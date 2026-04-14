住まいのサブスク『ADDress』を運営し、多拠点居住という新しいライフスタイルを提供する株式会社アドレスへ出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）が運営する、AH-GB未来創造投資事業有限責任組合（以下、ANA未来創造ファンド）は、住まいのサブスク『ADDress』を運営し、多拠点居住という新しいライフスタイルを提供する株式会社アドレス（本社：東京都千代田区 / 以下、アドレス）へ出資を実行したことをお知らせいたします。

昨今、地方人口の減少や都市集中に伴い、地域における空き家問題は深刻化している状況です。一方で、リモートワークなどの新しい働き方により二拠点・多拠点居住のニーズは着実に増加しています。アドレスは、多拠点生活をする人を増やすことで都市と地方における人口シェアリングを実現すべく、全国各地を中心に住めるサブスクサービス『ADDress』や、地域と会員をつなぐコミュニティマネージャー『家守』によるその土地ならではのディープな体験の提供等を通じて、旅行や移住とも異なる、全く新しいライフスタイルの実現を目指しています。

グローバル・ブレインは、地域のコミュニティを重視しながら深刻な地方課題へ取り組むという社会的意義の高さとサービスの独自性を評価し、今回の出資を決定いたしました。本出資を通じて、ANAホールディングス株式会社と連携し、アドレスのさらなる事業拡大に貢献できるよう多面的な経営支援を行ってまいります。

■アドレスについて

会社名 株式会社アドレス

所在地 東京都千代田区平河町二丁目５番３号

代表者 佐別當 隆志

設立日 2018年11月

事業内容 定額多拠点居住サービスの展開

URL https://address.love/

■ANA未来創造ファンドについて

登記上の名称 AH-GB未来創造投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

運用総額 80億円

運用期間 10年間

有限責任組合員 ANAホールディングス株式会社

投資対象 新規事業創出の加速や航空非連動事業の強化による新たな収益機会の獲得、航空事業の収益性改善やお客様体験価値の向上が期待できる領域

次世代モビリティ関連（エアモビリティ、MaaSプラットフォーム、Universal MaaS、ドローン、宇宙等）、顧客基盤活用ビジネス関連（Fintech、データ解析、NFT等）、カーボンニュートラル関連領域（SAF等の燃料、DAC等のネガティブエミッション技術、グリーンエネルギー、カーボンオフセット等）、航空サービス・オペレーション関連（ロボティクス、AI、自動運転技術等）、その他

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com