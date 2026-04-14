【川崎キングスカイフロント東急REIホテル】SDGsを実践する宿泊施設の国際認証「Sakura Quality An ESG Practice」にて「4御衣黄ザクラ」を取得

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

川崎キングスカイフロント東急REIホテル（川崎市川崎区殿町、総支配人：秋元 成康）は、2026年3月25日（水）、SDGsを実践する宿泊施設を認定する国際基準「Sakura Quality An ESG Practice（以下、サクラクオリティグリーン）」において、「4御衣黄（ぎょいこう）ザクラ」を取得したことをお知らせいたします。

■サクラクオリティグリーンについて

サクラクオリティグリーンは、株式会社サクラクオリティマネジメントが運営する、日本発の宿泊施設向けESG認証制度です。持続可能な観光の国際基準を策定・管理するグローバル・サステナブル・ツーリズム協議会（GSTC）の承認を受けた基準に基づき、環境配慮や地域社会との共生など、172項目にわたる評価項目について、その達成状況に応じ、5段階で評価されます。なお、172の評価項目は達成難易度に応じてレベル1からレベル3まで段階的に設定されており、全項目を達成することで、最上位評価である「5御衣黄ザクラ」の取得に至ります。

■今回の評価について

今回取得した「4御衣黄ザクラ」は、5段階評価のうち上から2番目に位置し、レベル1およびレベル2の全項目の達成に加え、より踏み込んだ取り組みが求められるレベル3の項目についても半数以上の達成が求められます。

当ホテルでは2018年6月の開業以来、環境負荷の低減と持続可能な社会への貢献を目指し、さまざまな取り組みを推進してまいりました。この度の審査では、当ホテルがこれまで推進してきた環境配慮への取り組みをはじめ、ステークホルダーや地域の皆様との連携を含めた活動が総合的に評価されました。その結果、全172項目中169項目を達成し、本評価の取得に至りました。世界基準の認証を取得したことにより、国内外からご宿泊されるお客様に対し、当ホテルが提供するサステナブルな滞在の信頼性を客観的に示すものとなります。

■主な取り組み例

・使用電力の100％CO2フリー化を実現（※再生可能エネルギー由来電力の活用等による）

・館内で排出される食品廃棄物を、バイオガス発電の原料として100％リサイクル

・地産地消を取り入れた朝食ブッフェの提供

・フェアトレード認証を取得したコーヒーの使用

・使用済みアメニティ（ヘアブラシおよび歯ブラシ）のアップサイクル

・地元企業との連携による割り箸やペットボトルキャップの再資源化

・地元学生の職業体験の受け入れ

【参考】サステナビリティに関する取り組み

https://www.tokyuhotels.co.jp/kawasaki-r/facility/82628/index.html

川崎キングスカイフロント東急REIホテルでは、これらの取り組みを通じて、環境や地域との関わりを意識したホテル運営を行ってまいりました。今後も、東急ホテルズが定める3つのサステナビリティ「地球にやさしいホテル・まちにやさしいホテル・ひとにやさしいホテル」の実現に向け、SDGsの観点を深く認識しながら、ホテル事業を通じて「持続可能な社会」の実現に貢献してまいります。

■川崎キングスカイフロント東急REIホテル

所在地：神奈川県川崎市川崎区殿町3-25-11

電 話：044-280-1090（代表）

施設概要：客室186室、レストラン、

ビジネスラウンジ＆カフェ、会議室、大浴場

アクセス：羽田空港から車で約10分

JR川崎駅から無料シャトルバス約20分

公式ウェブサイト：https://www.tokyuhotels.co.jp/kawasaki-r/