京都駅前ホテル ザ・サウザンド京都で「アースデイ」イベントを今年も開催。地球・環境にやさしい選択を考える5つのアクション

京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社

京阪グループのフラッグシップホテル「THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)」(京都市下京区・総支配人:櫻井 美和)は、国際的に地球環境について考え行動する日である「アースデイ」にちなみ、2026年4月18日(土)から22日(水)までの5日間で5つのアクションを実施いたします。

4月22日の「アースデイ(＝地球の日)」は1970年に提唱され、以来50年以上にわたり世界中で環境活動やイベントが行われています。ザ・サウザンド京都は、“千年先に続く心地よさを追求する”京都駅前の「千年ホテル」として以下のアースデイアクションを実施し、お客さまとともに地球にやさしい持続可能な選択について考える5日間といたします。

また、本年は「アースデイin京都」に参画。5月16日(土)・17日(日)の2日間にわたり岡崎公園で開催される「アースデイin京都」のサテライト会場の一つとして、本イベントを開催いたします。

1. ウェルカムティーとして水出しのオーガニック煎茶をご提供

2. 生物多様性の保全に取り組む「渉成園」の入園チケットを宿泊者限定でプレゼント

3. マイボトル持参の方に無料でテイクアウトドリンクをご提供

4. 都市養蜂はちみつを使用したメニューをご注文のお客さまへサステナブルなノベルティをプレゼント

5．イベント「四季の饗宴」にて、都市養蜂はちみつを使用したメニューを盛り込んでご提供

＜毎週木曜日開催中＞SDGs学習のための都市養蜂見学ツアー

ACTION1 ウェルカムティーとして水出しのオーガニック煎茶をご提供

詳細を見る :https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/plan/special-offer/earth-day2026.html

4月22日(水)のアースデイ当日にご来館のお客さまへ、京都で300年以上の歴史を誇る老舗茶舖「一保堂茶舖」のオーガニック煎茶をウェルカムティーとして水出しでご提供いたします。この茶葉は、有機JAS認定を満たす条件のもと栽培・加工され、なおかつ一保堂の求める「自然本来の穏やかな香りと味」を楽しめる茶葉です。

【提供日】2026年4月22日(水)

【提供時間】14:30～15:30

※当日の状況により、時間が前後する場合がございます。

【料金】無料 (先着100名様限定) ※なくなり次第終了

【提供場所】1階 フロントロビー

ACTION2 生物多様性の保全に取り組む「渉成園」の入園チケットを宿泊者限定でプレゼント

4月18日(土)～22日(水)にご宿泊のお客さま(希望者)へ各日先着10名様に東本願寺の飛び地境内「渉成園」の入園チケットを進呈いたします。「渉成園」はザ・サウザンド京都から徒歩約10分に位置する国の名勝で、生物多様性の保持に配慮した庭園の育成管理を行っており、京都駅前に残された貴重な自然環境の１つです。

【提供期間】2026年4月18日(土)～22日(水)

【料金】無料

※各日先着10名様限定(ザ・サウザンド京都ご宿泊の希望者のみ)

【配布場所】1階 フロントロビー

【有効期限】2026年9月30日(水)まで

【渉成園WEBサイト】https://www.higashihonganji.or.jp/about/guide/shoseien/

ACTION3 マイボトル持参の方に無料でテイクアウトドリンクをご提供

カフェ＆バー「TEA AND BAR(ティーアンドバー)」にマイボトルをご持参いただくと、テイクアウトコーヒー・紅茶(ホットまたはアイス)を、各日先着10名様限定でボトルに入れてご提供いたします。通常「TEA AND BAR」では、当ホテルオリジナルデザインのステンレスボトルに限りコーヒー・紅茶の特別価格でのテイクアウトが可能ですが、本期間中は、普段お使いのそのほかのマイボトルでもご提供いたします。

【提供期間】2026年4月18日(土)～22日(水)

【提供時間】10:00～22:30

【料金】無料 ※各日先着10名様限定(お1人様につき1杯) ※最大提供容量360ml

【提供場所】2階 カフェ＆バー「TEA AND BAR」

ACTION4 都市養蜂はちみつを使用したメニューをご注文のお客さまへサステナブルなノベルティをプレゼント

イタリア料理「SCALAE(スカーラエ)」では、アースデイの期間中、ホテル屋上で取り組む都市養蜂プロジェクトで採取したはちみつを使用した「サウザンドハニーリゾット」を提供します。またご注文いただいた各日先着5名様に、都市養蜂で採取した、ミツバチが巣を作るために分泌する天然のワックスである蜜蝋(みつろう)を使用して作ったサステナブルなノベルティ「蜜蝋キャンドル」もプレゼントします。

【提供期間】2026年4月18日(土)～21日(火) ※水曜定休

【提供時間】ランチ 11:30～14:00(L.O.) / ディナー 17:30～19:30(L.O.)

