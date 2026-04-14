エスコンフィールドから新規事業を創出 ―北海道 事業構想イノベーションラボ 第2期研究員募集を開始(6月開講)

学校法人先端教育機構

学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学（本部：東京都港区、学長：田中里沙）は、株式会社エスコンおよび北広島市との産学官連携により実施する人材育成プログラム「北海道 事業構想イノベーションラボ」の第2期を、2026年6月より開講いたします。これに伴い、研究員の募集を開始するとともに、4月より説明会を開催いたします。

「北海道 事業構想イノベーションラボ」の特徴

本プログラムは、2026年4月1日付で北広島市より採択された事業として実施予定であり、地域と連携した実践的な学びを通じて、「地方創生に資する人材育成」と「新たな事業創出」を目指します。

・日本で唯一、「事業構想」を体系化した大学院による実践プログラム

・エスコンフィールドHOKKAIDOおよび北広島市をフィールドとしたリアルな課題解決

・異業種人材・企業・自治体による共創型の学び

・DX・SDGsなど最先端分野の有識者による講義・ネットワーク

・約10カ月で「事業構想計画書」を策定し、社会実装を見据えたアウトプットを創出

募集概要

■募集人数：20名

■期間：2026年6月～2027年3月（全20回）

■参加費：無料（交通費・宿泊費は自己負担）

■主な会場：北広島市役所、エスコンフィールドHOKKAIDO、オンライン

■応募締切：2026年5月13日（水）

■対象：

・北広島市をより良くしたいという意欲を持つ方

・自社の経営資源や技術を活かし、新規事業創出を目指す方

・地域課題の解決に貢献したい企業・個人

新規事業開発に取り組む企業担当者や、地域課題に関心のある方にとって実践的な学びの機会となります。

説明会概要

【北広島市役所開催】

・2026年4月20日（月）13:00～14:00

・2026年4月20日（月）16:00～17:00

【オンライン開催】

・2026年4月27日（月）13:00～14:00

・2026年5月8日（金）13:00～14:00

▼お申し込みはこちら

https://www.mpd.ac.jp/events/kitahiro2

北広島市 上野正三市長 メッセージ

北広島市において事業構想大学院大学によるプロジェクト研究が開講され２年目を迎えます。

初年度の取組では、所属や背景が異なる研究員による活発な議論のなかから、本市及び北海道全体の課題解決や活性化に向けた意欲溢れるアイデアが集まり、新たな可能性を広げる取組として大変心強く感じたところです。また、研究員相互の交流もあり、有意義な一年になったと伺っているところです。

昨年に引き続き、地域の未来を切り拓く研究の推進に向けて、多大なるご支援をいただきます事業構想大学院大学、株式会社エスコンの皆様におかれましては、心から感謝申し上げます。

このたびの研究機会を通じて、本市が新たな知の拠点となり、大志をいだく皆様が描く新たな事業が本市において展開されることを楽しみにしております。

多くの皆様のご応募をお待ちしております。

【第1期の成果｜社会実装を見据えた事業構想を創出】

2025年6月よりスタートした第1期では、約10カ月にわたり、多様な業界・立場から集まった研究員が事業構想の策定に取り組みました。2026年3月27日には、エスコンフィールドHOKKAIDOにて最終発表会を開催し、社会実装を見据えた具体性の高い構想が披露されました。

第1期最終発表会には上野北広島市長より総評をいただきました。第1期修了式・研究修了証を授与

当日は、北広島市および株式会社エスコンから、地域の未来を切り拓く取り組みとして高い期待が寄せられ、「人と人とのつながりが中長期的な価値を生む」といった、本プログラムの本質を示すメッセージが共有されました。

第2期では、こうした成果とネットワークを基盤に、より実践的かつ社会実装につながる事業創出を一層推進してまいります。

※本プログラムにおける研究・講義は、株式会社エスコン様から北広島市へ寄附された企業版ふるさと納税を活用して開催されます。

事業構想大学院大学について

2012年4月に東京・南青山に開学した、事業構想と構想計画を構築・実践する社会人向け大学院。事業の根本からアイデアを発想し、事業の理想となる構想を考え、実現するためのアイデアを紡ぎ、構想計画を構築していくことを対象とした多様なカリキュラムを提供しています。多彩な業界で活躍する教員・院生と議論を重ね、2年間で事業構想計画書の提出を経て、専門職学位の「事業構想修士（専門職）」（MPD：Master of Project Design）が授与されます。拠点は東京、名古屋、大阪、福岡、仙台の5校舎で計967名が修了し、数多くのイノベーションとなる新事業が生み出されています。また、本学の附属研究機関である「事業構想研究所」では、企業・事業のプロジェクトベースでの研究が活発に実施され、既に4,500名以上が課程を修了しているほか、月刊『事業構想』等の出版を始め、研究書籍を発刊しています。その他、詳細は大学院HP（https://www.mpd.ac.jp/）をご覧ください。