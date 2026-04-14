日本最大級のお城の祭典「お城EXPO 2026」 2026年12月19日（土）・20日（日）パシフィコ横浜にて開催決定！

お城EXPO事務局

お城EXPO主催4団体（公益財団法人日本城郭協会、城びと＜東北新社＞、株式会社ムラヤマ、パシフィコ横浜）は、日本最大級のお城の祭典「お城EXPO 2026」を、2026年12月19日（土）・20日（日）の2日間、パシフィコ横浜にて開催することを決定いたしました。

「お城EXPO」は、城郭文化の振興と発展、ならびにお城好きの方々との交流を目的に、2016年から毎年12月に開催されているイベントです。日本全国から「お城」と「お城のスペシャリスト」、そして「お城ファン」が一堂に会し、全国のお城ファンから絶大な人気を集めています。

記念すべき10周年として開催された昨年末の「お城EXPO 2025」では、過去最大数となる137団体が出展いたしました。ご当地キャラや武将隊のパフォーマンスをはじめ、お城のスペシャリストによる講演やワークショップなど、多彩なプログラムを展開。2日間合計で歴代最多となる23,017名もの皆様にご来城いただき、会場はお城ファンの熱気に包まれました。

お城EXPO 2025の様子

10周年という大きな節目を経て、次の10年へ向けた「新たなスタート」となる、今年の「お城EXPO 2026」でも、全国各地のお城が出展するブースをはじめ、お城のスペシャリストたちによる充実の講演やトークショー、イベントステージなど、皆様の期待にお応えするパワーアップした企画を多数準備してまいります。

講演の詳細や出展者情報、チケットの発売情報等につきましては、今後順次公式サイトおよび公式SNS等で発表してまいります。新たな幕開けとなる、お城の祭典にぜひご期待ください！

【『お城EXPO 2026』概要】

名 称：お城EXPO 2026

開催日時：2026年12月19日（土）・12月20日（日）

9:30～17:30（最終日は17：00まで） ※最終入城30分前まで

開催会場：パシフィコ横浜 ノース（横浜市西区みなとみらい）ほか

主 催：公益財団法人日本城郭協会、城びと＜株式会社東北新社＞、株式会社ムラヤマ、パシフィコ横浜

内 容：

●テーマ展示

城めぐり観光情報ゾーン、城の自由研究コンテスト優秀作品展、お城シアター ほか。

●厳選プログラム（講演）

お城のスペシャリストたちが登壇する特別ステージ。

ここでしか聞けない貴重な講演会、フォーラム、トークショーなどの厳選プログラム。

U R L : https://www.shiroexpo.jp

※内容は変更になる場合もございます。