Gap、Sean Wotherspoonとのコラボコレクション第二弾を4月17日（金）より発売

ギャップジャパン株式会社

Gapは、コレクター、アーティスト、デザイナーのSean Wotherspoon (ショーン・ウォザースプーン)との継続的なパートナーシップとして、コラボレーション第二弾となる「Gap x Sean Wotherspoon」コレクションを、2026年4月17日（金）に発売します。今回のコレクションテーマは「ブランドのヘリテージと日本のエッセンスの融合」。藍染めのファブリック、パッチワーク、ハンドステッチなどのディテールを取り入れ、伝統と現代的なエネルギーを融合させています。タイムレスな技法に新たな解釈を加え、フレッシュかつコンテンポラリーな感性を重ね合わせたコレクションとなっています。

「Gap x Sean Wotherspoon」は全24点を展開。ショーンが1990年代後半～2000年代初期のVintage Gapから着想を得てデザインしたコレクションで、Gapのアイコニックなアイテムを、現代のトレンドとコンテンポラリーなシルエットを通じて再解釈しています。気取らないレトロ・シックな美学を漂わせるこのカプセルコレクションは、Gapのアイコンに最新のデザイン要素を加えることで、現代のスタイルにフィットする仕上がりへと刷新されています。ジェンダーレスに着用できるデザインにより、幅広いスタイルや個性に寄り添うラインナップとなっています。

主要なアイテムは、レイルロードストライプのシャツやカーゴパンツ、ストライプとクリーンなデニム素材をミックスしたシャツ、GAPとSWロゴが融合したアノラックとパンツのセットアップ、バスケットボールショーツ、ポロシャツのデザインを再解釈したサテン素材ショートパンツ、キャップやバックパックのアクセサリーなど全24点を4,990円～24,900円で展開します。

ショーン・ウォザースプーンは次のように語りました。「Gapの魅力は、私たちが共有してきた非常に長い歴史にあります。Gapのデザインが持つ奥行きや、細部にまでこだわったディテール、品質、そして誰でも手に取りやすい点は、私にとって非常に重要な要素です。このコレクションは、誰もが自然体で、気取らずに着こなせることを意識してデザインされています。あらゆるシーンにフィットし、イージーに取り入れられるラインナップを目指しました。また、私自身のパーソナルコレクションや、Gapが誇る多くのアーカイブから着想を得ています。ヴィンテージの要素を取り入れながらも、素材、カラー、パターン、テクスチャー、クラフトマンシップを通じて、モダンな感覚を明確に表しました。このコレクションには、Gapらしさのすべてが詰まっています」。

今回のコレクションでは、日本のクラフトマンシップの象徴でもあるデニムを中心に多様なラインナップが揃います。デニムはGapのレガシーであり、モダンなシルエットとレトロな雰囲気を融合させることでデニムを再構築させました。レイルロードストライプのスタイルは、ノスタルジックなワークウェアの要素と洗練されたコンテンポラリーな感性が調和した絶妙なバランスを体現しています。また、手縫い風のラベルや、赤のカンヌキ、ヘリテージ感のあるジッパープルなど、ヴィンテージらしさを呼び起こすディテールにもこだわっています。

2026年4月17日(金)～4月20日(月)の期間中、渋谷PARCO 1F 公園通り広場でGap x Sean Wotherspoonのポップアップショップを開催します。本コレクションをご購入者されたお客様を対象に先着でオリジナルトートバッグをプレゼントします。

Gap x Sean Wotherspoonコレクションは、2026年4月17日（金）に全国の一部Gapストアと公式オンラインストア、ZOZOTOWNで販売を開始します。@gap_jp と@sean_wotherspoonをフォローして最新情報をご覧ください。

主要アイテム

・ Gap × Sean Wotherspoon リラックスフィット レールロード デニムシャツ (\22,900)： 3分の1がレイルロードストライプになった切り替えデザインのデニムシャツ。

