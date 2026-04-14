６６店舗の北海道グルメが集結！東京・上野で旅費をかけずに旅行気分を味わえる１５日間『初夏の北海道物産展』

株式会社大丸松坂屋百貨店松坂屋上野店「初夏の北海道物産展」

松坂屋上野店では４／２２（水）～５／６（水・振）、恒例の人気催事「初夏の北海道物産展」を開催いたします。今回は“北海道チーズグルメ”に注目！新感覚の“ｎｅｏチーズグルメ”が初登場するほか、ドーナツやジェラート、コロッケ、弁当、おつまみなど幅広いラインアップのチーズグルメが大集合します。また、現地に行かないと味わえないラーメンや寿司、大型連休を豪華に楽しむ海鮮＆肉弁当も必見！初出店３店を含む期間中のべ６６店舗の北海道グルメが勢揃いし、“旅費のかからない北海道グルメの旅”気分を味わえる１５日間です。

今回の主役は『北海道チーズ』 “ｎｅｏチーズグルメ”に注目！

今、北海道ではチーズが静かな盛り上がりを見せています。単なる「加工原料」ではなく主役のグルメとして味わう動きが広がり、チーズを集めたイベントも継続的に開催されるなど、チーズ文化は北海道グルメとして定着し、進化し続けています。そこで今回は、進化する北海道チーズグルメを大特集いたします！

北海道産乳製品を使ったチーズクリーム、レアチーズ、バタークリームチーズに北海道産小豆とミルクチョコレートのガナッシュを合わせた、新しいチーズケーキ。

【初出店】札幌〈ショコラティエ マサール〉さっぽろｎｅｏチーズケーキ（３号）２，９７０円

【初出店】札幌〈ショコラティエ マサール〉さっぽろｎｅｏチーズケーキ

しっとり柔らかいスフレのような食感のケーキにたっぷりカスタードクリームをのせ、ブリュレ風に焼き上げた“冷めてものびる”新食感チーズケーキ。

【実演】札幌〈パティスリー ブリスブリス〉とろけるブリュレｎｅｏチーズケーキ（４号）１，８３６円

【実演】札幌〈パティスリー ブリスブリス〉とろけるブリュレｎｅｏチーズケーキ

北海道産小麦を使用したやわらかしっとり食感が特徴の手作りドーナツに、求肥とチーズクリームを挟み込みました！

【実演】札幌〈Ｊ．Ｆａｒｍ ＬＡＢＯ〉ｎｅｏチーズドーナツ（１個）３８８円

【実演】札幌〈Ｊ．Ｆａｒｍ ＬＡＢＯ〉ｎｅｏチーズドーナツ

十勝幕別産の北海黄金でカマンベールチーズを包み込んだ風味豊かなコロッケ。求肥入りでもちもち食感！

札幌〈じゃがいもＨＯＵＳＥ〉ｎｅｏチーズコロッケ（１個）５８３円 ※各日５０個限り

札幌〈じゃがいもＨＯＵＳＥ〉ｎｅｏチーズコロッケ

札幌〈ＦＡＫＥ ｓｕｒｐｒｉｓｅ ｓｗｅｅｔｓ〉ＦＡＫＥチーズケーキ（１個）２，３７６円

※４／２２（水）→２９（水・祝）

札幌〈ＦＡＫＥ ｓｕｒｐｒｉｓｅ ｓｗｅｅｔｓ〉ＦＡＫＥチーズケーキ

札幌〈ビストロ南家〉イタリアンチーズポテト（１００ｇ）５９４円

札幌〈ビストロ南家〉イタリアンチーズポテト

網走〈Ｒｉｍｏ〉檜薫るストロベリっチーズ（ダブル）７００円

網走〈Ｒｉｍｏ〉檜薫るストロベリっチーズ

【実演】帯広〈十勝豚丼 こうふく〉トロトロ角煮＆チーズのせ焼き十勝豚の食べ比べ弁当（１食）２，４８４円

【実演】帯広〈十勝豚丼 こうふく〉トロトロ角煮＆チーズのせ焼き十勝豚の食べ比べ弁当

函館〈布目〉サーモンチーズ（１００ｇ）１，１８８円

函館〈布目〉サーモンチーズ

今年も暑～いＧＷ！？ 会場で味わう『ひんやり北海道スイーツ』

北海道を代表する本格チョコレート専門店。一番人気のショコラブラウニーの生地とショコラティエのショコラソフトに、北海道産アロニアとブルーベリーのソースを合わせました。

