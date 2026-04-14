Laufey(レイヴェイ)：6月の来日公演を記念して、昨年のライヴ音源を収録した国内盤が日本限定ジャケット仕様にてリリース決定！豪華キャストによる新曲「Madwoman」のMVも公開！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズレイヴェイ『ア・マター・オブ・タイム：ザ・ファイナル・アワー』ジャケット写真



ジャズやクラシック、ボサノヴァといったルーツを大切にしながら、ジャンルの枠にとらわれないニュー・クラシカルな魅力で高い評価を獲得し、本年度のグラミー賞にて、昨年8月リリースの最新アルバム『A Matter of Time（ア・マター・オブ・タイム）』で「最優秀トラディショナル・ポップ・ヴォーカル・アルバム」を受賞した米LAを拠点に活動するアイスランド出身の新世代シンガー・ソングライター、Laufey（レイヴェイ）。２作連続でグラミー賞受賞を達成し、彼女のキャリア史上最大のヒットとなった本作のデラックス版アルバム『A Matter of Time: The Final Hour（ア・マター・オブ・タイム: ザ・ファイナル・アワー）』の国内盤CDの発売が、５月２７日(水)に決定した。また、Laufeyの公式YouTubeチャンネルでは4月10日（金）に配信リリースとなった新曲「Madwoman(マッドウーマン)」の豪華キャストによるMVの公開が始まっている。

●『A Matter of Time: The Final Hour（ア・マター・オブ・タイム: ザ・ファイナル・アワー）』

購入・視聴リンク

https://Laufey.bio.to/AMOFTFHPM



「Madwoman」のMVは、デュア・リパ、The 1975、Daft Punkなどを手がけたWarren Fu（ウォーレン・フー）が監督を務め、俳優のHudson Williams（ハドソン・ウィリアムズ）、フィギュア・スケーターのAlysa Liu（アリサ・リウ）、KATSEYE（キャッツアイ）のMegan Skiendiel（メーガン・スキンディル）、Lola Tung（ローラ・タン）といったZ世代を代表する多彩なキャストたちが出演している。米LAにて、撮影された本作は、完璧に見える姿の裏に潜む違和感を描き出しており、Laufeyの友達や憧れの存在たちが映像内におさめられている。



●「Madwoman」MV 視聴リンク

https://youtu.be/yNa8jP4zoJo?si=eq1I2NfZigyyjrFc

また、豪華キャストに加え、監督Warren Fu（ウォーレン・フー）、撮影監督Andrew Truong(アンドリュー・トゥルオン)、さらには、C100共同創設者のOscar Tung(オスカー・タン)とChristine Yi（クリスティン・イー）、Gold HouseのMaqui Qi（マキ・チー）らがエグゼクティブ・プロデューサーとして参加しており、アジアおよびアジア系アメリカ人の才能が結集したプロジェクトにもなった。

Laufey「Madwoman」MVキャスト写真(PC Nicole Mago)

LaufeyはこのMVについて、以下のように語っている。

「幼い頃、音楽やメディアの中で自分のような外見の人の表現が不足していると感じていました。この『Madwoman』のビデオでは、私自身がその表現になりたかったのです」

「完成した作品は、まさに夢のようなビデオであり、幼い頃の自分が見たかったものそのものになりました」

Laufeyは、現地時間４月12日（日）に米Coachellaフェスティバルに出演し、今週末にも再び同じステージに上がる予定だ。その後5月からは遂に香港、シンガポール、東京、ソウルなどを巡る「A Matter of Time Tour(ア・マター・オブ・タイム・ツアー)」のアジアツアーを開催する。本ツアーは欧米で驚異的な人気を博し、特に北米公演では販売開始から1週間足らずで2万人規模のアリーナ公演が完売するなど、圧倒的な盛り上がりを記録。ついにその日本公演は6月5日（金）に東京ガーデンシアターにて開催される。

このスペシャルな来日を記念し、４月10日（金）に配信版と輸入盤でリリースされた『A Matter of Time: The Final Hour』を、来日公演直前の5月27日（水）に日本限定ジャケット仕様でリリースされることが決定した。オリジナル版に収録された全19曲に加えて、ボーナストラックとして、2025年7月に神田スクエアホールで開催された来日公演「レイヴェイズ・セレナーデ」からのライヴ音源を2曲収録。通常のツアー公演とは趣を変え、彼女の真髄に触れられるソロ・パフォーマンスとして行われた特別な一夜の音源であり、来る来日公演とはまた違った魅力を楽しめる内容となっている。今後ますますグローバルな活躍が期待されるLaufey。来日公演の予習も兼ねて、この日本でしか手に入らない特別な一枚をぜひ手に取ってみてほしい。

