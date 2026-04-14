180度全開×2階建て。探さないための旅行リュック、新構造で実現

株式会社コーエイ

人は1日平均約25分、年間に換算すると約150時間を「探し物」に費やしているとされています。旅行中、リュックの底に沈んだパスポートや充電器を探す経験は多くの人に共通する悩みです。バッグブランド「KABAG（カバッグ）」を展開する株式会社コーエイ（本社: 熊本県熊本市、代表取締役: 松下輝昭）は、この課題に構造で応える新作トラベルリュック「KABAG journey」を2026年4月14日（火）11時よりMakuakeにて先行販売を開始します。180度フルオープンと2階建て収納で荷物を"見える化"する「探さない設計」のリュックです。先行価格は税込\19,250から。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ リュックは便利、でも中身が見えない を解決

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

空港でパスポートが見つからない。ホテルの部屋で充電器を探してリュックの中身を全部出す。普段は定位置がある持ち物も、旅行用のバッグに詰め替えた瞬間に「どこに入れたか分からない」状態になります。

リュックは両手が自由になる反面、中身が見えにくい。キャリーケースのように一目で見渡すことができません。「KABAG journey」は、リュックの機動性はそのままに、この"見えない"を解消するために生まれました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 探さないリュックの 4つの特徴

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. 180度フルオープン：荷造りしやすい全開構造

ファスナーをぐるりと開くと、リュックが左右に180度展開。スーツケースを開くように、中身全体を見渡しながらパッキングできます。「底にあるものを取り出すために上の荷物を全部出す」という作業が不要になります。

2. 2階建て収納：荷物にカテゴリ別の定位置をつくる

上下2層に分かれた収納構造。上段にはガジェット・書類・すぐ取り出す小物、下段には衣類・アメニティなど。用途別に分けるだけで旅行の荷物整理が直感的に完了します。メッシュポケット付きで小物の視認性も確保しています。

3. 「探さない設計」：180度開閉 × 2階建て収納 × 視認性

上記2つの構造を組み合わせることで、KABAGが「探さない設計」と呼ぶ設計思想を実現しています。中身が見え、定位置がある。それだけで旅行中の「あれ、どこだっけ？」がなくなります。

4. 機内持ち込み対応サイズ（約48×33×14cm） + エキスパンド機能

約48×33×14cmで、国内線・国際線の機内持ち込みサイズに適合。預け荷物なしで身軽に移動できます。帰りに荷物が増えた場合はエキスパンド機能で容量を拡張可能。行きと帰りで荷物量が変わる旅行の実態に対応しています。

■ メイドインジャパン素材「KONBU-N ナイロン」

生地には石川県の小松マテーレ株式会社が開発した日本製ナイロン「KONBU(R)-N」を採用。軽さとハリを両立した素材で、大容量リュックに求められる強度と撥水性を兼ね備えています。

■ 「時短バッグ」ブランドの旅行カテゴリへの初進出

KABAG（カバッグ）は「カバのように大きく口が開くバッグ」が名前の由来。「大きく開いて中身が見える」という設計思想を共通軸に、日常使いのリュック・トートバッグを展開してきました。Makuake等のクラウドファンディングでの累計応援者数は10,000人超、累計応援額は1億5000万円超。

これまでの日常使い製品では「旅行には容量が足りない」という声がユーザーから繰り返し寄せられていました。「KABAG journey」は、その声に応えるブランド初の旅行特化モデルです。

■ 開発者について｜バッグ研究家・林 明大

バッグ研究家・林 明大（株式会社コーエイ 常務執行役）は、生活者の行動観察と顧客の声に基づく「見える化・定位置化」設計を専門とし、テレビ通販等でも機能の伝達に定評があるプロダクトデザイナーです。

ADHD当事者向けバッグの共同開発で「2階建て構造×透明ポケット」の可視化設計を確立し、中核技術は2025年に特許登録（特許第7717417号／第7717414号）されています。

今回の「KABAG journey」では、その設計思想を旅行シーンに最適化。「開いた瞬間の俯瞰性」「荷物カテゴリごとの定位置設計」「パッキングの迷いを減らすUI」を一つのトラベルリュックに体系化。

「特許技術で培った『見える化』の設計思想を、旅行という新しいシーンに持ち込みました。出張や旅行のたびに荷物を探すストレスから、一人でも多くの方を解放したい」



▪️バッグ研究家・林 明大

・Instagram：https://www.instagram.com/akihirohayashi616/

・YouTube：https://www.youtube.com/@kabag2015

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■販売情報

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

- プロジェクト名180度開閉＋2階建て収納、整理整頓できる時短リュック KABAG journey- 実施期間2026年4月14日（火）11:00 ～ 2026年5月30日（金）22:00- プラットフォームMakuake- カラーブラック / ベージュ / カーキ / ネイビー（4色）- 先行価格超超早割 \19,250 / 超早割 \19,800 / 早割 \20,625（税込・数量限定）- 一般販売価格（予定）\27,500（税込）- makuake販売ページ: https://www.makuake.com/project/kabag_journey/- KABAG公式サイト：https://kabag.jp/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■本件に関するお問い合わせ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

株式会社コーエイ 広報担当: 林 明大（大阪事業所）

TEL: 06-4306-3703 / Email: support@koei1975.jp

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/111829/table/11_1_b05868bee70bb4e53235691930b183dd.jpg?v=202604151251 ]