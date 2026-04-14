【15歳起業家がプロデュース】主役は『次世代を創る子どもたち』。地球のヒーローが集結する２日。2026年12月に愛知にて「THE HERO SUMMIT（ヒロサミ）2026」開催決定！

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊）は、2026年12月19日（土）・20日（日）の2日間、愛知県名古屋市にある日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai(https://stationai.co.jp/)」にて、社会課題解決とエンターテインメントを融合した体験型サミット「THE HERO SUMMIT 2026（ヒロサミ）」を開催することをお知らせいたします。

本サミットは、2025年大阪・関西万博で当社が主催した「THE HERO SUMMIT（HERO EXPO）」に出場した15歳の起業家・近藤にこる氏が、総合プロデューサーとして企画・開催するイベントです。近藤氏は現在、当社が運営するDX教育施設「Hero Egg(https://heroegg.com/)」のプロデューサーも務めており、これまで多くの子どもたちの挑戦の場づくりに携わってきました。

万博開催期間中、イベントの一部プロデュースを担う中で、理想と現実のギャップに悔しさを感じた経験が、本サミット構想の原点となりました。その経験を踏まえ、「本当に実現したい挑戦の場」を形にするため、自身の原点である愛知、そして起業のきっかけとなった日本最大級のスタートアップ支援拠点「STATION Ai(https://stationai.co.jp/)」を舞台に、本イベントの開催を決定しました。

■ 次世代を創る子どもたちが主役！

子どもたちが新しい価値や可能性と出会い、「やってみたい」「なりたい」と思える目標を見つけるきっかけを創出します。さらに、サミット内の企画そのものも子どもたちが主体となって発想・設計し、大人や企業と共創することで実現。“体験する側”から“創る側”へと踏み出す機会を提供します。

■ 総合プロデューサー紹介

株式会社EdFusion 代表取締役社長近藤にこる ／ KONDO NIKORU（15歳）

・13歳で個人事業主「EdFusion」設立

・愛知県主催（運営：STATION Ai）学生起業家育成プログラムSTAPS 特別賞

・2025年 年間104講演 実施

・大阪・関西万博関連イベント プロデューサー

・日本青年会議所主催コンテスト 文部科学大臣賞

・Forbes JAPAN「テクノロジー領域で世界を変える女性30人」選出

会社HP: https://ed-fusion.co.jp

【総合プロデューサーメッセージ】

昨年は大阪・関西万博という大きな舞台で、挑戦の機会をいただきました。

次は、その経験をもとに、地元・愛知で新たな挑戦の場を創ります。

ヒロサミは、子どもたちが社会課題に出会い、自分ごととして考え、行動するきっかけをつくる場です。大阪から愛知、神戸、そして全国へ。

各地で挑戦が生まれ続ける流れをつくり、さらに世界へと広げていきます。

また本取り組みは、昨年の万博で宣言した、2030年のリヤド万博に向けた継続的なプロジェクトとして展開していきます。本サミットが、次の世代の挑戦を後押しする場となることを目指しています。

■ 開催背景

・目標がなければ挑戦は始まらない

スポーツの世界には、甲子園やオリンピックのように、誰もが本気で目指し、周囲が熱狂できる「明確なゴール」が存在します。しかし、AIや起業、グローバル、SDGs、ウェルビーイングなど、未来を創る重要領域には、子どもたちがアスリートのように喝采を浴び、切磋琢磨できる舞台が圧倒的に不足しています。目指すべき頂点がなければ、挑戦の熱量は持続しません。

・5年後、10年後の時代の中心は現代の子どもたち

現代社会が直面する気候変動や地域格差といった「正解のない時代」。

知識や学力を詰め込むだけの時代は終わり、「自分は何になりたいのか」「今、社会に何が求められているのか」を主体的に考える力こそが、これからの武器になります。5年後、10年後の時代の主役は、今の10代や子どもたちです。だからこそ、社会の課題を「自分事」として捉える体験が不可欠です。

本イベントでは、eスポーツ、テクノロジー、サイエンス、インフルエンサーなど、各界のトップランナーが集結。子どもたちが「まだ知らない世界」の面白さに触れ、ワクワクしながら社会と繋がるコンテンツを届けます。未知の世界への好奇心を刺激し、思考をアップデートする瞬間こそが、最大の見どころです。