【リリース情報】

最新アルバム

『A Matter of Time: The Final Hour（ア・マター・オブ・タイム：ザ・ファイナル・アワー）』

配信版：2026年4月10日（金）発売

国内盤：2026年5月27日（水）発売

SICX-30274、BSCD2、歌詞、対訳、解説付き、日本限定ジャケット仕様

https://Laufey.bio.to/AMOFTFHPM

レイヴェイ『ア・マター・オブ・タイム：ザ・ファイナル・アワー』国内盤ジャケット写真

【収録曲】

1. Clockwork クロックワーク

2. Lover Girl ラヴァー・ガール

3. Snow White スノー・ホワイト

4. Castle in Hollywood キャッスル・イン・ハリウッド

5. Carousel カルーセル

6. Silver Lining シルバー・ライニング

7. Too Little, Too Late トゥー・リトル、トゥー・レイト

8. Cuckoo Ballet (Interlude) カッコウ・バレエ（インタールード）

9. Forget-Me-Not フォゲット‐ミー‐ノット

10. Tough Luck タフ・ラック

11. A Cautionary Tale ア・コーショナリー・テイル

12. Mr. Eclectic ミスター・エクレクティック

13. Clean Air クリーン・エアー

14. Sabotage サボタージュ

15. Seems Like Old Times シームズ・ライク・オールド・タイムズ

16. Madwoman マッドウーマン

17. How I Get ハウ・アイ・ゲット

18．I Wait, I Wait, I Wait アイ・ウェイト、アイ・ウェイト、アイ・ウェイト

19. I’ll Forget About You (In Time) アイル・フォーゲット・アバウト・ユー （イン・タイム）

国内盤のみのボーナストラック

20. Silver Lining (Live from Tokyo) シルバー・ライニング (ライヴ・フロム・トーキョー)

21. Snow White (Live from Tokyo) スノー・ホワイト (ライヴ・フロム・トーキョー)

【プロフィール】

レイヴェイ最新アーティスト写真[Photo Cred - Emma Craft]

https://www.sonymusic.co.jp/artist/Laufey/profile/

●本名: レイヴェイ・リン・ヨンスドッティル。1999年4月23日、アイスランドのレイキャヴィーク生まれ(26歳)。

●幼少期よりピアノやチェロを始め、2009年15歳でチェロのソリストとしてアイスランド交響楽団と共演を果たす。

●2014年、アイスランド版 「Got Talent」 のファイナリストまで進出し、翌2015年には「ザ・ヴォイス アイスランド」 のセミファイナリストまで進出。

●2020年4月、デビューSG「Street by Street」をリリース - アイスランド国営放送のラジオで1位を獲得。

●2020年9月、ビリー・アイリッシュ「My Future」のカヴァー動画をSNSにアップしたところ、ビリー本人がリポストしたことで大きな反響を呼ぶ。

●2021年4月、米名門バークリー音楽大学を奨学生として卒業。デビューEP「Typical of Me」をリリース。

●2021年11月、ロンドン交響楽団とのコラボSG「Let You Break My Heart Again」をリリースし、同月には＜ロンドン・ジャズ・フェスティバル＞に出演。

●2021年12月、Dodie とコラボしセオドア・シャピロ「Winter Weather」をカヴァーしたSG「Love To Keep Me Warm」をリリース。

●2022年1月、米人気テレビ番組「Jimmy Kimmel Live!」に出演。

●2022年8月、デビューAL『Everything I Know About Love』をリリース - ビルボード・オルタナティヴ・ニューアーティスト・アルバムのチャートで1位を獲得。

●2023年6月、ブルーノート東京において日本での初ライヴを披露。

●2023年9月、2nd AL『Bewitched』をリリース - ビルボード・ジャズ・チャートで1位を獲得すると同時に、Spotifyグローバル・チャートで歴代ジャズ・アルバムとしては最高位となる初登場2位を獲得。

●2024年2月、＜第66回グラミー賞＞にて『Bewitched』が「Best Traditional Pop Vocal Album賞」を受賞。

●2024年4月、グラミー受賞作品『Bewitched』に新曲4曲を追加収録した最新デラックスAL『Bewitched: The Goddess Edition』をリリース。

●2024年8月、レイヴェイの単独公演としては最大級となるハリウッド・ボウル公演(17,000人集客)を行う。

●2024年8月、＜SUMMER SONIC 2024＞初出演。

●2025年8月、最新アルバム『A Matter of Time (ア・マター・オブ・タイム)』をリリース

●2026年2月、<第６８回グラミー賞>にて『A Matter of Time』が「Best Traditional Pop Vocal Album賞」を受賞。

【関連サイト】

●ソニーミュージックによるレイヴェイ日本公式サイト

https://www.sonymusic.co.jp/artist/Laufey/

●レイヴェイ公式X

https://twitter.com/laufey?lang=ja

●レイヴェイ公式Instagram

https://www.instagram.com/laufey/

●レイヴェイ公式TikTok

https://www.tiktok.com/@laufey