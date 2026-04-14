漫画家・イラストレーターの「花くまゆうさく」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都港区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、漫画家・イラストレーターの花くまゆうさく氏が、新たに書き手ユーザーとして配信を開始しました。

花くまゆうさく氏のコメント

花くまゆうさくがこちらで何かささやいています。いろいろ思っていることや日々のことをささやいていきます。

花くまゆうさく ささやきレター：https://hanakuma.theletter.jp/(https://hanakuma.theletter.jp/)

花くまゆうさくがいろいろ思っていることや日々のことをささやくニュースレター

＜花くまゆうさく氏プロフィール ＞

漫画家・イラストレーター。セツ・モードセミナー卒業。「イラストレーション」ザ・チョイス年度賞 優秀賞受賞、「月刊ガロ」長井勝一賞入選。絵本『さんすう』、『回文・アナグラム』、『ムンバ星人いただきます』のほか、漫画作品『東京ゾンビ』や『メカアフロくん』などがある。公式ページ（ https://www.hanakuma.com/）

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

theLetter 専門インフルエンサー記事コラボレーション

著書を持つような信頼性と専門性のあるインフルエンサーによるメディアが集まる「theLetter」が、所属のインフルエンサーとの対談・取材記事を作成し、低予算で御社商品/サービスの認知・理解促進・信頼性向上に貢献します。



事例・資料のダウンロードはこちらから：https://lp.theletter.jp/showcase





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