【初出店】札幌〈ショコラティエ マサール〉パフェール 北海道ベリー（１個）１，２１０円

【初出店】札幌〈ショコラティエ マサール〉パフェール 北海道ベリー

ジャージー牛乳で作った“ミルクずもち”が入った、濃厚なとろもち食感のひんやりドリンク。

【実演】美瑛〈ファームズ千代田〉とろもちジャージードリンク（１杯）６５０円

※４／３０（木）→５／６（水・振）

【実演】美瑛〈ファームズ千代田〉とろもちジャージードリンク

【イートイン】 現地でしか味わえないグルメを会場で！前半は釧路ラーメンと限定握り寿司

●前半：４／２２（水）→２９（水・祝）

１９５９年創業の釧路の老舗ラーメン店「まるひら」の札幌店が松坂屋上野店に初出店！かつお節をメインとした魚介の旨味が効いたスープが特徴の、限定ラーメンは必食！

【初出店】札幌〈釧路まるひら 札幌店〉物産展限定スペシャル（醤油／塩／ミックス）（１食）１，５５０円 ※各日・計１００食限り

【初出店】札幌〈釧路まるひら 札幌店〉物産展限定スペシャル

【初出店】札幌〈釧路まるひら 札幌店〉ミックスラーメン（１食）１，０５０円

【初出店】札幌〈釧路まるひら 札幌店〉ミックスラーメン

釧路の新鮮な海の幸を堪能できる隠れ家のような寿司店。北海道の魚を中心に、かに・うに・いくらの小丼、たらばガニには外子の醤油漬けを、あなごには北海道バターをのせてご提供！

釧路〈鮨茶寮 四季彩〉初夏 上野店限定握り（１食）５，５００円

釧路〈鮨茶寮 四季彩〉初夏 上野店限定握り

●後半：４／３０（木）→５／６（水・振）

創業３６年。熟成させた麺と味噌タレが絶妙なバランスの人気店。

札幌〈札幌ラーメン 武蔵〉上質特別麺使用 濃厚味噌らーめん（１食）１，７６０円

札幌〈札幌ラーメン 武蔵〉上質特別麺使用 濃厚味噌らーめん

水産会社直営の食堂が手がける、こだわりが詰まった人気海鮮丼！

北見〈網走水産〉オホーツク満腹海鮮丼（１食）３，４８０円

北見〈網走水産〉オホーツク満腹海鮮丼

物価高のＧＷは“手の届く贅沢”を！『ＧＷ豪華弁当』

【実演】札幌〈市場めし 兆〉新兆弁当（１食）２，７５４円

【実演】札幌〈市場めし 兆〉新兆弁当

【実演】札幌〈鮨 龍儀〉３種の帆立の食べ比べ海鮮弁当（１食）２，７００円

【実演】札幌〈鮨 龍儀〉３種の帆立の食べ比べ海鮮弁当

【実演】札幌〈汐音〉タラバ肩肉盛々弁当（１食）３，９９６円

【実演】札幌〈汐音〉タラバ肩肉盛々弁当

【実演】函館〈椀屋〉北の貝尽くし（１食）３，０７８円

【実演】函館〈椀屋〉北の貝尽くし

【初出店・実演】札幌〈御膳の達人〉焼さば押寿司（１本）１，６２０円

※４／３０（木）→５／６（水・振）

【初出店・実演】札幌〈御膳の達人〉焼さば押寿司

【実演】札幌〈八軒苑〉北の肉王メガ盛り弁当（１食）２，９７０円

※４／２２（水）→２９（水・祝）

【実演】札幌〈八軒苑〉北の肉王メガ盛り弁当

【実演】帯広〈十勝豚丼 こうふく〉厚切り十勝豚ロース・ハンバーグ・トロトロ角煮のてんこ盛り豚丼（１食）２，７００円 ※各日５０食限り

【実演】帯広〈十勝豚丼 こうふく〉厚切り十勝豚ロース・ハンバーグ・トロトロ角煮のてんこ盛り豚丼

【実演】帯広〈清味屋〉乳酸菌発酵豚と熟成牛ステーキ弁当（１食）２，３７６円

【実演】帯広〈清味屋〉乳酸菌発酵豚と熟成牛ステーキ弁当

■海鮮＆肉弁当の各ブランドで、毎日１０時～各５０食限定の１，０８０円弁当も登場！

【数量限定】北海道各地の銘菓を“ちょっとずつ”味わって、北海道旅行気分♪

【商品一例】

札幌〈きのとや〉くるみのキャラメルサンド（４個入）１，３５０円 ※各日２０個限り

札幌〈きのとや〉くるみのキャラメルサンド

稚内〈御菓子司 小鹿〉流氷まんじゅう（１個）２５０円 ※２００個限り

稚内〈御菓子司 小鹿〉流氷まんじゅう

函館〈五勝手屋本舗〉丸缶羊羹（１本）３７８円 ※３００本限り

函館〈五勝手屋本舗〉丸缶羊羹

※数に限りがございます。

※価格は全て税込です。