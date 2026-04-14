三ツ矢フルーツソーダプラム』4月28日から期間限定発売

アサヒ飲料株式会社

アサヒ飲料株式会社（本社 東京、社長 近藤佳代子）は、炭酸飲料『三ツ矢フルーツソーダプラム』を4月28日から期間限定で発売します。

『三ツ矢フルーツソーダプラム』は、1974年に発売した「三ツ矢」ブランド初の果汁入り炭酸飲料で、現代風にアレンジした限定復刻商品です。プラムの奥深い果実味と爽やかで甘酸っぱい味わいが特長です。従来の製法と比較し、加熱殺菌の温度を下げる「フルーツ引き立て製法」を採用することで果実の味わいを引き立たせました。

パッケージは、当時の象徴的な色合いをベースに、プラムのイラストと「三ツ矢」の矢羽根を大きく描きました。「復刻」のアイコンと「さわやかであまずっぱい」という文言を通じて、商品特長を分かりやすく訴求しています。

140年以上続く「三ツ矢」ブランドは“Move your heart.”をブランドパーパスとして掲げ、最も「心を動かす炭酸飲料」であること、最も愛されるサステナブルなブランドであることを目指します。

【商品概要】

商品名：三ツ矢フルーツソーダプラム

容器・容量：PET500ml

希望小売価格：200円(税別)、216円(税込)

品目：炭酸飲料（果汁1％）

発売日：4月28日（6月までの販売を予定）

発売地域：全国