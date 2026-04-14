株式会社CBCテレビ

株式会社ＣＢＣテレビ（本社：名古屋市中区、代表取締役社長：松波 啓三）は、愛知県安城市（市長：三星 元人）と、平時および災害時における連携協力を目的とした「防災・減災パートナーシップに関する協定」を締結いたします。

これに伴い、令和８年４月27日（月）に安城市で協定締結式を行います。

ＣＢＣテレビは、報道機関として、指定地方公共機関として、地域住民の生命と財産を守ることを使命としてきました。本協定は、安城市とＣＢＣテレビ、およびＣＢＣグループ各社が相互に連携し、平常時・災害時を問わず防災・減災に関する情報発信や啓発活動を行うことで、地域住民の防災意識をより一層高めることを目的とします。

今回の安城市との協定は、平時から勉強会やイベントなどを通じて市民の防災意識の向上を目指す安城市と、「防災ステーション宣言」を掲げて防災に関する報道・活動を続けてきたＣＢＣテレビとの理念の共鳴のもと、合意に至ったことによるものです。

ＣＢＣテレビでは地域の防災・減災活動の一助となるべく、放送エリアである愛知・岐阜・三重の各市町村と、同様の協定締結の拡大を目指してまいります。

【協定締結式の概要】

日 時：令和８年４月27日（月） 午前10時30分～

場 所：アンフォーレ 多目的ホール（安城市御幸本町12番1号）

出席者：安城市長 三星 元人 氏

株式会社ＣＢＣテレビ 代表取締役社長 松波 啓三

【お問い合わせ先】

ＣＢＣ防災・減災ソリューション事務局

TEL 052-259-2052 （ＣＢＣクリエイション内）

https://hicbc.com/bousai/