６６店舗の北海道グルメが集結！東京・上野で旅費をかけずに旅行気分を味わえる１５日間『初夏の北海道物産展』
松坂屋上野店「初夏の北海道物産展」
松坂屋上野店では４／２２（水）～５／６（水・振）、恒例の人気催事「初夏の北海道物産展」を開催いたします。今回は“北海道チーズグルメ”に注目！新感覚の“ｎｅｏチーズグルメ”が初登場するほか、ドーナツやジェラート、コロッケ、弁当、おつまみなど幅広いラインアップのチーズグルメが大集合します。また、現地に行かないと味わえないラーメンや寿司、大型連休を豪華に楽しむ海鮮＆肉弁当も必見！初出店３店を含む期間中のべ６６店舗の北海道グルメが勢揃いし、“旅費のかからない北海道グルメの旅”気分を味わえる１５日間です。
今回の主役は『北海道チーズ』 “ｎｅｏチーズグルメ”に注目！
今、北海道ではチーズが静かな盛り上がりを見せています。単なる「加工原料」ではなく主役のグルメとして味わう動きが広がり、チーズを集めたイベントも継続的に開催されるなど、チーズ文化は北海道グルメとして定着し、進化し続けています。そこで今回は、進化する北海道チーズグルメを大特集いたします！
北海道産乳製品を使ったチーズクリーム、レアチーズ、バタークリームチーズに北海道産小豆とミルクチョコレートのガナッシュを合わせた、新しいチーズケーキ。
【初出店】札幌〈ショコラティエ マサール〉さっぽろｎｅｏチーズケーキ（３号）２，９７０円
【初出店】札幌〈ショコラティエ マサール〉さっぽろｎｅｏチーズケーキ
しっとり柔らかいスフレのような食感のケーキにたっぷりカスタードクリームをのせ、ブリュレ風に焼き上げた“冷めてものびる”新食感チーズケーキ。
【実演】札幌〈パティスリー ブリスブリス〉とろけるブリュレｎｅｏチーズケーキ（４号）１，８３６円
【実演】札幌〈パティスリー ブリスブリス〉とろけるブリュレｎｅｏチーズケーキ
北海道産小麦を使用したやわらかしっとり食感が特徴の手作りドーナツに、求肥とチーズクリームを挟み込みました！
【実演】札幌〈Ｊ．Ｆａｒｍ ＬＡＢＯ〉ｎｅｏチーズドーナツ（１個）３８８円
【実演】札幌〈Ｊ．Ｆａｒｍ ＬＡＢＯ〉ｎｅｏチーズドーナツ
十勝幕別産の北海黄金でカマンベールチーズを包み込んだ風味豊かなコロッケ。求肥入りでもちもち食感！
札幌〈じゃがいもＨＯＵＳＥ〉ｎｅｏチーズコロッケ（１個）５８３円 ※各日５０個限り
札幌〈じゃがいもＨＯＵＳＥ〉ｎｅｏチーズコロッケ
札幌〈ＦＡＫＥ ｓｕｒｐｒｉｓｅ ｓｗｅｅｔｓ〉ＦＡＫＥチーズケーキ（１個）２，３７６円
※４／２２（水）→２９（水・祝）
札幌〈ＦＡＫＥ ｓｕｒｐｒｉｓｅ ｓｗｅｅｔｓ〉ＦＡＫＥチーズケーキ
札幌〈ビストロ南家〉イタリアンチーズポテト（１００ｇ）５９４円
札幌〈ビストロ南家〉イタリアンチーズポテト
網走〈Ｒｉｍｏ〉檜薫るストロベリっチーズ（ダブル）７００円
網走〈Ｒｉｍｏ〉檜薫るストロベリっチーズ
【実演】帯広〈十勝豚丼 こうふく〉トロトロ角煮＆チーズのせ焼き十勝豚の食べ比べ弁当（１食）２，４８４円
【実演】帯広〈十勝豚丼 こうふく〉トロトロ角煮＆チーズのせ焼き十勝豚の食べ比べ弁当
函館〈布目〉サーモンチーズ（１００ｇ）１，１８８円
函館〈布目〉サーモンチーズ
今年も暑～いＧＷ！？ 会場で味わう『ひんやり北海道スイーツ』
北海道を代表する本格チョコレート専門店。一番人気のショコラブラウニーの生地とショコラティエのショコラソフトに、北海道産アロニアとブルーベリーのソースを合わせました。
【初出店】札幌〈ショコラティエ マサール〉パフェール 北海道ベリー（１個）１，２１０円
【初出店】札幌〈ショコラティエ マサール〉パフェール 北海道ベリー
