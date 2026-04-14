サンリオキャラクターたちと一緒に“消す”を楽しむ！ 「エアイン 富士山消しゴム＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン」を販売開始

プラス株式会社

プラス株式会社（東京都港区 代表取締役社長 今泉忠久）は、サンスター文具株式会社（東京都台東区 代表取締役社長 吉松幸芳）と協業し、“消す”ことを楽しみながら、自分だけの富士山を作ることができる「エアイン 富士山消しゴム」から、株式会社サンリオのキャラクターとのコラボ企画「エアイン 富士山消しゴム＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン」を2026年5月29日に販売開始します。（発売元：サンスター文具株式会社・販売元：プラス株式会社）

「エアイン 富士山消しゴム」は、“いつもカドで消す感触”が好評のロングセラー消しゴム「エアイン」シリーズから生まれた新発想の消しゴム。「“消す”行為そのものを楽しむ」という新しいアイデアが評価され、大好評を得ています。

本製品は、ハローキティやポムポムプリンなど、サンリオの人気キャラクターから8キャラクターをあしらったかわいいデザイン。消しゴム本体には各キャラクターをイメージした新色を採用しています。

「ハローキティ＆ディアダニエル」「マイメロディ＆クロミ」「リトルツインスターズ」「ポムポムプリン＆シナモロール」の各2柄をセットにした小箱入り4種のラインアップです。大好きなキャラクターと一緒に、オリジナルの“富士山”を作ることができます。

箔押しのキラキラとした紙製の小箱は、そのまま小物入れとしてもご使用いただけるので、プレゼントやお土産、入学祝いにもぴったりです。メーカー希望小売価格は、638円（税込）です。

≪主な製品特長≫

■サンリオキャラクターズのかわいいデザインとカラーリング

幅広い世代に長年にわたって愛されているサンリオキャラクターズが描かれた8柄の消しゴムケース。消しゴム本体の樹脂も各キャラクターに合わせた新色を採用しています。

ケース上部にはカーブ加工を施し、消すときの力を分散させ、消しゴム本体を折れにくくしています。

■プレゼントにも最適なかわいい小箱入りの2個セット

手触りの良い紙を採用した4種類の小箱には、セットのサンリオキャラクターズの姿が描かれ、ゴールドの箔押しロゴとともに、特別感のあるギフトボックス仕様です。かわいらしいパッケージは、プレゼントやお土産にぴったり。消しゴムを出した後も、小物入れとしてお使いいただけます。

■2層構造の樹脂で「消す楽しみ」を提案

消しゴムの四隅が削れると本体が山形になり、雪化粧した富士山の山頂が現れます。左右対称に工夫しながら消すことで、姿を変える様子を楽しみながら、自分だけの“富士山”を作ることができます。

■“いつもカドで消す感触”を実現した消しゴム樹脂

「富士山消しゴム」は、1989年に発売を開始したロングセラー消しゴム「エアイン」と同じ消しゴム樹脂を採用。多孔質セラミックスパウダーが無数のカドを生み出し、“いつもカドで消すような軽く快適な消し心地”を実現しています。

記

【製 品 名】

「エアイン 富士山消しゴム＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン」

【材質】

本体＝PVC ケース、小箱＝紙

【発 売 日】

2026年5月29日

【販売ルート】

全国の文具店、量販店、専門店、インターネット通販など

【仕様・価格】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/65544/table/138_1_519140aa2074b32d02c8bdf8939ba1d7.jpg?v=202604150251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/65544/table/138_2_08d280659e1246769417dc913d7030eb.jpg?v=202604150251 ]

【製品ページ】

https://bungu.plus.co.jp/product/correct/eraser/air-in_fujisan/

【特集ページ】

https://bungu.plus.co.jp/special/st/fujisan/

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