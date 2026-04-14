【漢検の最終仕上げに】本番さながら7回分の予想模試で合格率アップ！試験直前の集中学習や予行演習に最適な問題集『漢字検定 本番模試』が新登場！

株式会社増進堂・受験研究社『漢字検定 本番模試』 （２級、準2級～7級）

●7回分の予想模試で合格率アップ！試験前の集中学習や最終仕上げにおすすめ。

●漢検と同じ形式の問題・解答用紙で、本番に備えた実戦的な予行演習ができる。

●時間配分や出題傾向の把握、苦手分野の対策にも。

株式会社増進堂・受験研究社（本社：大阪市西区、代表取締役：岡本泰治）は、本番さながら7回分の予想模試で漢検対策の最終仕上げに最適な『漢字検定 本番模試』を2026年4月15日より発売いたします。

●予想模試7回分で合格率アップ！試験前の集中学習や最終仕上げに最適。

実際の試験に合わせた出題形式・問題数の予想模試を7回分収録。試験直前の集中学習や最終仕上げに最適な問題集です。時間配分や出題傾向が把握でき、苦手分野の対策にもおすすめ。

『漢字検定 本番模試』（3級）より

『漢字検定 本番模試』（6級）より

●本番そっくりの予行演習で試験対策を万全に

別冊の解答用紙も本番同様の形式。予行演習として、本番を意識した実戦的な取り組みを行うことで、落ち着いて試験本番に臨めます。

●巻頭には、受検前に知っておきたい注意点や学習記録表つき

漢字検定を受けるにあたっての注意点や、自己採点の点数を記録する学習記録表つき。自分の弱点が把握しやすくなるので、効率的に学習することができます。

※紙面のイメージは、配⾊など実際の商品と異なる場合がございます。

■書籍概要

『漢字検定 本番模試』 2級/準2級/3級/4級/5級/6級/7級

判型：B5判 80ページ

発売予定日：2026年4月15日

定価：5級～7級 748円（税込）

2級、準2級～4級 825円（税込）

■書籍の詳細はこちら

https://www.zoshindo.co.jp/qualifications/kanji/539/

■保護者向け教育情報サイト「manavi」

これからを生きる子どもたちに、学び・体験のなかで「！」という感動に出会ってほしい。そして、人生を輝かせてほしい。「manavi」はそんな子どもたちの学びをナビゲートしたいと願う保護者のための教育情報サイトです。

国語・英語・算数の教科ごとに重要な学習テーマを解説するトピックスなどもご紹介していますので、ぜひご覧ください。

https://www.manavi.zoshindo.co.jp

■会社概要

株式会社増進堂・受験研究社

1890年創業の教育系出版社。日本初のドリル型教材や、「知りたいことが何でもわかる」をコンセプトに厚物参考書という新ジャンルを確立し、2700万部・創刊70年のロングセラー『自由自在』シリーズなど、創業以来130年にわたり常に時代に先駆けた教材を開発。“学ぶすべての人に、最良の学びを届ける”をミッションとし、現在は出版にとどまらず、デジタル事業・海外事業・発達に特性のある子どもや外国人の子ども向けの多様な学び事業など、様々な角度から教育事業を推進。AI・VRなどの最新技術の実証研究や、新分野のコンテンツ開発などを行うNEXT LEARNING Labsも運営。

所在地：大阪市西区新町3丁目3番6号

代表者：代表取締役 岡本泰治

http://www.zoshindo.co.jp/

参考書『中学 自由自在』70周年記念サイト：

https://www.zoshindo.co.jp/special/jiyujizai-70th-junior.html

■本件に関する取材およびお問合せ先

株式会社増進堂・受験研究社

担当：経営管理部・マーケティング課 山本

E-mail：info@zoshindo.co.jp