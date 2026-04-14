東武ホテルレバント東京 選ぶ楽しさが広がるビュッフェ体験 カスタマイズできる「お好みバーガー」を4月より期間限定で提供

株式会社東武ホテルマネジメント

株式会社東武ホテルマネジメント（本社：東京都墨田区）が運営する東武ホテルレバント東京（所在地：東京都墨田区）スーパーダイニング「ヴェルデュール」では、2026年4月から6月30日(火)まで、ビュッフェにて「スプリング＆アーリーサマーフェア」を開催中。ビュッフェメニューの一つとして、お客様ご自身の好みに合わせて楽しめるカスタマイズメニュー「お好みバーガー」を平日限定で提供しております。「お好みバーガー」は、“選ぶ楽しさ”を感じていただけるようパティやトッピング、ソースなどを自由に組み合わせ、その日の気分やお好みに合わせて“自分だけのバーガー”を仕上げていただけるメニューです。

4/1～6/30 平日限定「ヴェルデュールのお好みバーガー」

4/1～6/30「スプリング＆アーリーサマーフェア」

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魚介と野菜の旨みを閉じ込めた“白身魚と魚介のナージュ”や“豚肩ロースのコンフィ”をはじめ、ご好評のローストビーフも登場いたします。

白身魚と魚介のナージュローストビーフ餃子専門店 宇都宮「悟空」の焼き餃子［土・日・祝日ディナー限定］海老のマヨネーズソースビュッフェイメージ（一部ディナー限定メニューあり）

■販売

東武ホテルレバント東京 2F スーパーダイニング「ヴェルデュール」

■期間

2026年4月1日（水）～ 6月30日（火）

■時間

[ランチ 90分] 11:30～15:00（料理のご提供は14:30まで）

※土・日・祝日は各30分延長

[ディナー 120分] 17:30～21:30（料理のご提供は21:00まで）

■料理長のおすすめ

［平日限定］ヴェルデュールのお好みバーガー

［土・日・祝日限定］牛肉のステーキ

［土・日・祝日ディナー限定］海老のマヨネーズソース、穴子丼

［土・日・祝日ランチ限定］ちらし寿司

［全日］

白身魚と魚介のナージュ、豚肩ロースのコンフィ シャリアピンソース、

ローストビーフ、牛肉のトマト煮（ディナー）、餃子専門店 宇都宮「悟空」の焼き餃子 等

■料金

平日［ランチ］大人 \4,200 (\4,620)［ディナー］大人 \5,000 (\5,500)

土・日・祝日［ランチ］大人 \5,000 (\5,500)［ディナー］大人 \6,000 (\6,600)

■ＧＷ料金

［ランチ］大人 \5,500 (\6,050)

［ディナー］大人 \6,500 (\7,150)

［ディナー（蟹食べ放題付きプラン）］大人 \8,500 (\9,350)

※お子様(4歳～小学生)は半額、65歳以上は\300割引

※価格はサービス料13％を含む金額、（ ）内は税金・サービス料を含む金額です

■ご予約・お問合せ

東武ホテルレバント東京 レストラン予約課

電話番号 03-5611-5670（10:00～19:00）

以下のリンクからもご予約が可能です。

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/ja/shops/tobuhotel-levanttokyo-verdure/reserve

店舗イメージスーパーダイニング「ヴェルデュール」

～ 世代を超えてあらゆるシーンでわくわくするビュッフェ ～

ご朝食からランチ・ディナーまで営業するオールデイダイニング。ヴェルデュールでは鉄板焼きの実演や店内のヴェル窯で仕上げる料理をご用意し、熱・音・光・香りなど五感で料理をお楽しみいただけます。

東武ホテルレバント東京概要

外観イメージ

住 所 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-2

電 話 03-5611-5511（代表）

客室数 383室

アクセス JR総武線・地下鉄半蔵門線

錦糸町駅より徒歩約3分

詳細を見る :https://www.tobuhotel.co.jp/levant/