創業3年目のベンチャーが、急成長の中で働き方を整備し「健康経営優良法人2026」に初認定

株式会社INREVO

株式会社INREVO（本社：福岡県福岡市、代表取締役：南 晴仁）は、このたび、2026年、経済産業省と日本健康会議が共同選定する「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に初めて認定されたことをお知らせします。

■ 健康経営における課題

当社では、事業成長に伴う組織拡大の中で、「労働時間の適正化」および「ワークライフバランスの実現」を重要な経営課題として位置付けています。

設立当初の2024年は、従業員数・クライアント数ともに限定的であったため、大きな課題は顕在化していませんでした。一方で、2025年4月以降は、従業員数およびクライアント数の増加に伴い、労働時間の増加が課題として表面化しました。

2025年4月時点の従業員数40名のうち、月間残業時間が20時間を超える従業員は20名以上と、全体の50％を占め、平均残業時間も17時間で推移していました。

■ 課題解決に向けた目標設定

こうした状況を受け、当社では、目標設定時点の2025年5月における従業員数47名を前提に、下記の目標を設定し、改善に取り組みました。

・月間残業時間20時間超の従業員を15名以下

（47名中15名以下、全体の約31.9％以下）

・平均残業時間15時間以下

■ 具体的な取り組み内容

2025年5月より、コーポレート部門主導で残業時間の可視化と個別管理を開始しました。

具体的には、月の中旬時点で各従業員へ残業時間の状況を通知する運用を導入し、自身の労働時間を早い段階で把握できる体制を整備しました。これにより、無意識に発生していた残業を抑制するとともに、従業員一人ひとりの時間管理意識の向上を図っています。

あわせて、やむを得ず月間残業時間が20時間を超える見込みとなった場合には、事前申告制を導入し、個別面談を通じてその要因を確認する運用へ切り替えました。

面談では、業務量や進行状況を確認したうえで、負荷の偏りが見られる場合には、人員の増加を含む体制の見直しや現場での適正な人員配置を実施し、特定の従業員へ業務が集中しないよう改善を進めました。

こうした取り組みを通じて、個々の従業員の負担軽減を図るとともに、組織全体として労働時間の適正化を推進しています。

■ 取り組みの成果と進捗

これらの取り組みの結果、施策開始以降、従業員一人ひとりの労働時間に対する意識向上が進み、月間残業時間20時間超の従業員数は4か月連続で15名以下を維持しています。

従業員数は2025年5月の47名から8月には59名へ増加した一方で、20時間超残業者の比率は全社員の約25％～約32％の範囲で推移しており、組織拡大の中でも一定水準で抑制できていることが確認されています。

■ 今後の展望

当社は、採用課題の解決を通じて企業の成長発展を支援する採用代行サービス『ヒトトレ採用』を展開しており、事業成長と組織づくりの両立を重要なテーマとして取り組んでまいりました。

その中で、従業員一人ひとりが健康でいきいきと働ける環境の整備を経営課題と捉え、労働時間の適正化に向けた可視化・管理体制の構築をはじめ、フルリモート・フルフレックス制度の導入など、柔軟な働き方を支える制度整備を推進してきました。

また、「健康事業所宣言」や各種認定の取得を通じて、外部からも評価される職場環境づくりを進めるとともに、急成長する組織に対応した持続可能な働き方の実現に取り組んでまいりました。

今後も当社は、「誰もが安心して挑戦できる環境」の実現に向けて、制度と文化の両面から継続的な改善を重ねることで、持続的な企業成長と社会への価値提供の両立を目指してまいります。

健康経営優良法人 2026（中小規模法人部門）認定証

■健康経営優良法人認定制度とは健康経営優良法人 2026（中小規模法人部門）ロゴ

健康経営優良法人認定制度とは、従業員の健康管理を経営的な視点でとらえ、その中でも優良な健康経営を実施している法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから評価を受けることができる環境の整備を目的に、2016年度に経済産業省が創設した制度です。

・健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト「ACTION！健康経営」

https://kenko-keiei.jp/

■株式会社INREVOについて

株式会社INREVO ロゴ

採用課題の解決を通して企業の成長発展を支援する「ヒトトレ採用」を展開。「健康事業所宣言」認定の取得など、働きやすい職場づくりにも注力。2年連続「働きがいのある会社認定」を獲得。「ベストベンチャー100※」選出。ベンチャー企業でありながら、”誰もが安心して挑戦できる環境”の実現に向けて、制度と文化の両面から継続的に改善を重ねています。

設立：2024年1月23日

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅前3‐4‐25 アクロスキューブ博多駅前

代表者：代表取締役 南 晴仁

HP：https://inrevo.co.jp/





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