・ Gap × Sean Wotherspoon リラックスフィット レールロード デニムシャツ (\22,900)、Gap × Sean Wotherspoon レールロード カーゴ バギーデニム (\19,900)： 総柄レイルロードストライプのシャツとカーゴパンツ。

・ Gap × Sean Wotherspoon オーバーサイズ アノラックパーカー (\24,900)、Gap × Sean Wotherspoon リラックスフィット テックパンツ (\18,900)： GAPとSWが融合したロゴを施したアノラックとパンツ。フード部分に、Gapの最初のロゴであるバブルロゴの手縫い風のヴィンテージラベル。ブラックとアンバーグリーンの2色展開。

・Gap × Sean Wotherspoon オーバーサイズ パッチワーク プレイド ロゴシャツ (\22,900)、Gap × Sean Wotherspoon バギー パッチワーク プレイドショートパンツ (\14,900)： パッチワークデザインのシャツとバスケットボールショーツ。

・ Gap × Sean Wotherspoon インディゴ パッチワーク クロップドTシャツ (\12,900)： 藍染めを活かしたパッチワークデザインのTシャツ。

・Gap × Sean Wotherspoon オーバーサイズ ストライプポロシャツ (\14,900)： グリーンやイエローがアクセントになったロングスリーブポロ。

・Gap × Sean Wotherspoon リサイクル サテンストライプ イージーウエスト ショートパンツ (\14,900)： ポロシャツのデザインを再解釈した、スタイリングの幅を広げるサテン素材ショートパンツ。

・Gap × Sean Wotherspoon ロゴ ドローストリング バックパック (\4,990)： ヴィンテージ加工のロゴが施されたバックパック。

Gap × Sean Wotherspoon

発売日：2026年4月17日（金)

※一部商品は順次発売予定

展開店舗：

・全国の一部Gapストア：発売開始時間は、店舗オープン時間に準ずる

・Gap公式オンラインストア ：午前10時販売開始

https://www.gap.co.jp/gap/gapx-3048737?tid=gjme001623

・ZOZOTOWN：午前10時販売開始

https://zozo.jp/brand/gap/

Gap x Sean Wotherspoon POP-UP SHOP (渋谷PARCO)

開催期間：2026年4月17日（金）～ 4月20日（月）

開催時間：11:00 ～ 21:00 ※渋谷PARCOの営業時間に準ずる

開催場所：渋谷PARCO 1F 公園通り広場 〒150-8377 東京都渋谷区宇田川町15-1

商業施設HP ：https://shibuya.parco.jp/

※混雑時は店頭にて入店登録を行います。入店の受付には LINE、もしくはメールアドレスが必要となります。必ず携帯端末をご持参ください。

Gap x Sean Wotherspoon ポップアップショップでご購入された方お客様で、GAPメンバーシップ会員（新規登録含む）限定の特典として、各日先着でオリジナルトートバッグをプレゼントいたします。詳細はこちらからご覧いただけます：

https://www.gap.co.jp/news/post/?news_id=1616

※トートバッグは各日無くなり次第終了となります。

本コレクションのムービーはこちらから：https://youtu.be/YIvAqiINhr0

※4月16日(木)午前10時より公開されます。

Gapについて

Gapはアメリカンカジュアルスタイルのアイコンとして世界中に知られるブランドです。1969年にサンフランシスコで創業したGapは、愛されるエッセンシャルアイテムを創り出し、個性を称えるカルチャーを反映したエクスペリエンスを生み出すことで、オリジナリティを支持しています。Gapは、GapKids、babyGap、Gap Maternity、 GapBody、GapFitといったコレクションに加え、GapStudioの限定コレクションやGapXを通じたパートナーブランドとの限定コレクションを展開するアパレルとアクセサリーのブランドです。また、価格重視のお客様に向けてGap OutletとGap Factory Store向けに特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gapは世界有数の専門小売企業、Gap Inc. （NYSE: GAP）の社名を冠したブランドであり、世界各地で展開するオンラインストアおよび直営店ならびにフランチャイズ店を通じ、お客様に商品とサービスをお届けしています。さらに詳しい情報はgap.co.jpにアクセスしてください。