チームラボ、中小企業経営者12万超が利用する大同生命「どうだい？」の公式アプリを新規構築。

チームラボ株式会社

チームラボは、大同生命保険株式会社が提供する、中小企業経営者向けコミュニティサイト「どうだい？(https://dodai.daido-life.co.jp/)」の公式アプリの新規構築において、企画、UI/UX設計、デザイン、フロントエンド開発を一貫して担当しました。



「どうだい？」は、大同生命が保険会社の枠を超え、中小企業経営者の「孤独」や「悩み」を解決するために立ち上げた、国内初（※）の中小企業経営者特化型Webコミュニティです。2026年3月時点で12万人を超える経営者が参加し、経営者同士の相談や交流、最新の経営情報の収集が活発に行われています。

今回のアプリ化では、従来のWebサイトの機能を再整理し、社長同士が声をかけあうSNSとしての「コミュニケーション」と、課題解決のための「情報収集」に特化し、シンプルで直感的に操作できるデザインへと刷新しました。また、アプリネイティブ機能と既存のWebコンテンツをシームレスに統合し、ユーザーが悩みや関心に合わせて関連サービスや記事へ自然にアクセスできるプラットフォームを実現しました。

シンプルで直感的なSNS特化のUI/UX

多機能なWebサイトから、SNSとしての使われ方に適した形へ情報を整理しました。ユーザーが頻繁に利用するコミュニティ機能（相談、交流、通知、マイページなど）をボトムバーに集約することで、SNSに慣れたユーザーが直感的に操作できる構成を実現。さらに階層を減らし、文字サイズや余白を調整することで、投稿本文に集中できるストレスフリーな体験を提供します。

温かい交流を促進するインタラクションとデザイン

経営者同士のコミュニケーションをより豊かにするため、多彩なリアクション機能や、思いやりが伝わるマイクロインタラクション（アニメーション効果）を実装しました。また、アプリの背景色には柔らかく親しみのある「オレンジ入りのライトグレー」を採用。心理的に明るく温かい環境をつくることで、活発で気軽な交流を後押ししています。

Webとアプリをシームレスにつなぐ統合体験

Flutterを用いたネイティブ開発に加え、既存のWebコンテンツ（事例記事や経営支援サービス）をアプリ内のWebViewで表示させています。ヘッダーやボトムメニューをネイティブアプリ側のデザインに統一することで、Webとアプリの境界を感じさせない一貫したユーザー体験を提供します。ユーザーは投稿を起点に、自身の課題に合った情報へと自然にたどり着くことができます。

（※）保険会社が運営する、中小企業経営者にフォーカスしたSNS・コミュニティサイトとして。

「どうだい？」公式アプリ: https://dodai.daido-life.co.jp/article/detail/1995

アプリ公開日: 2026年3月16日（月）

ダウンロード: App Store(https://apps.apple.com/jp/app/id6758188033) Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.daido.life.dodaiapp&hl=ja)

チームラボ

チームラボは、アート活動を行うArt collective teamLabの基盤であり、法人格である。最新のテクノロジーを活用したソリューション、大規模なシステム開発や、プロダクト、デジタルコンテンツの制作、都市計画や建築空間設計などを行う。アーティスト、プログラマ、エンジニア、CGアニメーター、数学者、建築家など、デジタル社会の様々な分野のスペシャリストから構成されている学際的集団で、アート、サイエンス、テクノロジー、クリエイティビティの境界を越えて、集団的創造をコンセプトに活動している。

http://www.team-lab.com/