ジャージー牛乳で作った“ミルクずもち”が入った、濃厚なとろもち食感のひんやりドリンク。
【実演】美瑛〈ファームズ千代田〉とろもちジャージードリンク（１杯）６５０円
※４／３０（木）→５／６（水・振）
【実演】美瑛〈ファームズ千代田〉とろもちジャージードリンク
【イートイン】 現地でしか味わえないグルメを会場で！前半は釧路ラーメンと限定握り寿司
●前半：４／２２（水）→２９（水・祝）
１９５９年創業の釧路の老舗ラーメン店「まるひら」の札幌店が松坂屋上野店に初出店！かつお節をメインとした魚介の旨味が効いたスープが特徴の、限定ラーメンは必食！
【初出店】札幌〈釧路まるひら 札幌店〉物産展限定スペシャル（醤油／塩／ミックス）（１食）１，５５０円 ※各日・計１００食限り
【初出店】札幌〈釧路まるひら 札幌店〉物産展限定スペシャル
【初出店】札幌〈釧路まるひら 札幌店〉ミックスラーメン（１食）１，０５０円
【初出店】札幌〈釧路まるひら 札幌店〉ミックスラーメン
釧路の新鮮な海の幸を堪能できる隠れ家のような寿司店。北海道の魚を中心に、かに・うに・いくらの小丼、たらばガニには外子の醤油漬けを、あなごには北海道バターをのせてご提供！
釧路〈鮨茶寮 四季彩〉初夏 上野店限定握り（１食）５，５００円
釧路〈鮨茶寮 四季彩〉初夏 上野店限定握り
●後半：４／３０（木）→５／６（水・振）
創業３６年。熟成させた麺と味噌タレが絶妙なバランスの人気店。
札幌〈札幌ラーメン 武蔵〉上質特別麺使用 濃厚味噌らーめん（１食）１，７６０円
札幌〈札幌ラーメン 武蔵〉上質特別麺使用 濃厚味噌らーめん
水産会社直営の食堂が手がける、こだわりが詰まった人気海鮮丼！
北見〈網走水産〉オホーツク満腹海鮮丼（１食）３，４８０円
北見〈網走水産〉オホーツク満腹海鮮丼
物価高のＧＷは“手の届く贅沢”を！『ＧＷ豪華弁当』
【実演】札幌〈市場めし 兆〉新兆弁当（１食）２，７５４円
【実演】札幌〈市場めし 兆〉新兆弁当
【実演】札幌〈鮨 龍儀〉３種の帆立の食べ比べ海鮮弁当（１食）２，７００円
【実演】札幌〈鮨 龍儀〉３種の帆立の食べ比べ海鮮弁当
【実演】札幌〈汐音〉タラバ肩肉盛々弁当（１食）３，９９６円
【実演】札幌〈汐音〉タラバ肩肉盛々弁当
【実演】函館〈椀屋〉北の貝尽くし（１食）３，０７８円
【実演】函館〈椀屋〉北の貝尽くし
【初出店・実演】札幌〈御膳の達人〉焼さば押寿司（１本）１，６２０円
※４／３０（木）→５／６（水・振）
【初出店・実演】札幌〈御膳の達人〉焼さば押寿司
【実演】札幌〈八軒苑〉北の肉王メガ盛り弁当（１食）２，９７０円
※４／２２（水）→２９（水・祝）
【実演】札幌〈八軒苑〉北の肉王メガ盛り弁当
【実演】帯広〈十勝豚丼 こうふく〉厚切り十勝豚ロース・ハンバーグ・トロトロ角煮のてんこ盛り豚丼（１食）２，７００円 ※各日５０食限り
【実演】帯広〈十勝豚丼 こうふく〉厚切り十勝豚ロース・ハンバーグ・トロトロ角煮のてんこ盛り豚丼
【実演】帯広〈清味屋〉乳酸菌発酵豚と熟成牛ステーキ弁当（１食）２，３７６円
【実演】帯広〈清味屋〉乳酸菌発酵豚と熟成牛ステーキ弁当
■海鮮＆肉弁当の各ブランドで、毎日１０時～各５０食限定の１，０８０円弁当も登場！
【数量限定】北海道各地の銘菓を“ちょっとずつ”味わって、北海道旅行気分♪
【商品一例】
札幌〈きのとや〉くるみのキャラメルサンド（４個入）１，３５０円 ※各日２０個限り
札幌〈きのとや〉くるみのキャラメルサンド
稚内〈御菓子司 小鹿〉流氷まんじゅう（１個）２５０円 ※２００個限り
稚内〈御菓子司 小鹿〉流氷まんじゅう
函館〈五勝手屋本舗〉丸缶羊羹（１本）３７８円 ※３００本限り
函館〈五勝手屋本舗〉丸缶羊羹
※数に限りがございます。
※価格は全て税込です。