心身を癒す新しい仕組み』の一つとして『入浴習慣』に着目し、手触り感のあるやさしいサービスへと昇華している点が素晴らしい」と評価されています。

受賞後もChaponは歩みを止めず、パッケージとブランドブックを刷新。入浴という日常の一コマを、自分や大切な人への贈り物として手渡せるかたちに整え続けています。BIRTHDAY BAR全国27店舗をはじめとしたギフト専門店での取扱拡大も、この姿勢の延長にあります。

理由3：くらしの悩みから生まれた4つのライン

Chaponの香りは、お客様2,000人の声から集めた「くらしの悩み」をもとに分類・開発されています。「睡眠の質」「心身の疲れ」といった日々の悩みに寄り添うため、天然アロマの専門家とともに150以上の香りレシピを設計。そのなかから、目的別に4つのラインを展開しています。

整える / RESET

一日の終わりに、心と体のリズムを取り戻したい夜に。

満たす / RECHARGE

走り続けた日々の疲れを、ゆっくりほぐしたいときに。

いたわる / REPAIR

肌にやさしい植物の香りに包まれたい日に。

ほどく / UNWIND

頭の中がいっぱいで、少し立ち止まりたい夜に。

自分の「今日」に合うものを一本選ぶ時間そのものが、Chaponの入浴体験の始まりです。ギフトとして贈るときも同じ--相手の近頃を想いながら一本を選ぶ行為が、「モノ」ではなく「時間」を贈ることにつながります。

商品のお取り扱いをご希望のお客様は、hi@chapon.jpまでご連絡ください。

当社オンラインストアでは海外発送も承っておりますのでご相談ください。

「Chapon（チャポン）」について

日々の忙しさに、疲れを感じていませんか？

Chaponは「今日の疲れを癒やしたい」そんなバスタイムに寄り添う、植物エッセンスたっぷりの天然精油入浴剤として誕生。「喧騒忘れる、しあわせタイム。」というブランドコンセプトのもと、天然精油100%の香りで忙しい日常を忘れる、くつろぎの時間を提供しています。累計販売本数は38万本突破。BIRTHDAY BAR全国27店舗をはじめとしたギフト専門店で取扱開始。バスソル ト初のグッドデザイン賞受賞、Amazon入浴剤・バスケア部門ランキング第1位、楽天ランキング多数受賞。

会社概要

お問い合わせ先

- ブランド公式サイト：https://store.chapon.jp/- 取扱店舗一覧：https://store.chapon.jp/pages/available-stores- 公式Instagram：https://www.instagram.com/chaponjp/- 公式X：https://x.com/chaponjp- LINE公式アカウント：https://page.line.me/417gpyps- 社名：株式会社Tokel- 所在地：東京都板橋区徳丸1-23-16- 代表：瀬戸口 翔大- 設立：2020年9月9日（温泉の日）- 事業内容：高級入浴剤ブランド「Chapon（チャポン）」の企画、製造、販売- 会社HP：https://tokel.jp/- 広報担当：瀬戸口- 電話：050-3183-8899- メール：media@tokel.jp(#)