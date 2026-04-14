【好評を受け再登場】「りんごの目覚め」が帰ってきた！全国のファミリーマート限定で発売

株式会社Mizkan Holdings

株式会社Mizkan（本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼 CEO：槇 亮次、以下ミツカン）は、「りんごの目覚め(TM)」をファミリーマートにて発売いたします。

「りんごの目覚め」は、たっぷりのりんご果肉が入った、りんごの新しいおいしさが目覚めた新感覚のフルーツドリンクです。2025年7月に数量限定で発売し、多くのお客様からご好評をいただきました。今回、その反響を受けパワーアップして再登場いたします。

リニューアルした「りんごの目覚め」の特長

■こだわりのポイント

１. 果肉たっぷりの満足感

角切りりんご果肉をたっぷり使用しています。前回発売時にも、お客様からご好評をいただいたポイントです。

果汁・ピューレに加え、歯ごたえのある角切りりんご果肉をごろごろ入れることで、小腹満たしにもぴったりな、満足感の高い飲みごたえに仕上げました。

２. りんごの王様「ふじりんご」果汁を使用し、よりりんごらしいおいしさに

りんごの王様と呼ばれることもあるふじりんごは、ジューシーで香りのよいみずみずしいおいしさが特徴です。ふじりんご果汁をりんご果汁中34％配合することで、りんごらしいすっきりとした味わいに仕上げました。

さらに、隠し味にアップルビネガーを加えることで、ぎゅっと濃いふじりんごのおいしさを引き上げています。

商品詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/65533/table/698_1_2f26589ce7b66de5d2bbdb8d7af6e24e.jpg?v=202604150251 ]

販売先：全国のファミリーマート約16,400店

※店舗によっては取扱いのない場合がございます ※数量限定

発売日：

2026年4月14日（火）：北海道・東北・関東・東海エリア

2026年4月21日（火）：北陸・関西・中国・四国・九州・沖縄エリア

ミツカンは、企業理念である「買う身になって まごころこめて よい品を」に基づき、商品やメニューを通じて、お客様へ「おいしさと健康」を提供してまいります。

＜商品に関する一般の方のお問い合わせ先＞

ミツカングループお客様相談センターHP：https://faq.mizkan.co.jp/