JR渋谷駅 新南改札内外の新エリアに4ショップがオープン！！クイックなニーズに対応するショップから、ほっとひと息つけるカフェまで。

株式会社JR東日本クロスステーション※画像はイメージです ※画像は生成AIで作成

株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー（本社：東京都渋谷区、カンパニー長：白田義彰）は、2026年6月1日(月)、JR渋谷駅の新南改札内外にショップをオープンいたします。

本エリアには、「つなぐ、つながる渋南」をコンセプトに、JR渋谷駅新南改札と渋谷の街をつなぎ、

オフィスワーカーも渋谷駅から渋谷の街に繰り出し、オフを楽しむお客さまも便利にご利用いただける

4ショップがラインアップします。

改札内でスピーディーに対応するそば専門店の「そばいち」やコンビニエンスストア「NewDays」に加え、スペシャルティコーヒー専門店の「猿田彦珈琲」は、改札外でテイクアウトニーズに対応するカフェスタンド（Short）と、座席でゆったり過ごすカフェ（Tall）の2ショップを展開します。カフェは、オフィスエントランス内に位置し、45席を配置。一部スペースにはコンセントも設置しています。お客さまのニーズに合わせ、より良いひとときを提供する4ショップをぜひご利用ください。

出店ショップ概要

スペシャルティコーヒー専門店の「猿田彦珈琲」は、テイクアウトニーズに対応するカフェスタンド（Short）と、座席でゆったり過ごすカフェ（Tall）の2ショップを展開します。カフェ（Tall）は、オフィスエントランス内に位置し、45席を配置。一部スペースにはコンセントも設置しています。さらに、JR東日本の社員と対話を重ね、改良を繰り返して完成した限定ブレンド「渋谷新南改札ブレンド」も発売します。

「猿田彦珈琲Tall/Short」「そばいち」「NewDays」、お客さまのニーズに合わせ、より良いひとときを提供する4ショップがラインアップします。

猿田彦珈琲 Tall / Short

（スペシャルティコーヒー専門店／改札外）

営業時間

カフェ（Tall）：全日 7:00～23:00(L.O.22:30)

カフェスタンド（Short）：全日 7:00～23:00

「たった一杯で幸せになるコーヒー屋」をコンセプトに掲げる東京・恵比寿発のスペシャルティコーヒー専門店。自分たちの目と鼻と経験と味覚で厳選した最高品質のスペシャルティコーヒー豆は、コーヒー農園と良好な関係を築きながら直接調達（ダイレクトトレード）しています。また、焙煎から抽出まで、お客さまにお届けする一杯のコーヒーのために徹底的にこだわり、真心を込めて提供します。現在、

国内に30店舗を展開しています。（2026年3月現在）

【代表商品】

カフェラテ

濃口 550円（イートイン）／540円（テイクアウト）

淡口 650円（イートイン）／638円（テイクアウト）

エチオピアやブラジルなど４種類の異なる豆を使用した中煎りのエスプレッソブレンドで作られた猿田彦珈琲の一番人気のカフェラテ。マカダミアチョコレートやティラミスのような風味をお楽しみください。

【限定商品】

渋谷新南改札ブレンド（限定ブレンド）

価格未定

JR東日本 渋谷駅の社員と対話を重ね完成した「渋谷新南改札ブレンド」を発売いたします。渋谷駅の社員と一緒にサンプルブレンドの試飲を行い、何度も意見を出しあい、改良を繰り返して完成した限定ブレンドです。

日々多くの人が行き交う渋谷駅という場所に自然と溶け込む、ここでしか味わえない一杯です。ぜひ味わってみてください。

そばいち

（そば／改札内）

営業時間 平日7:00～22:30 / 土7:00～21:00 / 日祝9:00～20:00

自社工場で毎日製麺する生そばと店内で揚げる自家製のかき揚げがおすすめのそば専門店。老若男女幅広いお客さまにご利用いただきたいという思いから、着席をベースにした清潔で明るい空間に仕上げています。「毎日でも寄り道したくなる」そんなお店を目指します。

【代表商品】

かき揚げそば

1杯 590円（イートインのみ）

王道の「かき揚げそば」。 駅そばの代名詞といえば、やはりこの一杯。茹でたての生そばに出汁の効いたつゆ、そして厚みのあるかき揚げがのったボリューム満点の商品です。玉ねぎの甘み、人参の彩りなど素材の旨みを凝縮したかき揚げは、まずはサクサク食感を楽しみ、次に出汁の効いたつゆに浸すのがおすすめ。衣がほどけながら出汁の旨みと溶け合っていきます。 生そばと特製つゆ、香ばしいかき揚げが織りなす味わいは、まさに本格派。食べ応えがありながらも後味は軽やかで、忙しい合間の一食にもぴったりです。「そばいちといったら、かき揚げそば」と言わしめる自慢の味を、ぜひご賞味ください。

【開業記念キャンペーン】

そば大盛・特盛 サイズアップ 特別価格

渋谷新南改札内店限定！大盛・特盛へのサイズアップを期間限定、特別価格でお楽しみいただけます。

・そば大盛 通常＋120円 ➔ 開業記念＋100円

・そば特盛 通常＋200円 ➔ 開業記念＋100円

実施期間：2026年6月1日(月)～6月10日(水)

NewDays

（コンビニエンスストア／改札内）

営業時間 平日6:30～23:00 / 土日祝 7:00～22:00

「行きも、帰りも、いつも近くに。」をテーマに、お客さまの日常に寄り添った魅力ある商品・サービスを提供し、毎日の生活をサポートします。

【代表商品】

パイ仕立てのシュークリーム

1個 220円

通常よりも長いスパンをかけ、商品開発で特に力を入れた商品です。

クリームは「何度でも食べたくなる、飽きの来ない、甘さを抑えた

仕上がり」にし、ふわっと軽くて食べやすいクリームを意識しています。

※商品は今後、パッケージ・規格・価格の変更及び販売終了となる場合があります。

【開業記念キャンペーン】

おにぎり・手巻き寿司全品30円引き

実施期間：2026年6月1日(月)～6月5日(金)

・NewDays渋谷新南改札内限定

・おにぎりパック類は対象外です。

・税込価格からの値引きとなります。

・NewDays標準価格からの値引きとなります。

なお、キャンペーン中に発売する新商品は、販売予定価格からの

値引きとなります。

掲載情報はリリース時点の情報です。

内容は変更になる可能性があります。

価格は全て税込です。

画像はイメージです。