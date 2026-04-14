【日本から世界へ】VALX ドン・キホーテを運営するPPIHグループの海外店舗 DON DON DONKI にて販売開始！シンガポールでは、日本製プロテインとして前例のない展開をスタート

VALX株式会社

VALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）が運営するフィットネスブランド「VALX（バルクス）」は、国内でドン・キホーテ等を運営しているパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの海外店舗「DON DON DONKI」にてVALX商品の販売を開始し、アジアでの販売エリアを一気に拡大。その中でもシンガポールのDON DON DONKIでは、“日本製プロテインブランド”として史上初となる取り扱い開始という快挙を達成いたしました。

当社は、これまで国内のドン・キホーテ系列店舗で多くの支持をいただき、11ヶ月連続でドン・キホーテ系列店舗のプロテイン部門売上ランキング売上No.1を記録しております。※2025年4月～2026年2月ブランド別実績

この実績は、多くの方々から継続的に選ばれ続けている証であり、品質の高さ・味の美味しさ・多様なラインナップが評価されたものと考えています。

こうした国内での信頼と高い評価を背景に、VALXは、“MADE IN JAPAN”ブランドとしての品質・安全性をそのままに世界市場へと展開する運びとなりました。

特にシンガポールでは、日本製プロテインブランドがDON DON DONKIの店頭に並ぶのは前例がなく、初の上陸となります。

これを機に海外でも、日本製ならではのきめ細やかな品質管理とおいしさをそのままに「日本のプロテイン」の魅力を広げ、世界中の人々の健康を支えるブランドを目指します。

現在は、下記10店舗にて販売を行っています。

【展開店舗（香港）】

・DON DON DONKI ミラプレイス2

・DON DON DONKI OPモール本店

・DON DON DONKI パールシティ店

・DON DON DONKI 100QRC店

・DON DON DONKI TMT Plaza店

・DON DON DONKI 旺角 MPM店

【展開店舗（マカオ）】

・DON DON DONKI MARGINAL DO PATANE店

・DON DON DONKI Studio City店

【展開店舗（シンガポール）】

・DON DON DONKI オーチャードセントラル店

・DON DON DONKI シティスクウェアモール店

※2026年3月23日時点での情報です。

※取り扱い店舗、商品ラインナップは変動の可能性がございます。



「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。



【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数78万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 No.R渋谷南平台ビル３階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/