【料金】サウザンドハニーリゾット 3,200円(アラカルトメニュー) ※ノベルティプレゼントは各日先着5名様限定

【提供場所】2階 イタリア料理「SCALAE」

【URL】https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/restaurants/scalae/

※表示価格にサービス料15％と消費税が含まれております。

ACTION5 イベント「四季の饗宴」にて、都市養蜂はちみつを使用したメニューを盛り込んでご提供

4月21日(火)に日本料理「KIZAHASHI(キザハシ)」で開催するイベント「四季の饗宴」にて、ホテル屋上で取り組む都市養蜂プロジェクトで採取したはちみつを使用したメニューを盛り込んでご提供いたします。「四季の饗宴」は、春夏秋冬に合わせてランチ・ディナー各4回ずつ開催している、料理長渾身の料理で旬を堪能する特別会席・割烹イベントです。

【提供期間】2026年4月21日(火) ※３日前までに要予約

【提供時間】11:30 開場 12:00 開宴

【定員】30名様

【料金】12,000円／1名様

【提供場所】2階 日本料理「KIZAHASHI」

【URL】https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/plan/restaurant/shikinokyoen2026.html

【今後の開催】

ランチ 2026年7月14日(火)、11月17日(火)、2027年2月9日(火)

ディナー 2026年4月17日(金)、7月24日(金)、11月13日(金)、2027年2月19日(金)

※表示価格にサービス料15％と消費税が含まれております。

※今後の開催予定の時間、料金など詳しくはWEBサイトをご覧ください。

＜毎週木曜日開催中＞ SDGs学習のための都市養蜂見学ツアー

当ホテルでは、2021年5月からホテル屋上にミツバチの巣箱を設置し、「都市養蜂プロジェクト」を行っています。「SDGs学習のための都市養蜂見学ツアー」では、普段ミツバチのお世話をしているホテルスタッフがコンダクターとなり、みなさまをナビゲート。養蜂の基礎知識を座学で学んだのち、屋上にてミツバチの様子を見学いただける企画です。

【開催期間】2026年4月2日(木)～5月28日(木) 毎週木曜日

※1週間前までに要予約、雨天中止

【開催時間】13:00～14:30

【定員】各回5名様

【参加費】3,000円／1名様

【内容】

・ザ・サウザンド京都 都市養蜂のご見学(防護服、長靴、面布を貸出)

・都市養蜂に関する事前学習ノート(PDF形式) ・お土産(THOUSAND HONEY 35g小瓶)

【お申し込み】https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/plan/special-offer/beekeeping-tour2026.html

【お問い合わせ】ザ・サウザンド京都 都市養蜂プロジェクト担当 075-351-0337 (平日10:00～18:00)

【注意事項】

・蜂毒アレルギーやエピペンをお持ちの方はご参加いただけません。

・お申し込み後、メールでお送りする同意書の内容をご確認の上、ご提出をお願いいたします。

・安全確保の観点から、ツアーのご参加は13歳以上の方に限らせていただきます。

※表示価格に消費税が含まれております。

■アースデイ in 京都について

毎年4月22日の環境記念日「アースデイ＝地球の日」に合わせて実施される、環境都市・京都で地球環境について考え行動する市民参加型の環境アクションです。メイン会場となる岡崎公園では、環境団体や行政、企業、個人まで多くの人々が集い、自然派のマーケットや体験型のワークショップ、ステージトーク、ステージ演奏、青空ヨガ、野外映画上映会など、さまざまな催しを通して想いや活動を共有し合います。また、京都府全域のサテライト会場でもさまざまな環境アクションが実施されます。

【開催期間】

メイン会場(岡崎公園)：2026年5月16日(土)・17日(日)

サテライト会場(京都全域): 2026年4月18日(土)～5月17日(日)

【URL】https://earthdayinkyoto.com/

SDGsを実現するライフスタイルを提案する

京阪グループの「BIOSTYLE PROJECT」について

健康的で美しく、クオリティの高い生活を実現しながら、SDGs達成にも貢献していく。 京阪グループでは、そんな循環型社会に寄与するライフスタイルを「BIOSTYLE(ビオスタイル)」として展開し、お客さまにご提案しています。規制や我慢だけから生まれる活動ではなく、“人にも地球にもいいものごとを、毎日の生活の中に、楽しく、無理なく、取り入れていくことができる明るい循環型社会の実現”に貢献するため、京阪グループにできうる様々な活動を推進していきます。

▶THE THOUSAND KYOTOは、2022年7月に「千年ホテル」へリブランドし、快適さとサステナビリティを追求する京阪グループのフラッグシップホテルとして、BIOSTYLE PROJECTに認証されています。「千年ホテル」ならではの快適×サステナブルな体験やアクションを展開してまいります。

詳しくはこちら :https://www.keihan.co.jp/corporate/sustainability/biostyle/

THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)

【所在地】〒600-8216京都市下京区東塩小路町570番

【アクセス】JR京都駅より東へ徒歩約2分

【階数】地下1階～地上9階 (客室：3階～9階/ 222室)

【公式HP】https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/