豊富なサイズ展開＆店舗での試着＆ギフトにもちょうどよい価格設定疲労回復ウェア「リカバリーケアプラス(R)」から夏に向けて快適なメッシュ素材タイプ2種類の販売を開始！

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）は、この度、多くのお客様より支持を得ている疲労回復ウェア「RECOVERY CARE＋(R)（リカバリーケアプラス(R)）シリーズ」から新たにメッシュ素材アイテム2種類の販売を開始しました。暑くなるこれからの季節に最適な本商品は、AOKI店舗ならびにAOKI公式オンラインショップにて購入が可能です。

AOKI公式オンラインショップ（特設ページ）： https://www.aoki-style.com/feature/recoverycareplus/

■疲労回復ウェア「リカバリーケアプラス(R)シリーズ」の特長

2022年6月から販売しているAOKIの疲労回復ウェア「リカバリーケアプラス(R)」シリーズは、ビジネスウェア専門店のAOKIだからこその仕立ての良さと、品質に対して多くのお客様から安心・信頼をいただき、AOKIの店舗やオンラインショップで支持を得ています。

さらに、「リカバリーウェアは気になるけれどもサイズ感が不安」「直接、肌触りを確認したい」という方も安心して購入できる、AOKI全国約500店舗で試着ができる点も特長です。

AOKIでは、“お客様の健康を衣服からサポートしたい”という想いのもと本シリーズの企画・販売を行い、発売開始からサイズやカラー展開、素材やシーズンに適した仕様の拡充を図っています。

■メッシュ素材2種類の販売を開始

この度、暑くなるこれからの季節に快適な通気性の高いメッシュ素材タイプの販売を開始しました。本商品は、半袖・半ズボンの上下セットと、チュニックタイプの2種類を展開。チュニックタイプは、女性のお客様からの「チュニックタイプが欲しい」という声を受け新たに企画しました。ホーム＆スリープウェアとしてより動きやすく快適に着用できるシルエットに加え、ストレッチ性も高いため着用時のストレスを軽減します。

半袖・半ズボンの上下セットは、サイズ展開がSS～4Lと幅広く、使いやすいシンプルなデザインと黒・紺のベーシックなカラー展開のため男女兼用で使用可能です。

※4Lサイズは限定店舗展開 ※チュニックタイプはS～LLサイズ展開

また、両タイプ共に価格は税込8,990円と、自分用としても大切な方への贈り物としてもちょうどよい価格設定も特長です。

AOKIでは今後も、お客様の健康を衣服でサポートできる商品の開発に取り組んでまいります。

リカバリーケアプラス(R)メッシュタイプ 商品概要

■「リカバリーケアプラス(R)半袖・半ズボン」商品特長

１.一般医療機器に届出をした疲労回復ウェア

身体から発する遠赤外線エネルギーを高純度セラミックが身体に輻射することで血行を促進します。

着ることで疲労回復や筋肉のハリ・コリの軽減が期待できる快適なホームウェアです。

２.メッシュ素材で夏のリラックスタイムを快適に

通気性の高いメッシュ素材で睡眠時や自宅でのリラックスタイムを暑くなるこれからの季節も快適に過ごせます。

また、ビジネスウェア専門店ならではの、動きやすさと快適さを追及したお腹や腰まわりもカバーする深めの股上と、肩や腕まわりのシルエットも特長です。

３.気になる寝汗による臭いも軽減＆便利なバックポケット付き

着用時の汗など気になる臭いを軽減できるよう、両脇と股部分に消臭テープを付加。汗をかきやすい夏も安心です。また、パンツには左右と右後ろにポケットを備え付けているため、日常のちょっとしたシーンで便利です。

■「リカバリーケアプラス(R)半袖チュニックメッシュ」商品特長

１.一般医療機器に届出をした疲労回復ウェア

身体から発する遠赤外線エネルギーを高純度セラミックが身体に輻射することで血行を促進します。

着ることで疲労回復や筋肉のハリ・コリの軽減が期待できる快適なホームウェアです。

２.チュニックタイプでリラックスタイムを快適に

高通気なメッシュ素材で快適に過ごせるうえに、腰回りやお腹をすっぽり覆うことができるため、冷房による冷えが気になるこれからの季節に最適です。

長すぎない着丈とスリット入りで足さばきが良く、動きやすいことも特長です。

３.気になる寝汗による臭いも軽減＆便利な左右ポケット付き

着用時の汗など気になる臭いを軽減できるよう両脇部分に消臭テープを付加。汗をかきやすい夏も安心です。左右にポケットを備え付けているため、日常のちょっとしたシーンで便利です。

一般的名称：家庭用遠赤外線血行促進用衣

販売名：販売名：RECOVERY CARE+ メッシュ半袖 / RECOVERY CARE+ チュニックメッシュ

医療機器製造販売届出番号：13B1X10360000086

製造販売業者：ファーストメディカル株式会社

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2-3-15オフィスアイ201

※本リリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d11795-1166-a6f2a7a6d502694c0214a90e7fe89348.pdf