「理美容師を目指す学生向け奨学金（給付型）」2027年度奨学生の募集を６月１日（月）より開始

滝川株式会社

理美容・エステティック・ネイル用品総合商社の滝川株式会社（所在地：東京都台東区 代表取締役：滝川睦子 資本金：2億1397万円）は、理容・美容・ヘルスケア産業およびこれらの関連産業に関わる人材育成等の取り組みを通して、この産業が未来永劫にわたり繁栄することを目的として「一般財団法人 滝川グループ奨学金財団」を2025年7月15日（火）に設立しました。

昨年は初年度にもかかわらず、全国の高校生ならびに高等学校より多くのご関心をいただき、応募者数も当財団の想定をはるかに超えるものとなりました。その結果、2026年度の給付上限人数である12名の生徒に対し、無事支援を実施することができました。

2年目となる本年度も、理容師・美容師になる夢をもつ高等学校に在籍する学生を支えるべく、下記のとおり奨学金の募集を開始いたします。

(1）奨学金の概要

制度名：理美容師を目指す学生向け奨学金(給付型)

種 別：給付型（返還不要）

給付額：総額100万円（2年間上限額：1年生次および2年次の各上限額50万円）

（2）応募対象者

高等学校に在籍する2027年3月に卒業を見込む学生であること

※応募資格の詳細は、募集要項をご確認ください

（3）募集期間

2026年6月1日（月）から同年8月31日（月）（当日消印有効）

（4）応募方法

当財団ホームページから募集要項と応募書類を印刷し、必要書類を添えて郵送でご提出ください

※奨学金制度の詳細は「募集要項」を必ずご確認ください

https://takigawa-zaidan.or.jp/requirements.html

「一般財団法人 滝川グループ奨学金財団」とは

当財団では、理容・美容・ヘルスケア産業およびこれらの関連産業に関わる人材の育成・人材および育成機関への支援・シンポジウム・講演会等のイベント開催を通した啓発事業も実施してまいります。

■お問い合わせ先

一般財団法人 滝川グループ奨学金財団 奨学金事務局

E-mail／info@takigawa-zaidan.or.jp

https://takigawa-zaidan.or.jp