【外国人採用セミナーのご案内】建設業も特定技能外国人受け入れ停止の危機!? 制度と人材市場をわかりやすく解説【4/21(火)14時～オンライン開催】

株式会社マイナビグローバル

建設業界では人手不足が続き、特定技能という制度にも目を向ける企業が増えつつあります。一方で、3月27日には特定技能1号「外食業」で新規受け入れ停止が発表されました。これを受け、これまで外食業での就労を考えていた外国人材が、建設分野を含む別分野に目を向け始める動きも見られています。その結果、建設分野でも特定技能を希望する外国人材が一気に増え、受け入れ枠が想像以上のスピードで埋まっていく可能性もあります。

現時点で、建設分野における新規受け入れ停止が決まっているわけではありませんが、こうした環境の変化を踏まえると、今後の採用について今のうちに準備しておくことが重要です。

本セミナーでは、建設分野に特化し、特定技能制度の基本から実務までをわかりやすく整理するとともに、いま採用できる人材の傾向や、人材市場の動きについてもわかりやすく解説します。

＜セミナー概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46203/table/67_1_722a1531167bfabed22b37ae8b16667e.jpg?v=202604150251 ]

■このような方にオススメです

・ 建設現場の人手不足に悩んでいる経営者・人事・採用担当者の方

・ 建設分野で特定技能の雇用を検討している経営者・人事・採用担当者の方

・ 特定技能の採用手順や実務ポイントを整理したい方

・ 技能実習に代わり特定技能での採用を検討している方

下記のURLよりお申込みください

https://survey.mynavi.jp/cre/?enq=8RVlHkuN0Kc%3d&prms=m8pavjmX9fg%3d(https://survey.mynavi.jp/cre/?enq=8RVlHkuN0Kc%3d&prms=m8pavjmX9fg%3d)

＜申込締切＞2026年4月20日（月）12：00まで

※複数名で参加される場合も、お一人ずつお申し込みをお願いいたします。

【マイナビグローバルのグローバル人材事業について】

マイナビグローバルでは、マイナビグループの唯一の外国人材領域に特化した人材紹介会社として日本国内・海外在住の外国人材を日本企業に紹介する成果報酬型人材紹介サービスを展開しています。マイナビグループの求人メディアとの連携による集客やグループの海外拠点の活用などにより、コンプライアンスを遵守して日本企業の外国人材採用を総合的にサポートします。



【会社概要】

会社名：株式会社マイナビグローバル

代表取締役社長：杠 元樹（ゆずりは もとき）

設立日：2019年4月1日（月）

本社所在地：東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル9F

業務内容：グローバル人材事業（外国人材の日本企業への就労支援事業）

URL：https://mgl.mynavi.jp/

▼ご参加のお申し込みおよび本件に関するお問い合わせ先

株式会社マイナビグローバル PR企画部 松村

Tel：03-6267-4395

Email：m-g-l.seminarinfo@mynavi.jp