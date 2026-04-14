KEEN株式会社が「マーケティングWeek 春 2026」に出展｜界隈データで、SNS施策の成果を最大化

KEEN株式会社

生成AIを活用した「界隈マーケティング」支援を行うKEEN株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小倉一葉、以下「KEEN」）は、日本最大級のマーケティング総合展示会「マーケティングWeek 春 2026」に出展することをお知らせします。

■ 出展の背景

KEENは、SNS（X、TikTok等）上でユーザー同士が形成するゆるやかな繋がり＝「界隈」を軸に、UGCの創出やクリエイターとのコラボレーションを通じて、認知獲得から購買促進に至るマーケティング活動を支援するサービス「KEEN 界隈DB」を展開しています。SNS上の膨大な投稿データを生成AIで解析し、感覚に頼らないデータドリブンな施策を実行することが特徴です。これまで、株式会社コーセーや資生堂ジャパン株式会社などへの導入実績も積み重ねてきました。

マーケティングWeekは、マーケター・広報・営業推進・EC担当者など、マーケティングの最前線で働く方々が一堂に会する日本最大級の総合展示会です。「UGC施策の効果を高めたい」「インフルエンサーやSNSの活用を見直したい」と考えるすべてのマーケターと直接対話できる場として、本展示会への出展を決定しました。

ブースでは、KEEN 界隈DBを活用した具体的な事例のご紹介や、デモ体験を予定しています。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

■ 出展概要

展示会名： マーケティングWeek 春 2026（第26回）

会期： 2026年4月22日（水）～24日（金）10:00～17:00

会場： 東京ビッグサイト

出展エリア： スタートアップゲート

公式サイト： https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp.html

■ マーケティングWeek 春 2026とは

「マーケティングWeek」は、販促・SNS・デジタルマーケティング・CX・営業支援など、マーケティングの全領域を網羅した日本最大級の総合展示会です。2026年春展（第26回）は出展社数300社、来場者数2万名を見込み、東京ビッグサイトにて開催されます。マーケターや広報・営業担当者など、企業の課題解決を目指すビジネスパーソンが集まるビジネスマッチングの場となっています。

■ KEEN株式会社について

生成AIを活用した“界隈マーケティング”支援サービスを展開するKEEN株式会社は、「働く個人が第三のコミュニティを持ち活動することで、様々な「出来ない言い訳」から人々を解放し世界を変えるムーブメントをつくる」をビジョンに2019年に設立ました。特定の興味関心を持つコミュニティ（界隈）の熱量を独自のデータベースで可視化・分析する「KEEN界隈DB」の開発と、「KEEN界隈DB」を活用したマーケティング支援を行っています。 感覚的になりがちなファンの熱量を分析することで企業のマーケティング活動を支援し、一過性のバズではない持続可能な経済圏の創出に取り組んでいます。情報セキュリティの国際規格「ISO/IEC 27001」認証を取得しており、これまでに株式会社フリークアウト・ホールディングス等からの資金調達を行っています。

KEEN株式会社: https://keen-inc.com/