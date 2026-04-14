【オンライン開催】ファザーリング・スクール2026　募集開始！

NPO法人ファザーリング・ジャパン

男性の育児休業取得率が4割を超え、父親の子育てが当たり前といえる時代になってきました。

一方で、父親が子育てをすることへの不安の声が、多く寄せられるようになってきました。

父親も子育ての主役として歩み続けるためには、父親同士のつながりがとても大切です。

互いに学び合い、支え合い、共感し合い、笑い合える「ファザーリング・スクール」が今期も開校します。このスクールで学びを深め、父親同士のつながりを築きませんか？

【ファザーリング・スクール2026】

第6期入学式

6月21日（日）10:00～11:30 Zoomオンライン開催

〇オリエンテーション：FJスクール校長 佐野崇之

〇クラスリーダー紹介：小川健大朗、柴田剛、本田正博、高橋朋裕

A: 対象で選ぶ4つのクラス！

１.乳児期クラス

対象：ママが妊娠中のパパ・0～1歳児の子を持つパパ

第1回 6月28日(日）9:30～11:00 “産前産後” のパートナーのカラダとココロの変化を学ぼう

第2回 7月12日(日）9:30～11:00 乳児期だからこそ意識したい パートナーシップの築き方を学ぼう

第3回 7月26日(日）9:30～11:00 子育てを楽しむパパと語ろう ～悩みも楽しみもシェアする時間～

２.イヤイヤ期クラス

対象：2～4歳児くらいの子を持つパパ

第1回 6月27日(土）10:00～11:30 感情的にならない子育て～親子の心を育む、子どもとの向き合い方～

第2回 7月11日(土）10:00～11:30 イヤイヤ期を徹底研究！ ～パパが出来る、心の処方箋～

第3回 7月25日(土）10:00～11:30 先輩とーちゃんしゃべり場 ～イヤイヤ期を先輩パパたちと乗り切る！ お悩み相談＆実践共有～

３.プレ思春期クラス

対象：小学生～中学生のお子さんを持つパパ

第1回 6月30日(火）20:30～22:00 思春期は「問題」ではなく「変化」（馬場家の場合）

第2回 7月13日(月）20:30～22:00 思春期でも会話が続く家族の共通点（本田家、みね家の場合）

第3回 7月29日(水）20:30～22:00 不登校は「問題」ではなく「過程」（谷内家の場合）

４.家族ビジョンクラス

対象：家族のこれからを考えたい方

第1回 7月5日(日）21:00～22:30 社会と自分たちをつなぐ ～なぜ今、夫婦で未来を語るのか～

第2回 7月19日(日）21:00～22:30 未来予想図を描こう 家族のためのライフキャリアデザイン講座

第3回 8月2日(日）21:00～22:30 子育て夫婦の対話術 もっとお互いのことを知るために

第4回 8月16日(日）21:00～22:30 実践シェアとアクション宣言 ～変化を楽しもう～

B:選択科目

☆2つ以上を選択

・FJスクール 7月4日（土）10:00～11:30 料理クラブ

・FJスクール 7月5日（日）10:00～11:30 パパのための「性教育」教室 ～わが家でできること＆親の心得を楽しく学ぼう～

・メインマンPJ 8月1日（土）10:00～11:30 知っておきたい発達障害のこと

・FJスクール 8月2日（日）10:00～11:30 絵本あそびクラブ

・FJスクール 8月23日（日）10:00～11:30 FJスクール受講生で交流しよう！

定員：各クラス20名

受講料：各クラス10,000円（消費税別）

主催：NPO法人ファザーリング・ジャパン



☆詳細はファザーリング・スクール2026のサイトから！

https://www.fathering-school.com/(https://www.fathering-school.com/)

☆申込みは下記URLから！

https://62f6479a.form.kintoneapp.com/public/f72d4f325895234f496abfc2891e3f2501bba7e07acee1430c396d8342eebcc2(https://62f6479a.form.kintoneapp.com/public/f72d4f325895234f496abfc2891e3f2501bba7e07acee1430c396d8342eebcc2)