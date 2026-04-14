なぜ中小コンサルは“実力があるのに選ばれない”のかWEB上の可視化・伝達設計の欠如という構造問題を解消

SCSC Consultant（スクスク・コンサルタント）

株式会社ガーディアン

- 3D-CMF理論 × Athena AI × 77's Check!! × SCSC Legal × OWLet CMS -

SCSC Consultantのロゴ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/38_1_37a971ec4919a5e52a717fbd67ecf74d.jpg?v=202604150251 ]

01 リリース概要

株式会社ガーディアン（代表取締役：青山裕一、所在地：東京都中央区京橋）は、コンサルティング業界に特化したWEB戦略サブスクリプションサービス「SCSC Consultant（スクスク・コンサルタント）」を正式リリースいたします。

SCSC Consultantは、経営・財務・人事労務・技術・PRマーケティングの5コンサル業種を主軸に、3D-CMF理論・Athena AI・77's Check!!・SCSC Legal・OWLet CMS という5つのコア技術資産を統合し、「中小コンサル事業者の非対称優位をWEB上で立体的に可視化・伝達する」ことに特化したサービスです。

ガーディアンが73,884サイト・15年間・341業種の運用データから導き出した答えは明快です。「中小コンサルが案件を取りこぼしているのは、能力の問題ではなく、可視化と伝達の設計の問題である」──この洞察こそが、SCSC Consultantの設計思想の核心です。

02 背景 ── コンサル業界が抱える「三重の逆風」

ガーディアンが73,884サイトの運用実績と業界分析から明らかにした、中小コンサル事業者を直撃する三つの構造的課題があります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/38_2_6b0c93b208e75c36606a0723dff3bd12.jpg?v=202604150251 ]

同時に、中小コンサルには大手が決して持ち得ない4つの非対称優位が存在します。１.伴走密度（代表者が初回から実装まで一気通貫）、２.業種特化の深さ（10～20年の実務経験）、３.意思決定速度（代表者判断で即決）、４.コスト身軽さ（大手の3～5分の1価格でも収益確保可）。

しかし、これらの優位性がWEB上で正しく可視化・伝達されているケースは極めて少ない。これがSCSC Consultantが解決すべき本質的課題です。

03 コアコンセプト ── 「別の土俵を自ら設計する」

「大手と同じ土俵で戦わない。業種特化の深さ・伴走密度・意思決定速度を、WEB上に立体的に実装する。」

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/38_3_e9d8cd504e7801f914beb844fdd3b3ae.jpg?v=202604150251 ]

04 5つのコア技術資産 ── 15年の積み上げが競合の追随を不可能にする

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/38_4_366847083897cb86ef39c36fa1db45f0.jpg?v=202604150251 ]

5資産は単体ではなく連結して価値を発揮します。3D-CMFが設計を規定し、OWLet CMSが運用基盤を提供し、77's Check!!が現状を測定し、Athena AIが改善仮説を生成し、SCSC Legalがリスクを継続監視する--この閉ループが、中小コンサルのWEB戦略を持続可能なシステムへと変えます。

05 コア5業種への戦略適合

SCSC Consultantは、341業種分類から「専門・技術サービス業（士業・コンサルティング）」を抽出した以下の5業種をコアターゲットとして設計されています。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/38_5_3bce517675d87c0cf1139320063ae69d.jpg?v=202604150251 ]

06 中小コンサル事業者が得られる4つの革命的メリット

07 代表メッセージ

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/38_6_f50e0dda3cada1af686a0cc815aae734.jpg?v=202604150251 ]

「負けているのは、能力ではない。可視化と伝達の設計だ。」

日本のコンサルティング業界に従事する中小事業者の9割以上が、本来の強みをWEB上で正しく伝えられていない。

紹介依存モデルの崩壊、生成AIによる上流工程のコモディティ化、購買行動の長期化と複雑化--三重の逆風が吹く中でも、中小コンサルには大手が決して持ち得ない価値がある。伴走密度、業種特化の深さ、意思決定の速さ。その価値を「持っている」だけでは勝てない。

WEB上に立体的に可視化し、6～12か月の検討期間中ずっと信頼を積み上げ続ける装置を持つ者が、次の10年を制する。

SCSC Consultantはその装置を提供します。

株式会社ガーディアン 代表取締役 青山裕一

08 会社概要

09 会社概要

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/38_7_b00c1c57ebb9c642387b98c4c11c4b07.jpg?v=202604150251 ][表8: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/38_8_d32dba2065fb8b97185c2ce19c6fb89d.jpg?v=202604150251 ]

本プレスリリースに関する報道・転載は自由です。掲載の際は出典「株式会社ガーディアン」の明記をお願いいたします。

負けているのは能力ではない。可視化と伝達の設計だ。 ── 株式会社ガーディアン