■ 本イベントの見どころ

本サミットの特徴は、以下の3点です。

- 会えないヒーローに会える社会課題の解決に挑む起業家やインフルエンサーが集結し、トップランナーたちのリアルな言葉や姿に触れることで、新たな視点や価値観に出会うことができます。- 身近なヒーローに触れるコンテストやピッチ発表を通じて、同世代で挑戦する仲間たちと出会い、互いに刺激を受けながら高め合うことができます。また、小中高生を中心としたテクノロジーコミュニティ「EGG JAM」などの取り組みから生まれた挑戦者たちと直接つながることで、「自分にもできる」という実感を得られる設計となっています。- ヒーローの仕事を体験できる企業や団体の協力のもと、最新テクノロジーを活用した職業体験や課題解決ワークを実施します。参加者一人ひとりが「地球を救うヒーロー」としての視点を持ち、社会課題の解決に向けたアクションを実際に体験することができます。

さらに本サミットでは、コンテストやピッチ発表も実施予定です。「体験する」だけでなく、「発信する」「評価される」までを一体化した設計により、ここで生まれた挑戦が次の挑戦者へと連鎖し、各地で新たな挑戦の場が生まれていく「挑戦の循環」を創出していきます。

今後の展開として、2027年には神戸での開催を含め、年2回の開催を予定しております。

また、本サミットの体験を各地域へ広げる「ヒロサミmini」を展開し、地域ごとの共創プロジェクトとして、企業・自治体・教育機関との連携を推進してまいります。

ヒロサミminiでは、各地域においてオーディションやミニイベント等を実施し、子どもたちの挑戦の機会を全国へと広げていきます。

詳細につきましては、今後順次プレスリリース等を通じて発表してまいります。

■ こどもたちを応援するパートナー募集

参加者申し込みフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsk0fPecwf1OlhfWtc16UsiKumyX7ZDDmqATWz18_TdMO-og/viewform?usp=dialog

本サミットでは、次世代の挑戦を共に支え、未来を共創する企業・団体のパートナーを募集しています。子どもたちの「やりたい」を社会とつなぎ、アイデアを実現へと導くためには、多様な知見やリソースが不可欠です。

本取り組みにご参画いただくことで、次世代人材との接点創出や企業価値の向上、社会課題解決への貢献など、多面的な価値を生み出すことが可能です。子どもたちの挑戦を“支える側”として、ともに新しい未来を創っていくパートナーをお待ちしております。

■ 開催概要

■ 各業界で活躍する「憧れのHERO」が集結

問い合わせ :https://meta-heroes.co.jp/contact[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/315_1_bffc27444d2b913b90989677f164618a.jpg?v=202604150251 ](C) STATION Ai

本サミットでは、食・防災・サイエンス・eスポーツなど、各分野の第一線で活躍するトップランナーたちを「憧れのHERO」としてゲストに迎えます。実際に社会課題と向き合い、挑戦し続けているリアルな姿に触れることで、参加者一人ひとりが「自分も未来を変える存在になれる」という実感を得られる機会を創出します。なお、登壇ゲストの詳細情報は後日順次公開予定です。

■ 持続可能な挑戦へ

本サミットは、当社が展開するDX教育施設「Hero Egg」と連動しており、日々そこで学び・挑戦を重ねてきた子どもたちが、実際にサミットの舞台に立ちます。

単なる体験にとどまらず、「学ぶ」から「発信する」へとステージを上げ、自らのアイデアや取り組みを社会に向けて発信する機会を提供します。Hero Eggは、AIやXRなどの先端技術を活用しながら、子どもたちが主体的に“創る力”を育むDX教育拠点であり、本サミットはその成果が社会と接続される実践の場となります。

◼️ 過去開催実績

当社はこれまで、「Society 5.0 × SDGs × HERO」を掲げ、メタバースやAIを活用した社会課題解決に邁進してきました。2025年5月の大阪・関西万博では、EXPOホールにて「HERO EXPO」を主催。2日間で延べ14,622人を動員し、153の自治体や教育機関から後援を受けるなど、官民を巻き込んだ大規模イベントを成功させてきました。こうした実績と想いを礎に、エンターテインメントの持つ「人を惹きつけ、心を動かす力」によって、社会課題解決を誰もが主体的に熱狂できる体験へと昇華させるべく、本プロジェクトを始動いたしました。

■ パートナーに関する問い合わせ

パートナー協賛スポンサーや応援プラン(法人・個人)に関するお問合せ、報道・メディア各位からの取材や掲載に関するお問合せはコチラからお願い致します。

■ Hero Eggについて

問い合わせ :https://meta-heroes.co.jp/contact

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。 未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。楽しみながら未来の技術に触れ、"創る力"を育むHero Eggは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる場所です。

オフィシャルサイト： https://heroegg.com/

住所： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

Hero Eggに関するお問い合わせ先： info@heroegg.com

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。

設立： 2021年12月03日

代表取締役： 松石和俊

大阪本社： 大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース： 大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト： [https://meta-heroes.co.jp]

X（旧Twitter）アカウント： [https://x.com/metaheroes_100]

公式LINEアカウント： [https://lin.ee/K9vdyLx]