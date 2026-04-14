【業界大・大・大注目のＨカップセクシー女優・福田ゆあ】4/18（土）書泉ブックタワーにて発売記念イベントを開催！

株式会社大洋図書4月18日（土）書泉ブックタワーにて発売記念イベント開催！

国宝級に可愛い笑顔に、Ｈカップバスト＆健康的な美細クビレのナイスボディ。今、最もバスっているセクシー女優と言っていい福田ゆあ。

そんな彼女がファースト写真集『忘れ方を知らない』の発売を記念して、来たる4月18日（土）に東京・秋葉原の書泉ブックタワーにてイベントを開催します。

◎出演者：福田ゆあ

◎会場：書泉ブックタワー 東京都千代田区神田佐久間町1-11-1

◎日程：2026/4/18(土) 開演日時16:00

参加希望の方は、下記サイトからお申し込みください。

https://t.livepocket.jp/e/wvflj

◎タイトル：福田ゆあ写真集『忘れ方を知らない』

◎撮影：野澤亘伸

◎定価：4,400円(本体4,000円+税)

◎判型：A4版

◎ISBNコード：978-4-8130-7643-8 C0072

◎ページ数：96ページ

◎発行・発売：大洋図書

◎発売日：4月17日

【ふくだゆあ】2025年2月20生まれ

身長162cm／スリーサイズ B90(H).W55.H90.

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