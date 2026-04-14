マプリィ、車載型MMS「mapry M2」標準セットを100万円（税別）で販売。地図情報レベル1/500の道路台帳作成に対応

株式会社マプリィ

株式会社マプリィ（本社：兵庫県丹波市、代表取締役：山口圭司、以下マプリィ）は、一般車両のルーフに簡単に搭載できる車載型モバイルマッピングシステム（MMS）「mapry M2」について、標準セット（LiDAR1台搭載）の本体価格を100万円（税別）に改定し提供を開始いたします。

また本発表に合わせ、外部研究機関の協力により実施した、実環境下における詳細な精度検証結果を公開いたします。本検証により、独自の解析ソフト「mapry Windows版」を用いることで、ハイエンドな業務用MMSと遜色ない高精度が実証され、地図情報レベル1/500相当の道路台帳作成が可能であることが確認されました。

「mapry M2」新価格について

販売価格： 100万円（税別）

システムの成熟と生産体制の最適化により、従来は数千万円規模の投資が必要だった車載型MMSを、圧倒的に導入しやすい価格でご提供します。これにより、インフラ維持管理や測量業務の「自社製化」を強力に後押しします。

【実証データ】走行速度別の絶対精度検証結果

実際の現場環境（一般道路および悪路）において、基準点を用いた「mapry M2」の絶対精度検証を実施しました。その結果、以下の通り極めて高い測位精度が実証されています。

【検証サマリー】

- 30～40km/hでの走行時： 水平、鉛直ともに絶対精度 ±50mm程度- 40～50km/hでの走行時： 水平、鉛直ともに絶対精度 ±100mm程度

【詳細な実証データ（抜粋）】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/81901/table/94_1_d0541faf71535fa074823a2f84b5fab6.jpg?v=202604150151 ]

【検証の結論と実用性について】

本検証では、M2の取得データを汎用の外部システムと自社ソフト「mapry Windows版」の双方で処理し、数千万円クラスのハイエンド業務用MMSのデータと比較しました。

汎用システムではGNSS解析にズレが生じるケースがありましたが、「mapry Windows版」で処理した点群は、ハイエンドMMS自体の公称誤差範囲（RMS約25cm）に綺麗に収まることが確認されました。検証の結果、「安定受信（FIX）状態のデータをmapry Windows版で処理すれば、ハイエンド機と全く遜色ない精度である」ことが明らかになりました。

これにより、100万円という低価格なハードウェアであっても、公共測量等で求められる「地図情報レベル1/500相当の道路台帳作成」に十分適用可能であることが実証されました。（※より高度なGNSS自動分別処理等については、現在も継続して検証・改善を進めております）

今後の展望について

今回の検証結果を基に、他の現場においても業務用MMSとmapry Windows版の点群データの比較検証を継続して実行しています。 また、取得した高精度な点群データを活用し、「道路台帳を自動生成するAI」の学習用データとしての評価も進めており、実運用において十分な位置精度を満たしていることを確認しています。

マプリィは今後も、圧倒的な低価格とハイエンド機並みの高精度を両立した「mapry M2」のエコシステムを通じて、インフラ維持管理や測量業界のDX（デジタルトランスフォーメーション）を強力に推進してまいります。

本件に関するお問い合わせ

本機能のご利用方法や、対応プランに関するご質問は下記よりお問い合わせください。

お問い合わせ窓口： https://mapry.co.jp/contact/

マプリィについて

マプリィは測量・林業・防災・農業・建設に関わる全ての方向けのサービスです。これまで測量機器費用負担や機器操作/解析が難しく、ハードルの高かった三次元データなどの取得、解析や活用を容易に行えるソリューションを提供しています。

■会社概要

社名 ： 株式会社マプリィ

所在地 ： 兵庫県丹波市春日町多田165番地（本社）

代表者 ： 代表取締役 山口 圭司

HP ： https://mapry.co.jp/

本件に関する問い合わせ：info@mapry.co.jp