書籍×動画で学ぶ「Impress Books Academy」『正しいデータ分析でビジネスを加速する 因果推論入門』著者が解説するオンデマンド講座の配信を4月14日（火）に開始

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、ビジネス・実務で役立つスキルや考え方が学べるオンデマンド配信講座「Impress Books Academy（インプレス・ブックス・アカデミー）」にて、Amazonレビューで4.8の高評価を獲得している人気書籍『正しいデータ分析でビジネスを加速する 因果推論入門』の著者による解説動画と電子書籍がセットになったオンデマンド講座を2026年4月14日（火）より配信開始いたします。

■ 「なんとなく」から「納得のいく」意思決定へ

ビジネスの現場においてデータ分析の重要性が高まる一方で、「相関関係」と「因果関係」を混同してしまい、見せかけの因果関係によって誤った施策を打ってしまうケースは少なくありません。「新広告は本当に売上に貢献したのか？」「UIの変更でユーザー離脱率は本当に下がったのか？」。このような問いに対し、客観的な事実（データ）に基づいて原因と結果の関係を正しく捉え、意思決定を行うための知恵と技術が「因果推論」です。因果関係が把握できると、原因をコントロールすることで結果もコントールすることができ、客観的な事実に基づいて意思決定が行えるようになります。

本講座では、書籍の前半部分に該当する「因果推論の考え方」を中心に動画で解説。数学などの前提知識は一切不要で、身近なダイエットサプリの例などを用いて、誰もが直感的に理解できるよう工夫されています。動画を見ながら一緒に考える「思考練習」のパートも盛り込まれており、偽の因果関係にだまされないための実践的な思考力、データに振り回されずビジネスを加速させるための「思考の武器」を身につけることができます。

■ 本講座の特長

1. 著者自らによる78分の徹底解説

人気書籍の著者が、因果推論の核心を直接レクチャーします。「因果推論とは何か」という基礎から、実務への応用までを凝縮した78分で、受講者は最短距離で本質を理解することができます。

2. 数学・プログラミング不要、直感的に理解できる構成

抽象的になりがちな概念を、動画の利点を最大限に活かして視覚的に解説します。身近なダイエットサプリの例などを用いることで、専門知識がない方でも直感的に理解できるよう工夫されています。

3. 「書籍×動画」のハイブリッド学習による高い定着率

動画で全体像や「感覚」を掴み、実績のある書籍をテキストとして手元に置くことで、より深い理論や詳細なケーススタディを補完できます。「今日は動画で流れを掴もう」「じっくり復習する時は本を読もう」といった、自分に合ったスタイルでの学習が可能です。

4. 企業研修や社員教育、リーダー育成に最適

個人のスキルアップはもちろん、組織としての意思決定の質を高めるための研修としても極めて有効です。共通のテキスト（書籍）と動画を用いることで、チーム内での「共通言語」が作られ、データの解釈の齟齬をなくし、業務の標準化や精度の向上に貢献します。

5. コエテコカレッジによる利便性の高い配信

配信には「コエテコカレッジ」を採用。受講者は場所や時間を選ばず、PCやスマートフォンからいつでも学習をスタートできます。

■本講座は以下のような方におすすめです- データ分析の結果をどう施策に繋げればよいか悩んでいる- 「相関」と「因果」の違いを正しく理解し、意思決定の精度を上げたい- 根拠（エビデンス）に基づいた論理的な企画立案を行いたいビジネスパーソン- 社内教育で数学を使わずに本質を伝えられるデータリテラシー研修を探している担当者■配信プラットフォームに「コエテコカレッジ」を採用、快適な学習環境を提供

本講座の配信には、GMOメディア株式会社が運営するオンライン講座プラットフォーム「コエテコカレッジ」を採用しています。受講者には以下のメリットを提供し、学習の継続をサポートします。

●マルチデバイス対応で「いつでも・どこでも」：

PCはもちろん、スマートフォンやタブレットにも完全対応。通勤時間や移動の隙間時間を有効活用して、場所を選ばずスムーズに学習を進められます。

●直感的な操作と進捗管理：

日本語ベースの分かりやすいユーザーインターフェースで、ITツールに不慣れな方でも迷わず操作できます。また、視聴の進捗状況をシステム上で簡単に確認できるため、学習計画が立てやすく、モチベーション維持にもつながります。

●安定した視聴環境：

多くのスクールや講座で導入実績のある信頼性の高いプラットフォームにより、動画の再生遅延などのストレスなく、学習内容に集中できる環境を提供します。

■オンデマンド講座の画面イメージ図解スライドと講師による丁寧な解説により、実務で使える知識が学べる身近なダイエットサプリの例などを用いることで、専門知識がない方でも直感的に理解できる■講座の構成（カリキュラム）- ＜第1部＞因果推論って何だろう？＜17分＞- ＜第2部＞因果関係を測るには＜41分＞- ＜第3部＞RCT（ランダム化比較実験）＜20分＞■講師プロフィール

講師：川原祐哉（かわはら・ゆうや）氏

和から株式会社:最高分析責任者（CAO）。

自社のデータ分析・データ管理を行いつつ、実務で使える統計を社会人に教える講座や企業研修を実施。ビジネスマンの統計リテラシー向上を目指した授業は、統計初心者にもわかりやすいと好評。RやPythonを用いた統計解析の個別指導も行い、社会人にデータ分析スキルを実践的に伝えている。

■オンデマンド講座の概要

・名称： 『正しいデータ分析でビジネスを加速する 因果推論入門』

・配信開始日：2026年4月14日 （火）

・動画時間：78分

・講師：川原祐哉氏（和から株式会社 最高分析責任者）

・販売価格：電子書籍セットプラン 3,960円（税込）

動画のみ（書籍なし）プラン 2,200円（税込）

※研修など多人数でのご利用についてはお問い合わせください

・視聴期限： 期限なし

・セット書籍：

『正しいデータ分析でビジネスを加速する 因果推論入門』（PDF版）

・講座販売ページ（コエテコカレッジ）：

・電子書籍セットプラン ：https://coeteco.impress.co.jp/live/qz4cgg49

・講座（動画）のみプラン：https://coeteco.impress.co.jp/live/oe0c77gw

■（参考）書籍情報

書名：『正しいデータ分析でビジネスを加速する 因果推論入門』

著者：和から株式会社 川原祐哉氏

発売日：2025年9月19日

ページ数：232ページ

サイズ：A5判

定価：2,750円（本体 2,500円＋税10%）

電子版価格：2,750円（本体 2,500円＋税10%）

※インプレス直販価格

ISBN：978-4295022770

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1124101053

※本講座のセット版に含まれるのは本書のPDF版電子書籍です。

以上

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。